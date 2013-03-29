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Thorsten Heins: BlackBerry Q10, 20 ülkede 40 mobil operatör tarafından test ediliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Thorsten Heins: BlackBerry Q10, 20 ülkede 40 mobil operatör tarafından test ediliyor
BlackBerry 10 ile yeni bir başlangıç yapan BlackBerry, hatırlayacağını üzere kendi işletim sistemiyle çalışan iki yeni cihaz duyurmuştu. Bu cihazlardan biri halihazırda ülkemizde de satışı sürdürülen BlackBerry Z10 iken diğeri ise, BlackBerry Q10 olmuştu. 

Dokunmatik ekran ve fiziksel klavyeyi BlackBerry'nin klasik çizgilerinde buluşturan Q10, henüz piyasaya çıkmış olmasa da cihaz için gerekli çalışmalar devam ediyor. Şirketin 2013 mali yılının dördüncü çeyreğine ait sonuçların ele alındığı toplantıda konuşan Ceo Thorsten Heins, Q10'un şu an 20 ülkede 40 mobil operatör tarafından test edildiğini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte herhangi bir çıkış tarihi verilmese de, cihazın nisan ayının sonlarına doğru piyasada yerini alması bekleniyor. 

Dokunmatik ekranlı cep telefonları günümüzün tercih edilen cihazları haline gelmiş olsa da, halen fiziksel tuş takımına ihtiyaç duyan kullanıcıların merakla beklediği cihazlardan biri olan BlackBerry Q10'un ne denli başarılı olabileceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://crackberry.com/says-blackberry-ceo-blackberry-q10-already-being-tested-40-carriers-20-countries Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
bence kızaklı olmalı öylr daha estetik olur
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mustafa2790 6 yıl
Güzel telefon bence çıkan modeller arasında hala 9900 kadar elde ağırlığını gösteren estetik bir model gelmedi.
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Dexstz 6 yıl
Güzel duruyor.
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farazicosmos 6 yıl
çok şık duruyor bakalım donanımı nasıl olacak eğer iyiyse bundan alarak 8520 curve modelime elveda demeyi düşünüyorum birde emektar samsungumun yerine note 3 almayı planlıyorum
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Netscout 6 yıl
Dokunmatik özelliği kapatılıp açılabilmeli. 9970 de bu yok.
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brci 6 yıl
donanım güçlü olursa alınabilir gerçekten çok hoş gözüküyo
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