Microsoft’un solucanlara yönelik yayınladığı yama antivirüslerle anlaşamadı

Microsoft geçtiğimiz hafta uzak masaüstü yönetiminde bulunan ve solucan tipi zararlıların bulaşmasına imkan tanıyan açığı düzeltmişti. Windows 8 ve üzerinde bulunmayan açığa karşı aynı Wannacry zararlısı örneğinde olduğu gibi Windows XP’ye dahi yama sunan firmanın başı şimdi başlatma sorunlarıyla dertte.
Kullanıcıların raporlarına göre Windows 7/Windows Server 2008 R2 kullanıcıları eğer Sophos, McAfee, Avast, Avira ve ArcaBit güvenlik yazılımlarından birisini kullanıyorlarsa ve yama sistemlerinde kuruluysa boot ekranında takılı kalabiliyorlar.
McAfee ile sorun üzerine yoğunlaşan Microsoft yaptığı açıklamada McAfee’nin Endpoint Security (ENS) Threat Prevention 10.x, McAfee Host Intrusion Prevention (Host IPS) 8.0 veya McAfee VirusScan Enterprise (VSE) 8.8 kurulu sistemlerdeki sorunun nedenini açıkladı.
Soruna en tartışılacak çözüm yolu ise Sophos’tan geldi. İngiliz şirket soruna yol açan yamayı sistemlerinden kaldırılması tavsiyesinde bulunarak kullanıcıları olası tehlikelerle yalnız bırakma yoluna gitti. Dahası firma ABD’deki 300’den fazla müşterisinde bu tehlikeli çözümü uygulamış bile.
Sophos'tan tepki çeken çözüm
https://hexus.net/tech/news/software/130781-microsofts-worm-patches-breaking-av-software/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu açıdan yama adı altında var olan güvenilir eski donanımların fişinin çekilmesi için ne gerekiyorlarsa onu yapacaklar ! zaten şunun şurasında 3. dünya savaşına ne kaldı ki !? iran bile 486 işlemciler üzerinde linux kullandığı bir efsane değil yani !