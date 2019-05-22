TikTok’un sahibi ByteDance, Spotify’a rakip olmaya hazırlanıyor

TikTok şüphesiz ki şu anda en popüler sosyal medya uygulamalarından biri. Seveni kadar sevmeyeni de olan uygulama, kullanıcıların şarkılara ve diğer popüler seslere dudak senkronizasyonu yaparak kısa videolar çekmelerini sağlıyor. Uygulama, özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük bir hit olmayı başarmış durumda.

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Yayınlanan yeni bir rapor, TikTok’un Çinli sahibi ByteDance'in, şu anda dünyanın bir numaralı dijital müzik hizmeti olan Spotify'a rakip getirmeyi planladığını ortaya koydu. Bloomberg kaynaklı habere göre şirket, gelişmekte olan pazarlar için Spotify ve Apple Music ile rekabet edecek ücretli bir müzik hizmeti geliştiriyor.

Önemli plak şirketleri ile anlaşma tamam

TikTok'un en popüler olduğu pazarlardan biri, Spotify'ın da kendine yer edinebilmek için büyük çaba sarf ettiği Hindistan. ByteDance'in hali hazırda Hindistan’ın en iyi plak şirketlerinden ikisi olan T-Series ve Times Music'in haklarına sahip olduğu da bildiriliyor.

Şirketin üzerinde çalıştığı çevrimiçi müzik servisi, ilk olarak gelişmekte olan ülkelerde hizmet verecek. ByteDance'in bu pazarlardaki en önemli rakipleri ise YouTube ve Tencent’in ücretsiz QQ Music hizmeti olacak gibi görünüyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-20/tiktok-owner-to-challenge-spotify-and-apple-with-music-service