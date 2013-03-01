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Think Tank Photo, üç yeni taşıma ürününü kullanıcılara tanıttı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Think Tank Photo, üç yeni taşıma ürününü kullanıcılara tanıttı

Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için ürettiği çanta ürünleri ile tanınan Think Tank Photo, fotoğraf tutkunları için üç yeni yardımcı çanta ürününü resmi olarak duyurdu.
Think Tank Photo tarafından duyurulan ilk ürün "Low Rider Strap" isimli aksesuar oldu. Özellikle devamlı olarak seyahat eden profesyonel fotoğrafçıları hedef alan ürün, aynı anda iki valizin taşınması içine geliştirilmiş. Özel bağlantı yuvaları ile firmanın çanta modellerini başka bir çantaya bağlanmasına olanak sağlayan aparat, bu sayede ayrı ayrı çanta taşıma derdini ortadan kaldırıyor. 
Think Tank Photo tarafından duyurusu yapılan diğer iki aparat ise "Pro DSLR Battery Holder" ve "Limited Edition Pixel Pocket Rocket" modelleri oldu. Özellikle birden fazla batarya taşıma ihtiyacını çok duyan profesyonel kullanıcılar hedef alınarak geliştirilmiş olan ufak taşıma çantası Pro DSLR Battery Holder, üzerinde  iki adet Canon 1D ve Nikon D3/D4 fotoğraf makinelerinin pillerini rahatça taşıyabiliyor. 
 
Think Tank Photo, üç yeni taşıma ürününü kullanıcılara tanıttı
Limited Edition Pixel Pocket Rocket modeli ise limitli sayıda üretilmiş bir hafıza kartı taşıma cüzdanı. Üzerinde CF ve QXD formlarında 10 adet kart taşınmasına imkan veren cüzdan, hafıza kartlarını devamlı olarak bir arada tutmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş.
Think Tank Photo'nun duyurusunu yaptığı modellerden Low Rider Strap 30$, Pro DSLR Battery Holder 17,50$ ve Limited Edition Pixel Pocket Rocket modeli 18,75$ fiyat etiketleri ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyorlar.
http://www.thinktankphoto.com 

http://www.thinktankphoto.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zommby 6 yıl
Kim makina ve ekipmanını tor tor tor taşımak ister ki...
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