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TikTok’un sahibi ByteDance, Spotify’a rakip olmaya hazırlanıyor

Seveni kadar sevmeyeni de olan TikTok uygulamasının arkasındaki şirket gözünü dijital müzik pazarına dikti. ByteDance, Spotify ile rekabet edebilecek bir dijital müzik hizmeti üzerinde çalışıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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TikTok şüphesiz ki şu anda en popüler sosyal medya uygulamalarından biri. Seveni kadar sevmeyeni de olan uygulama, kullanıcıların şarkılara ve diğer popüler seslere dudak senkronizasyonu yaparak kısa videolar çekmelerini sağlıyor. Uygulama, özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük bir hit olmayı başarmış durumda.
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Yayınlanan yeni bir rapor, TikTok’un Çinli sahibi ByteDance'in, şu anda dünyanın bir numaralı dijital müzik hizmeti olan Spotify'a rakip getirmeyi planladığını ortaya koydu. Bloomberg kaynaklı habere göre şirket, gelişmekte olan pazarlar için Spotify ve Apple Music ile rekabet edecek ücretli bir müzik hizmeti geliştiriyor.

Önemli plak şirketleri ile anlaşma tamam

TikTok'un en popüler olduğu pazarlardan biri, Spotify'ın da kendine yer edinebilmek için büyük çaba sarf ettiği Hindistan.  ByteDance'in hali hazırda Hindistan’ın en iyi plak şirketlerinden ikisi olan T-Series ve Times Music'in haklarına sahip olduğu da bildiriliyor.
Şirketin üzerinde çalıştığı çevrimiçi müzik servisi, ilk olarak gelişmekte olan ülkelerde hizmet verecek. ByteDance'in bu pazarlardaki en önemli rakipleri ise YouTube ve Tencent’in ücretsiz QQ Music hizmeti olacak gibi görünüyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-20/tiktok-owner-to-challenge-spotify-and-apple-with-music-service Yorum Yaz
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Sipihrz 2 hf. en beğenilen
Hitap ettiği hedef kitlesi müziğe para vermez
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cabriyo 2 hf.
tiktok reklamları görmekten tiksinti geliyordu bir aralar.
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astegon 2 hf.
He yavaş gelsin, he para vermez vs.
Hindistan ve Çin "Biz sıkıldık ayrıyız biz" deseler mal gibi kalır geri kalanlar.
Tiktok'u ben de sevmiyorum, anadolu insanını ne hale getirdiği ortada. (Yalnız ne cevherler varmış ha)
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swat882 2 hf.
Biraz yavaş gelsin,
Apple music, deezer ve tidal bile yetişemiyorken.
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cabriyo 2 hf.
tiktok reklamları görmekten tiksinti geliyordu bir aralar.
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#DesertFox1907 2 hf.
Dijital müzik pazarı Spotify ibaret değil. Deezer 16 bit 1411 kbps müzik kalitesi sunuyor. Spotify pay sahibi gibi hareket etmeyin.
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Angel of the Lord 2 hf.
Kullanıcı sayısı olarak olabilir belki ama kalite olarak yetişebileceğini sanmıyorum.
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Sipihrz 2 hf. en beğenilen
Hitap ettiği hedef kitlesi müziğe para vermez
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