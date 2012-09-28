Tim Cook, iOS6'daki Haritalar uygulamasının yetersiz kalmasından dolayı kullanıcılardan özür diledi





Apple'ın CEO'su Tim Cook, iOS6 ile birlikte gelen yeni haritalar uygulamasının yetersiz kaldığını kabullenerek müşterilerden özür diledi.





iOS6'ya kadar Google'ın haritalar servisini kullanan Apple'ın kendi haritalar servisini kullanacağı iOS6'nın yayınlanmasından yaklaşık 3 ay önce duyurulmuş ve birçok kullanıcının büyük beklentiler içine girmesine neden olmuştu. Ancak, iOS6'nın yayınlanmasıyla birlikte beklentilerin altında kalan Apple'ın haritalar servisi kullanıcıların hayal kırıklığına uğramasına neden olurken, olumsuz yöndeki eleştirileri de beraberinde getirmişti.





Apple müşterilerinin vermiş olduğu bu tepkinin ardından Tim Cook, bir bilgilendirme yazısı kaleme alarak kullanıcılardan haritalar servislerindeki yetersizlikten dolayı özür dilerek, en iyi deneyimi sunmak için verdikleri sözü haritalar servisinde tutamadıklarını dile getirdi. Servisi daha iyi bir hale getirmek için oldukça sıkı bir çalışma içinde olduklarını belirten Tim Cook, bu süreç içerisinde kullanıcıların alternatif harita uygulamalarından destek alabileceklerini belirtti.

http://www.apple.com/letter-from-tim-cook-on-maps/