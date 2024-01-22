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    Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'e karşı test edildi: Samsung bu sefer başardı mı?

    Samsung'un yeni amiral gemisi çipseti Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'e karşı test edildi. Yeni işlemci nasıl performans gösterdi? Samsung bu sefer başarabildi mi hep birlikte bakalım.
    Exynos 2400 vs Snapdragon 8 Gen 3: Samsung bu sefer başardı mı? Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus'ta kullanılan Samsung'un yeni amiral gemisi çipseti Exynos 2400 test edildi. Exynos işlemcileri geçmişte gerek performans gerekse de güç tüketimi konusunda eleştirilerin odağında oldu. Peki yeni işlemci nasıl performans gösteriyor, Samsung bu sefer başarabildi mi hep birlikte bakalım.

    Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'e karşı

    Youtube'da NL Tech kanalı Samsung'un yeni telefonları Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra'yı teste tabi tutarak performans ve pil tüketimi sonuçlarını yayınladı. Burada biz, aynı ekran çözünürlüğüne sahip oldukları için S24 Plus (Exynos 2400) ve S24 Ultra'nın (Snapdragon 8 Gen 3) skorlarını kıyaslayacağız.

    Telefonlar ilk olarak Geekbench 6 CPU testine sokuldu. Exynos 2400 bu testte tek çekirdekte 2139 puan, çok çekirdekte ise 6634 puan aldı. Snapdragon 8 Gen 3 ise tek çekirdekte 2289, çok çekirdekte ise 7123 puan alarak rakibinden biraz daha yüksek skor elde etmeyi başardı. Geekbench 6 GPU OpenGL testinde ise iki işlemci de hemen hemen aynı skoru aldı. Vulkan testinde ise Exynos 2400, 15977 puan alarak 14110 puan alan rakibini geçmeyi başardı.

    Daha sonra telefonlar Antutu Benchmark testine tabi tutuldu. Snapdragon 8 Gen 3, 1.766.906 puan alarak 1.635.230 puan alan Exynos 2400'ü bir kez daha geçmeyi başardı. İki işlemci arasındaki fark %8 seviyesinde oldu.

    Daha sonra telefonlar, performanslarının ne kadarını uzun süre koruyabildiklerini ölçmek için stres testlerine sokuldu. Ray Tracing destekli Solar Bay Stress testinde en yüksek 8855, en düşük 4968 puan alan Exynos 2400, 8590 ve 4324 puan alan rakibini geçmekle kalmadı aynı zamanda daha yüksek stabilite puanı elde etti. Bu skorda RDNA 3 temelli AMD GPU'sunun yüksek Ray Tracing performansının etkisini görüyoruz.

    Bir diğer test Wild Life Extreme Stress testinde ise Snapdragon 8 Gen 3, en yüksek 4931, en düşük 2423 puan alarak 4322 ve 2393 puan alan Exynos 2400'ü geçmeyi başardı. Ancak bu testte de Exynos rakibinden daha stabil çalışmayı başardı. Bu iki stress testinde de Snapdragon 8 Gen 3 rakibinden 2 derece daha düşük sıcaklıkta çalıştı. Tabi bunda S24 Ultra'nın S24 Plus'tan daha büyük olan soğutma ünitesinin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. 

    Son olarak telefonlar batarya performansını ölçmek için PCMark 10 batarya testine sokuldu. Bu testte 5000mAh pile sahip olan S24 Ultra 15 saat batarya süresi elde etti. 4900mAh pile sahip Exynos 2400'lü S24 Plus ise 13 saat 22 batarya süresiyle rakibinin gerisinde kaldı. Ancak burada da aradaki fark çok büyük değil.

    Görünen o ki Samsung dersine iyi çalışmış ve Exynos 2400 ile performans ve güç tüketimi konusunda önemli ilerlemeler kat etmiş. Firma, geçmiş deneyimlerden dolayı Exynos işlemcilere karşı ön yargıyla yaklaşan kullanıcıların gönlünü tekrar kazanabilecek mi göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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