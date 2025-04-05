TikTok, müzik platformunu "TikTok for Artists" tanıttı

Tam Boyutta Gör TikTok, “Sanatçılar için TikTok” adlı yeni platformunu tanıttı. Bu platform, sanatçıların müziklerini tanıtmalarına, hayranlarıyla bağlantı kurmalarına ve etkileşimi artırmalarına, performans ölçümlerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

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Sanatçılar için TikTok platformu neler sunacak?

TikTok for Artists platformuyla sanatçılar piyasaya çıkacak yeni albümleri için kampanyalar oluşturmak ve sosyal ağda tanıtımlarını yapmak için kullanabilecek. Ayrıca performans verilerine erişerek paylaşımlarının ve şarkılarının ne kadar iyi performans gösterdiğini görebilecek. Sanatçılar ayrıca hayranları hakkında daha fazla bilgi edinebilecek. Örneğin; en çok hangi ülkeden dinleyicilerinin olduğunu görebilecek. Sanatçılar, hayran videolarını öne çıkarıp platform aracılığıyla topluluklarını oluşturabilecek.

Platform müzik trendlerini ve viral şarkıları yönlendirmede büyük bir rol oynuyor. Bu nedenle şirketin sanatçıların içeriklerini daha iyi tanıtmalarına ve hayran katılımını artırmalarına yardımcı olmak için özel bir alan sunması mantıklı. Platform, ayrıca sanatçıların daha fazla kişiye erişmelerine, kitlelerini büyütmelerine yardımcı olabilir.

TikTok, yeni müzik platformunu Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Kore ve Endonezya’da test ediyor. TikTok önümüzdeki haftalarda platform hakkında daha fazla bilgi paylaşmayı planlıyor.

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