Thermaltake'den yeni bir mid-tower bilgisayar kasası daha; Urban S41

Haber Editörü
Bilgisayar bileşeni üreticisi Thermaltake, yeni mid-tower bilgisayar kasası Urban S41'i duyurarak ürün gamını genişletiyor. Zımparalanmış alüminyum ön paneliyle dikkatleri üzerine çeken bilgisayar kasasının, pencereli ve penceresiz olmak üzere iki farklı modeli hazırlanmış durumda. Penceresiz modelin gerek sağ kapağında gerekse sol kapağında gürültü önleyici materyallerin tercih edildiği görülüyor.
Thermaltake tarafından yaklaşık 516 mm x 220 mm x 520 mm boyutlarında ve 8.9 kg ağırlığında tasarlanan Urban S41, micro-ATX / ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, 120 mm / 240 mm radyatörlü sıvı soğutma sistemlerine ve maksimum 315 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriyor. Gerekli olduğu takdirde ortadaki sabit disk kafesini, bilgisayar kasasından ayırabiliyorsunuz. Böylece ekran kartları için 435 mm'lik boşluk kalıyor.
4 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 5 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü bölmesine, 1 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sabit disk istasyonuna, kauçukla kamufle edilmiş kablo saklama kanallarına, çıkarılabilir toz filtrelerine ve 7 adet PCI, PCI-Express genişletme slotuna ev sahipliği yapan bilgisayar kasasının ön yüzüne ve arka yüzüne 120 mm'lik fan, üst yüzüne ise 200 mm'lik fan eklenmiş. Dilerseniz bilgisayar kasasının alt yüzüne 120 mm'lik fan takviyesi gerçekleştirebiliyorsunuz.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten 2 adet USB 3.0 portuna, 2 adet USB 2.0 portuna ve kulaklık / mikrofon bağlantılarına yer verilen Urban S41'in fiyatı üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmış değil.
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Tam emin değilim ama sanırım öndeki düz bölüm kapak şeklinde. Yani DVD sürücü gerekince öndeki büyük kapağı açıp, DVD sürücüye erişiyorsunuz sanırım.
Yukarıda bir arkadaş bana cevap yazmış da buradan ona da cevap vereyim, mouse'u yukarı kaydıracak halim yok nickine bakmaya, Allah şahittir. Hocam diyelim ki dediğin gibi ve ben Dvd koleksiyoncusuyum, bütün üst düzey ve alt düzey kasalarda da 5.25 giriş mevcuttur bildiğiniz üzere. Bu kasa dünyadışı varlıklar için mi yapılmıştır bu durumda? Dediğiniz harici slim writer'ların esas hedefinin de netbook kullanıcıları olduğunu belirtmek isterim. Masaüstü bilgisayarda Dvd sürücü olur, haydi geçti Dvd sürücünün devri, bluray de mi kullanmayacağız? Manyak mı bu adamlar afedersiniz.
Sadelik her zaman kazanır.
DVD-Rw sürücü takma olayına gelince günümüzde bir çok uygulamayı artık internet üzerinden veya USB belleklerden çalıştırır hale geldik. Birkaç yıl öncesindeki DVD ve CD bağımlılığı kalkmış durumda. Şu an düşününce en son ne zaman kullandım hatırlamıyorum bile. ( Kapasiteleri yeterli de gelmiyor artık)
Piyasada birçok markanın harici slim yapıda DVD-rw sürücü modelleri 70 - 80 TL ye bile bulunabilmekte.
Hal böyle olunca kasadaki ön 5.25 lik girişleri dert etmek de yersiz oluyor.
Güzel kasa,beğendim.