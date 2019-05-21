Microsoft’un solucanlara yönelik yayınladığı yama antivirüslerle anlaşamadı

Microsoft geçtiğimiz hafta uzak masaüstü yönetiminde bulunan ve solucan tipi zararlıların bulaşmasına imkan tanıyan açığı düzeltmişti. Windows 8 ve üzerinde bulunmayan açığa karşı aynı Wannacry zararlısı örneğinde olduğu gibi Windows XP’ye dahi yama sunan firmanın başı şimdi başlatma sorunlarıyla dertte.

McAfee ile sorun üzerine yoğunlaşan Microsoft yaptığı açıklamada McAfee’nin Endpoint Security (ENS) Threat Prevention 10.x, McAfee Host Intrusion Prevention (Host IPS) 8.0 veya McAfee VirusScan Enterprise (VSE) 8.8 kurulu sistemlerdeki sorunun nedenini açıkladı.



Sophos'tan tepki çeken çözüm



https://hexus.net/tech/news/software/130781-microsofts-worm-patches-breaking-av-software/

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Kullanıcıların raporlarına görekullanıcıları eğer Sophos, McAfee, Avast, Avira ve ArcaBit güvenlik yazılımlarından birisini kullanıyorlarsa ve yama sistemlerinde kuruluysa boot ekranında takılı kalabiliyorlar.Soruna en tartışılacak çözüm yolu isegeldi. İngiliz şirket soruna yol açan yamayı sistemlerinden kaldırılması tavsiyesinde bulunarak kullanıcılarıyoluna gitti. Dahası firmabu tehlikeli çözümü uygulamış bile.