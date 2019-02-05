Tip 1 diyabet yeni kök hücre buluşu ile tarih olabilir

Günümüzde diyabet adeta bir salgın hastalık gibi yayılmakta. İki çeşiti bulunan bu rahatsızşıüın dah çok Tip 2 olarak bilinen çeşidi gündeme gelse de Tip 1 hasta sayısı da bir o kadar var. Araştırmacıların yaptığı son çalışma Tip 1 hastaları için ümit vadediyor.
Bilindiği üzere Tip 1 diyabet, Tip 2’nin aksine otoimmün bir rahatsızlık. Daha çok gençlik çağlarında gelişen bir reaksiyon sonucunda vücut pankreası harap ediyor. İşlevsiz hale gelen beta hücreleri artık insülin üretemiyor. Bunun sonucunda artan kan glikozu başta vasküler sistem olmak üzere bir çok sistemi olumsuz etkiliyor. Zaten diyabetin bir kalp damar rahatsızlığı olarak anılması da buradan gelmekte.
Mevcut tedavi yöntemlerindeki güçlüklerDiyabetin bu türü için şu anda farmakoterapinin yanı sıra nakil seçeneği de mevcut. Tabi nakil için hali hazırdaki yetersiz donör sayısının yanı sıra işlemin akabinde hastanın hayatının geri kalanında kullanmak zorunda kalacağı immünsüpresif ilaçların getirdiği yan etkiler bu seçeneğin ciddi sorunlarından. Diğer yandan ilaç tedavisinde ise gerek hastaya uygun dozun uygulanması gerekse de ilaç-hasta uyumsuzlukları bu yolun zorlukları olarak karşımıza çıkmakta.
Gelişim hep aynı aşamada duruyorDolayısıyla hastayla uyum gösterecek bir pankreas dokusunun geliştirilmesi bilim adamlarının şu ana dek hedeflediği nokta konumundaydı. UC San Francisco araştırmacıları da yaptığı kök hücre çalışmada bunu hedeflemişler. Aslına bakılırsa bu grup da diğer araştırmacı ekipler gibi kök hücrelerden pankreasın beta hücrelerini üretmek üzere yola koyulmuşlar.
Langerhans adacıkları taklit edildi
Bunun üzerine ortadaki engele yönelik çözüm arayışına giren uzmanlar çareyi sağlıklı bir insanın pankreas dokusundaki Lanherhans adacıkları yapısını taklit etmekte bulmuş. Kök hücreler üzerindeki işlemi bu sefer yapay odacıklar içerisinde tekrarlayan araştırmacılar daha önceki takılıp kalınılan aşamayı geçerek olgunlaşmış dokuyu elde edebilmişler hatta yapılan inceleme sonucunda kültür örneğinde henüz tam olarak anlaşılmayan alfa ve delta hücrelerinin de varlığı saptanmış.
https://www.engadget.com/2019/02/03/stem-cells-may-treat-type-1-diabetes/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle