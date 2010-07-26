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Thermaltake'den yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Massive23 LX

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,9b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Massive23 LX
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Hız aşırtmacılar için geliştirdiği Frio isimli yüksek performanslı işlemci soğutucusuyla gündemde olan Thermaltake, Massive23 serisi altında hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu Massive23 LX'i duyurdu. Daha önceki modellere kıyasla gözden geçirilmiş bir tasarıma sahip olan yeni soğutucu, 376 x 300 x 51.5 mm boyutlarında ve 900 gram ağırlığında bir yapıya sahip. 600 devir/dakika hızında çalışan 230mm'lik büyük bir fana sahip olan soğutucu, 10-17-inç boyutlarındaki dizüstü bilgisayarlarla kullanılabiliyor.

Üzerinde iki adet USB portu bulunan ve Mavi LED'li fan sayesinde kullanıldığı ortama görsel anlamda da katkı sağlaan dizüstü bilgisayar soğutucusu, 19.99 dolarlık tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Thermaltake'den yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Massive23 LX
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Thermaltake'den yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Massive23 LX
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar bu bilgisayarın soğutma ızgaralarının konumu çok önemli...benim bilgisayar hp pav. dv6 6150 ve sıcaka havanın üflendiği ızgaralar yanda...nasıl olcak şimdi soğutucu alamicam mı
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Aydolan 8 yıl
İyi bir F/P ürünü olacak gibi duruyor.
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yxdl11 9 yıl
o zaman, kasalar için üretilmiş 25 cmlik hız kontrolcülü fan almanızı öneririm.
delikli metal ya da alüminyüm saca istediğiniz boyutta stand hazırlayabilir
ve onu da uygun ac-dc adaptör ile besleyebilirsiniz.
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e j d e r 9 yıl

gürültü kaç desibel ?
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Behlül 9 yıl
Belki ben biraz performans manyaklığı yapıyorum ama çeşitli çaplarda fanlara sahip 3 tane soğutucu kullandım. 5-10 derece etki yapabildiklerini gördüm.Ama ben USB den çalışmayan(evet usb değil bildiğimiz şehir gerilimini vereceğim) ve bilgisayarı uçuracak, sesi o kadar önemli olmayan vantilatör gibi bir soğutucu istiyorum ve bir türlü bulamıyorum.Zira laptop bazen 85-90 derecelere dayanıyor(RealTemp'e göre) gerisi malum restart.


Bu ürünün süslük duracağını düşünüyorum ve pek işe yarayacağını sanmıyorum.
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DeistSuat 9 yıl
fiyatı gayet uygun.
Ve oldukça şık bir görüntüsü var.
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_prozac_ 9 yıl
230mm fan çapı ve 600d/dak güzel değerler.hep şık hemde performanslı olacağa benziyor.
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DH Misafiri 9 yıl
gayet güzel duruyor
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KURSAD. 9 yıl
Şık duruyor.
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mehmetgirgin 9 yıl
bayağı güzel gibi duruyo
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