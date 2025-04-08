Tam Boyutta Gör

TikTok’un ABD’deki geleceği yeniden gündemde. Çinli teknoloji devi ByteDance, uygulamanın ABD’de yasaklanmasını önlemek için Başkan Donald Trump yönetimiyle pazarlık masasında. Trump, anlaşma için ek süre tanıyarak, ByteDance’e 75 gün daha verdi.

Washington, ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok’un ABD operasyonlarının elden çıkarılmasını istiyor. Mevcut yasalara göre ByteDance, TikTok’un ABD birimini 19 Ocak 2025’e kadar satmak zorundaydı, tabi bugüne kadar bu süre birkaç defa uzatıldı. Ancak bu iş sanıldığı kadar kolay değil. Zira uygulamanın değeri 20 ila 150 milyar dolar arasında değişiyor. Bu da ByteDance’i satışı ağırdan almaya itiyor.

Redmi Buds 7S şık tasarımı ve önemli özellikleriyle geliyor 1 gün önce eklendi

Masadaki en güçlü teklif, Oracle, Blackstone ve Andreessen Horowitz gibi ABD merkezli yatırımcıların oluşturduğu bir konsorsiyuma ait. Plan hayata geçerse, TikTok’un ABD kolu bağımsız bir şirket haline gelecek. Konsorsiyum yüzde 50 hisse alacak, mevcut ABD’li yatırımcılar da yüzde 30’a sahip olacak. ByteDance’in payı ise yüzde 20’nin altına düşecek. Böylece yasal sınırlar aşılmadan çözüm bulunmuş olacak.

Oracle’ın sisteme küçük ortak olarak katılması ve kullanıcı verilerini güvence altına alması da gündemde. Ancak TikTok’un algoritması ByteDance’te kalacak. Bu da Çinli yetkililer için süreci daha kabul edilebilir hale getiriyor.

Trump ise Çin’in bu anlaşmaya onay vermesi için bazı ticaret kolaylıkları sunulabileceğini ima ediyor. Görüşmeler hız kazanırken, TikTok’un ABD’de karanlığa gömülüp gömülmeyeceği önümüzdeki haftalarda belli olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

TikTok’un ABD’de kapatılmaması için yeni anlaşma arayışı başladı