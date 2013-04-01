Thermaltake'den yeni bir mid-tower bilgisayar kasası daha; Urban S41

Urban S41'i duyurarak ürün gamını genişletiyor. Zımparalanmış alüminyum ön paneliyle dikkatleri üzerine çeken bilgisayar kasasının, pencereli ve penceresiz olmak üzere iki farklı modeli hazırlanmış durumda. Penceresiz modelin gerek sağ kapağında gerekse sol kapağında gürültü önleyici materyallerin tercih edildiği görülüyor.

Bilgisayar bileşeni üreticisi Thermaltake , yeni mid-tower bilgisayar kasası'i duyurarak ürün gamını genişletiyor. Zımparalanmış alüminyum ön paneliyle dikkatleri üzerine çeken bilgisayar kasasının, pencereli ve penceresiz olmak üzere iki farklı modeli hazırlanmış durumda. Penceresiz modelin gerek sağ kapağında gerekse sol kapağında gürültü önleyici materyallerin tercih edildiği görülüyor.

Thermaltake tarafından yaklaşık 516 mm x 220 mm x 520 mm boyutlarında ve 8.9 kg ağırlığında tasarlanan Urban S41, micro-ATX / ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, 120 mm / 240 mm radyatörlü sıvı soğutma sistemlerine ve maksimum 315 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriyor. Gerekli olduğu takdirde ortadaki sabit disk kafesini, bilgisayar kasasından ayırabiliyorsunuz. Böylece ekran kartları için 435 mm'lik boşluk kalıyor.



4 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 5 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü bölmesine, 1 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sabit disk istasyonuna, kauçukla kamufle edilmiş kablo saklama kanallarına, çıkarılabilir toz filtrelerine ve 7 adet PCI, PCI-Express genişletme slotuna ev sahipliği yapan bilgisayar kasasının ön yüzüne ve arka yüzüne 120 mm'lik fan, üst yüzüne ise 200 mm'lik fan eklenmiş. Dilerseniz bilgisayar kasasının alt yüzüne 120 mm'lik fan takviyesi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten 2 adet USB 3.0 portuna, 2 adet USB 2.0 portuna ve kulaklık / mikrofon bağlantılarına yer verilen Urban S41'in fiyatı üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmış değil.

