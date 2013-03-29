Thorsten Heins: BlackBerry Q10, 20 ülkede 40 mobil operatör tarafından test ediliyor

BlackBerry 10 ile yeni bir başlangıç yapan BlackBerry, hatırlayacağını üzere kendi işletim sistemiyle çalışan iki yeni cihaz duyurmuştu. Bu cihazlardan biri halihazırda ülkemizde de satışı sürdürülen BlackBerry Z10 iken diğeri ise, BlackBerry Q10 olmuştu.





Dokunmatik ekran ve fiziksel klavyeyi BlackBerry'nin klasik çizgilerinde buluşturan Q10, henüz piyasaya çıkmış olmasa da cihaz için gerekli çalışmalar devam ediyor. Şirketin 2013 mali yılının dördüncü çeyreğine ait sonuçların ele alındığı toplantıda konuşan Ceo Thorsten Heins, Q10'un şu an 20 ülkede 40 mobil operatör tarafından test edildiğini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte herhangi bir çıkış tarihi verilmese de, cihazın nisan ayının sonlarına doğru piyasada yerini alması bekleniyor.





Dokunmatik ekranlı cep telefonları günümüzün tercih edilen cihazları haline gelmiş olsa da, halen fiziksel tuş takımına ihtiyaç duyan kullanıcıların merakla beklediği cihazlardan biri olan BlackBerry Q10'un ne denli başarılı olabileceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://crackberry.com/says-blackberry-ceo-blackberry-q10-already-being-tested-40-carriers-20-countries