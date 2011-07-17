Tinychat firmasının 12 kişiye kadar Facebook videolu sohbeti destekleyen uygulaması yakında geliyor

Kullanıcı sayısı 750 milyonu geçen Facebook geçtiğimiz hafta yaptığı bir basın toplantısıyla Skype destekli videolu sohbet ve grup sohbeti özelliklerini duyurmuştu. Henüz sınırlı kullanıcılarla deneme aşamasında olan hizmet yakında yaygın kullanıma geçecek.





Yayınlandığı andan itibaren popülerliğini her geçen gün artıran Google+’a karşı pazar payını kaptırmama adına önemli bir adım atan Facebook henüz grup video sohbet veya mobil video sohbet gibi özelliklerden bahsetmedi.





Bu eksikliği farkeden Tinychat firması gelecek hafta 12 kişiye kadar grup video sohbet imkanı veren hem bir iOS hem de bir masaüstü uygulaması yayınlayacağını duyurdu. Firma hali hazırda web üzerinden birden fazla kişiyi destekleyen görüntülü sohbet odaları sunuyor ve oldukça popüler.





Ayda 25 milyon kişinin ziyaret ettiği Tinychat web servisi günde 100 000 yeni üye kazanıyor. Ayda görüşülen dakika miktarı ise bir milyarı geçiyor. Firma geçtiğimiz aylarda farklı yatırımcılardan 1.5 milyon dolar fon desteği sağlamıştı.





Tinychat, hem masaüstünden hem de iPhone, iPod Touch, iPad gibi cihazlardan yapılan video çağrılarını destekliyor. Bu fonksiyonelliği ile Fring, Tango ve Google+ Hangouts gibi uygulamalardan ayrılıyor.





Tinychat uygulaması iOS’nin ardından Android cihazlar için de yayınlanacak. Grup video sohbet özelliğinden faydalanabilmek için bir Facebook hesabı olması yeterli.





Elini çabuk tutarak bu alandaki boşluğu doldurmayı hedefleyen Tinychat firması kullanıcıların yoğun ilgi göstereceğinden emin.