Thermaltake'den yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Massive23 LX

Hız aşırtmacılar için geliştirdiği Frio isimli yüksek performanslı işlemci soğutucusuyla gündemde olan Thermaltake, Massive23 serisi altında hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu Massive23 LX'i duyurdu. Daha önceki modellere kıyasla gözden geçirilmiş bir tasarıma sahip olan yeni soğutucu, 376 x 300 x 51.5 mm boyutlarında ve 900 gram ağırlığında bir yapıya sahip. 600 devir/dakika hızında çalışan 230mm'lik büyük bir fana sahip olan soğutucu, 10-17-inç boyutlarındaki dizüstü bilgisayarlarla kullanılabiliyor.

Üzerinde iki adet USB portu bulunan ve Mavi LED'li fan sayesinde kullanıldığı ortama görsel anlamda da katkı sağlaan dizüstü bilgisayar soğutucusu, 19.99 dolarlık tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.