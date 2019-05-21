Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Microsoft’un solucanlara yönelik yayınladığı yama antivirüslerle anlaşamadı

Microsoft’un geçtiğimiz hafta eski işletim sistemleri için yayınladığı yama bazı antivirüs kullanıcılarının sistemlerinin açılamamasına neden oldu. Bazı yazılım firmaları yamayı kaldırmayı öneriyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2,7b
1
6
Windows
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Microsoft geçtiğimiz hafta uzak masaüstü yönetiminde bulunan ve solucan tipi zararlıların bulaşmasına imkan tanıyan açığı düzeltmişti. Windows 8 ve üzerinde bulunmayan açığa karşı aynı Wannacry zararlısı örneğinde olduğu gibi Windows XP’ye dahi yama sunan firmanın başı şimdi başlatma sorunlarıyla dertte.
Microsoft’un solucanlara yönelik yayınladığı yama antivirüslerle anlaşamadı

Kullanıcıların raporlarına göre Windows 7/Windows Server 2008 R2 kullanıcıları eğer Sophos, McAfee, Avast, Avira ve ArcaBit güvenlik yazılımlarından birisini kullanıyorlarsa ve yama sistemlerinde kuruluysa boot ekranında takılı kalabiliyorlar.
McAfee ile sorun üzerine yoğunlaşan Microsoft yaptığı açıklamada McAfee’nin Endpoint Security (ENS) Threat Prevention 10.x, McAfee Host Intrusion Prevention (Host IPS) 8.0 veya McAfee VirusScan Enterprise (VSE) 8.8 kurulu sistemlerdeki sorunun nedenini açıkladı.


Sophos'tan tepki çeken çözüm 
 

Soruna en tartışılacak çözüm yolu ise Sophos’tan geldi. İngiliz şirket soruna yol açan yamayı sistemlerinden kaldırılması tavsiyesinde bulunarak kullanıcıları olası tehlikelerle yalnız bırakma yoluna gitti. Dahası firma ABD’deki 300’den fazla müşterisinde bu tehlikeli çözümü uygulamış bile.
https://hexus.net/tech/news/software/130781-microsofts-worm-patches-breaking-av-software/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Greylights 2 hf. en beğenilen
microsoft kendi başa çıkabilecekse yapsın arkasındayım, antivirüsler zaten şunu al yanında bedava cinsinden markalar boş yapacaklarına hatayı düzeltsinler.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The Hollow 2 hf.
Yine mi McAfee.. McAfee resmen zarar ziyan. Sadece bu konuda değil. Üstüne bir de, yakın zamanda hacklenen 3 antivirus firması ndan biri. Bedava verseler yine de kullanılmayacak bir güvenlik çözümü. Sophos ve Symantec'de balon. Kurumsal pazarda Cylance, CrowdStrike, SentinelOne gibi yeni çözümler daha tercih edilebilir görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 hf.
Kaspersky kullanın Amerika'da yasaklandığına göre doğru yoldalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 hf.
piyasadaki eski donanımların neredeyse güvenlik açıklarının %99.99 u belirlenip yama üzerine yama yapıldığı için yazılımsal ve donanımsal açıdan artık fazla açık ihtimali kalmadı ! bu yüzden ; firmaların bilgi aşırma çabalarına ulaşamıyorlar
bu açıdan yama adı altında var olan güvenilir eski donanımların fişinin çekilmesi için ne gerekiyorlarsa onu yapacaklar ! zaten şunun şurasında 3. dünya savaşına ne kaldı ki !? iran bile 486 işlemciler üzerinde linux kullandığı bir efsane değil yani !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 hf.
sophos kadar boş bir firma görmedim, 1 yıllık virüsü bile bulamayacak kadar veri tabanı boş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Greylights 2 hf. en beğenilen
microsoft kendi başa çıkabilecekse yapsın arkasındayım, antivirüsler zaten şunu al yanında bedava cinsinden markalar boş yapacaklarına hatayı düzeltsinler.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
innformatics 2 hf.
Biktirmaya basladin artik MicroMort!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Samsung da 5x optik yakınlaştırma modülü hazırlıyor 2 hf. Yeni BMW i8 Roadster reklamında Mercedes'e çok ince gönderme 2 hf. Gizlilik odaklı Tor Browser final sürümüyle Android’e geldi 2 hf. 2019 Land Rover Discovery Sport tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. Steam Chat uygulaması iOS ve Android için kullanıma sunuldu 2 hf. Galaxy S10 serisine "Kardinal Kırmızısı" renk seçeneği ekleniyor 2 hf. Apple’ın 2013 yılında Tesla’yı satın almak için teklif verdiği ortaya çıktı 2 hf. Adobe Premiere Rush sonunda Android platformuna geldi 2 hf. Microsoft, Apple Watch için Outlook bildirimlerini yeniden tasarladı 2 hf. 2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı sızdırıldı! 2 hf. Huawei, kendi mobil işletim sistemini önümüzdeki 6 ay içerisinde tanıtabilir 2 hf. Halı Örtüsü Kullanımının Sağladığı Kolaylıklar 2 hf. Amerikan Posta Hizmetleri Kurumu, otonom posta dağıtım kamyonlarını deniyor 2 hf. MacBook Pro artık 8 çekirdekli 2 hf. Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor 2 hf. The Sims 4 PC sürümü ücretsiz oldu 2 hf. TikTok’un sahibi ByteDance, Spotify’a rakip olmaya hazırlanıyor 2 hf. Kağıt yardımıyla, kulak enfeksiyonlarını teşhis eden uygulama geliştiriliyor 2 hf. George RR Martin, yeni bir RPG oyunu için FromSoftware ile çalışıyor 2 hf. Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft’un solucanlara yönelik yayınladığı yama antivirüslerle anlaşamadı Sonraki Google AI akciğer kanserini doktorlardan daha iyi teşhis ediyor 2 hf. Mümkün olan en yüksek ses seviyesi oluşturuldu 2 hf. 2019 SsangYong Tivoli, yeni turbo benzinli motoruyla tanıtıldı 2 hf. Asus ZenFone 6 için bootloader aracı ve kernel kaynak kodu yayınlandı 2 hf. Once Upon a Time in Hollywood'un ilk uzun fragmanı yayınlandı 2 hf. 96-katmanlı Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD duyuruldu 2 hf. Milyonlarca Instagram fenomeninin kişisel bilgiler sızdırıldı [Instagram'dan açıklama geldi] 2 hf. Google Glass Enterprise Edition 2 donanımı belli oldu 2 hf. Honor 20 Pro tanıtıldı, standartlar yeniden belirlendi 2 hf. Google Takvim karanlık mod özelliği ile güncellendi 2 hf. AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı belli oldu 2 hf. ABD’den Çin malı drone uyarısı 2 hf. Profesyonel Nakliyat Hizmetleri 2 hf. OnePlus 7 Pro’nun Çin’deki ilk stokları tükendi 2 hf. General Motors'un yeni araç mimarisi saatte 4.5 terabayt veri akışıyla başa çıkabiliyor 2 hf. Yeni yasa öncesi, ABD Çevre Koruma Kurumu’ndan hava kirliliği tespit yöntemine ayar 2 hf. Tiktok'un yapımcısından yeni bir sohbet uygulaması: Flipchat 2 hf. Mac için Chromium tabanlı Microsoft Edge test sürümü sunuldu 2 hf. Sony PlayStation 5’ten yükleme süreleri ve oyun içi performans karşılaştırmaları ortaya çıktı 2 hf. Gmail, gönderdiği bir bildirimle kullanıcıları korkuttu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bu kız beni seviyor mu konuşmaları
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim