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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tim Cook, iOS6'daki Haritalar uygulamasının yetersiz kalmasından dolayı kullanıcılardan özür diledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,6b
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157
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın CEO'su Tim Cook, iOS6 ile birlikte gelen yeni haritalar uygulamasının yetersiz kaldığını kabullenerek müşterilerden özür diledi.

iOS6'ya kadar Google'ın haritalar servisini kullanan Apple'ın kendi haritalar servisini kullanacağı iOS6'nın yayınlanmasından yaklaşık 3 ay önce duyurulmuş ve birçok kullanıcının büyük beklentiler içine girmesine neden olmuştu. Ancak, iOS6'nın yayınlanmasıyla birlikte beklentilerin altında kalan Apple'ın haritalar servisi kullanıcıların hayal kırıklığına uğramasına neden olurken, olumsuz yöndeki eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Apple müşterilerinin vermiş olduğu bu tepkinin ardından Tim Cook, bir bilgilendirme yazısı kaleme alarak kullanıcılardan haritalar servislerindeki yetersizlikten dolayı özür dilerek, en iyi deneyimi sunmak için verdikleri sözü haritalar servisinde tutamadıklarını dile getirdi. Servisi daha iyi bir hale getirmek için oldukça sıkı bir çalışma içinde olduklarını belirten Tim Cook, bu süreç içerisinde kullanıcıların alternatif harita uygulamalarından destek alabileceklerini belirtti.

http://www.apple.com/letter-from-tim-cook-on-maps/ Yorum Yaz
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kujo 7 yıl en beğenilen
Tomtom'un kafa yapisiyla apple bir gram ilerleyemez. Ne demek ben haritalari duzeltecegim apple harita da o duzeltmeleri isleyecek. Yok ya!! Sen ne halt yiyorsun? Turkiyenin en iyi ve genis harita servisi basarsoftu kullanmazsan turkiye orneginden bahsediyorum tamamen basarisiz olacaksin. O database e erismen mumkun degil. Tabiki basarsoftu alirsan bisey demem.
Apple sicmistir, turkiye ozelinde kullanim alani daralmistir.
Tomtom'un kafa yapisiyla apple bir gram ilerleyemez. Ne demek ben haritalari duzeltecegim apple harita da o duzeltmeleri isleyecek. Yok ya!! Sen ne halt yiyors...
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Yanıtla +22
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Yilsev 7 yıl
"...Bu süreç içerisinde alternatif harita servislerinden destek alabileceklerini de sözlerine ekledi"
Sağolsun izin vermiş.
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idris 7 yıl brksnr
brksnr

Adamlar hatasini kabulleniyor tebrik etmek lazim fakat bu haritalar ciddi buyuk bir sorun oldu sanirim

The Amazing...


Bi zahmet kabul etsinler. :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
brksnrAdamlar hatasini kabulleniyor tebrik etmek lazim fakat bu haritalar ciddi buyuk bir sorun oldu sanirimThe Amazing...
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7 Yanıt Yanıtla +13
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aspirin_00 7 yıl
yollar daha tepeye denk gelmiş sanırım kaymış
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zero2900 7 yıl
İşte o yugulamanın logosu: Bize üst geçitten atlamamızı öneriyor....
c-sharpcorner.com/...
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clopin 7 yıl
Steve jobs olsa
bak guzel kardesim esnafa yoldaki birine sorun önce bulmazsaniz gps kullanin
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Mutlucan96 7 yıl
E bu adamlar hiç denememiş mi bunu? "Ya ben bir uygulama yaptım bir bakayım nasıl yapmışım? Çok güzel yapmışım, her yer her yerde, ben de zaten işten atılmak istiyordum."
1 Yanıt Yanıtla +2
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Lee-on! 7 yıl Mutlucan96
Mutlucan96

E bu adamlar hiç denememiş mi bunu? "Ya ben bir uygulama yaptım bir bakayım nasıl yapmışım? Çok güzel yapmışım, her yer her yerde, ben de zaten işten atılmak istiyordum."

Aynen bende bunu anlamıyorum.
Çizilme, kamera, zamanında sinyal, şimdi maps... Demek ki adamlar cihaz tamamlanınca prototip falan hikaye direkt üretime geçiyorlar... Halbuki 2 senede bir yeni cihaz çıkaran bir firmanın böyle amatör hatalar yapmaması gerekirdi...
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Bamya Avcisi 7 yıl
He tamam adam oyle dedi sorun cozuldu.
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halitozbasli 7 yıl
E71'i navigasyon olarak kullanmaya devam denedim gercekten basarısız
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gamefry 7 yıl
Adamlar zaten uygulamnin logosunda anlatmis herseyi. Kopruden sola donerek atlayin


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3 Yanıt Yanıtla +4
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Gopc@ 7 yıl
Google lafı iyi koydu.. ios için Maps uygulaması çıkartmayacağız dedi :D Helal olsun adamlar işini iyi yapıyor ve iyi yaptığı için ios içinden çıkartıldılar.
Hadi bakalım daha neler göreceğiz ios'ta... Neyseki 5.1.1'den vazgeçmedim :D JB gelse bile vazgeçmeyecek gibi görünüyorum :)
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arda_yaman 7 yıl
Güncellenecek hatalar giderilecek. Hiçbir sistem çıktığında hatasız değildi. Biliyoruzki bu adamlar bir hata oluştuğunda illaki çözüyolar. Üstelik nedense ben g maps den daha yararlı daha kullanışlı buluyorum. Gayet hoşuma gitti. Ha newyork a gidince kaybolursam dayanırım kapılarına yıkarım başlarına o binayı
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~Lion King~ 7 yıl
şaka gibi harita.
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Macintosh 7 yıl
Steve jobs kesinlikle özür dilemezdi.yanlış yaptın cooooook.
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