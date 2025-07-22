Google, Pixel 10 Pro'yu erken duyurdu: İşte görüntüler

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Tam Boyutta Gör Pixel 10 serisinin tanıtımına sayılı gün kala, Google’dan beklenmedik bir adım geldi. Şirket, Pixel 10 Pro modeline ait kısa bir tanıtım videosunu resmi Google Store sayfası üzerinden paylaştı. Videoda cihazın tasarımı detaylı bir şekilde görülebiliyor. İşte Pixel 10 Pro tasarımı ve beklenenler...

Google, Pixel 10 Pro'yu erken duyurdu

Google'ın paylaştığı video, önce soyut bir "10" siluetiyle başlıyor. Bu rakamlar ise yavaşça kamera adasının hatlarına dönüşüyor ve ardından cihazın arka tasarımını görüyoruz. Kamera adası, önceki Pixel Pro modellerinde olduğu gibi yatay şerit formunu koruyor. Arka yüzeyde mat cam dokusu bulunurken, Google logosunun görünümü biraz azaltılmış.

Google, videoda cihazın teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi paylaşmıyor. Ancak Pixel 10 Pro’nun 6.7 inç büyüklüğünde LTPO OLED bir ekran ve Tensor G5 işlemciye yer vermesi bekleniyor. Serideki üst modellerde RAM kapasitesi 16 GB, bataryada ise küçük çaplı yükseltmeler olacak. Google’ın özellikle kamera tarafında yapay zeka destekli yeni algoritmalarla donanımı desteklemesi bekleniyor.

Pixel 10 resmi görsellerle sızdırıldı, telefoto kamerayla geliyor 4 sa. önce eklendi

Sızan bilgilere göre Pixel 10 serisi dört modelden oluşacak: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve katlanabilir tasarıma sahip Pixel 10 Pro Fold. Google, bu modellerin tanıtımını 20 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Tanıtımın ardından ön siparişlerin aynı hafta içinde başlaması bekleniyor. Google’ın resmi lansman öncesinde, cihazla ilgili daha fazla görsel veya ayrıntı paylaşması muhtemel.

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