Pixel 10 resmi görsellerle sızdırıldı, telefoto kamerayla geliyor

Google’ın yeni amiral gemisi modeli Pixel 10’a ait resmi görselleri andıran yeni bir sızıntı, telefonun tasarımını ve renk seçeneklerini net biçimde ortaya koydu. İlk bakışta tasarım çizgisini koruduğu görülen cihaz, özellikle renk tarafında dikkat çekici bir yenilik sunuyor. Daha önceki modellerde yer alan Obsidyen siyahın yanında bu kez üç yeni ton yer alıyor: Kraliyet mavisi tonlarında “İndigo”, açık maviye yakın “Buz” ve sarıya çalan yeşil renkteki “Limoncello”. Renk paletindeki bu genişleme, önceki nesle kıyasla daha canlı ve özgün bir görünüm sağlıyor.

Tasarım çizgileri büyük oranda korunmuş olsa da, arka kamera modülünde belirgin bir fark var. Pixel 10’da yer verilen kamera çıkıntısı artık daha uzun ve içine yeni bir telefoto lens entegre edilmiş. Bu özellik, önceki modellerde sadece Pro versiyonlarda yer alıyordu. Böylece standart modelde de artık yakınlaştırma yetenekleri artırılmış olacak. Arka kamera dizilimi üç sensörden oluşuyor: 48 megapiksellik ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 10.8 megapiksellik telefoto sensör. Ancak ana ve ultra geniş kameraların daha önceki modellere göre biraz daha düşük seviye donanımlarla geldiği belirtiliyor.

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Cihazın ön yüzünde ise 6.3 inç büyüklüğünde OLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit’e kadar tepe parlaklık sunuyor. Ekran dayanıklılığı için ise Corning’in Gorilla Glass Victus 2 camı tercih edilmiş. Pixel 10’un kalbinde ise 3nm üretim sürecine sahip Tensor G5 işlemcisi yer alacak. Bu işlemci, hem enerji verimliliği hem de performans açısından kayda değer bir iyileşme vaat ediyor.

Pil kapasitesi 4.970 mAh seviyesinde olan Pixel 10, 29W hızlı kablolu şarj ve 15W Qi2 kablosuz şarj desteğine sahip. Bu sayede hem günlük kullanımda daha uzun pil ömrü sunması hem de daha kısa sürede şarj olabilmesi bekleniyor. Google’ın yeni nesil amiral gemisi, özellikle Pro serilerde sunulan özellikleri standart modellere getirmesiyle dikkat çekiyor. Bu da Pixel 10’un daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceği anlamına geliyor.

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Pixel 10 resmi görsellerle sızdırıldı, telefoto kamerayla geliyor

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