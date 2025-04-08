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    TikTok’un ABD’de kapatılmaması için yeni anlaşma arayışı başladı

    TikTok’un ABD’de faaliyetlerini sürdürebilmesi için Çinli ByteDance ile hükümet arasındaki görüşmeler yeniden hız kazandı. Başkan Trump, anlaşma için yasağın uygulanmasını 75 gün erteledi.

    TikTok’un ABD’de kapatılmaması için yeni anlaşma arayışı başladı Tam Boyutta Gör

    TikTok’un ABD’deki geleceği yeniden gündemde. Çinli teknoloji devi ByteDance, uygulamanın ABD’de yasaklanmasını önlemek için Başkan Donald Trump yönetimiyle pazarlık masasında. Trump, anlaşma için ek süre tanıyarak, ByteDance’e 75 gün daha verdi.

    Washington, ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok’un ABD operasyonlarının elden çıkarılmasını istiyor. Mevcut yasalara göre ByteDance, TikTok’un ABD birimini 19 Ocak 2025’e kadar satmak zorundaydı, tabi bugüne kadar bu süre birkaç defa uzatıldı. Ancak bu iş sanıldığı kadar kolay değil. Zira uygulamanın değeri 20 ila 150 milyar dolar arasında değişiyor. Bu da ByteDance’i satışı ağırdan almaya itiyor.

    Masadaki en güçlü teklif, Oracle, Blackstone ve Andreessen Horowitz gibi ABD merkezli yatırımcıların oluşturduğu bir konsorsiyuma ait. Plan hayata geçerse, TikTok’un ABD kolu bağımsız bir şirket haline gelecek. Konsorsiyum yüzde 50 hisse alacak, mevcut ABD’li yatırımcılar da yüzde 30’a sahip olacak. ByteDance’in payı ise yüzde 20’nin altına düşecek. Böylece yasal sınırlar aşılmadan çözüm bulunmuş olacak.

    Oracle’ın sisteme küçük ortak olarak katılması ve kullanıcı verilerini güvence altına alması da gündemde. Ancak TikTok’un algoritması ByteDance’te kalacak. Bu da Çinli yetkililer için süreci daha kabul edilebilir hale getiriyor.

    Trump ise Çin’in bu anlaşmaya onay vermesi için bazı ticaret kolaylıkları sunulabileceğini ima ediyor. Görüşmeler hız kazanırken, TikTok’un ABD’de karanlığa gömülüp gömülmeyeceği önümüzdeki haftalarda belli olacak.

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    L
    lterlemez 3 saat önce

    Şu videolar otomatik olarak oynatılıp, zaten zar zor aldığımız internetimizin bant genişliğini neden daraltıyor, anlamış değilim. Neden bu kadar okuyucu düşmanı hareketler yapıyorsunuz?

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