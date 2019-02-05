Tip 1 diyabet yeni kök hücre buluşu ile tarih olabilir

Mevcut tedavi yöntemlerindeki güçlükler

Gelişim hep aynı aşamada duruyor

Langerhans adacıkları taklit edildi

https://www.engadget.com/2019/02/03/stem-cells-may-treat-type-1-diabetes/

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Günümüzde diyabet adeta bir salgın hastalık gibi yayılmakta. İki çeşiti bulunan bu rahatsızşıüın dah çok Tip 2 olarak bilinen çeşidi gündeme gelse dehasta sayısı da bir o kadar var. Araştırmacıların yaptığı son çalışma Tip 1 hastaları için ümit vadediyor.Bilindiği üzere Tip 1 diyabet,bir rahatsızlık. Daha çok gençlik çağlarında gelişen bir reaksiyon sonucunda vücut pankreası harap ediyor. İşlevsiz hale gelenBunun sonucunda artan kan glikozu baştaolmak üzere bir çok sistemi olumsuz etkiliyor. Zatenbirolarak anılması da buradan gelmekte.Diyabetin bu türü için şu andayanı sıra nakil seçeneği de mevcut. Tabi nakil için hali hazırdaki yetersiz donör sayısının yanı sıra işlemin akabinde hastanın hayatının geri kalanında kullanmak zorunda kalacağıilaçların getirdiği yan etkiler bu seçeneğin ciddi sorunlarından. Diğer yandan ilaç tedavisinde ise gerek hastayauygulanması gerekse debu yolun zorlukları olarak karşımıza çıkmakta.Dolayısıyla hastayla uyum gösterecek bir pankreas dokusunun geliştirilmesi bilim adamlarının şu ana dek hedeflediği nokta konumundaydıaraştırmacıları da yaptığı kök hücre çalışmada bunu hedeflemişler. Aslına bakılırsa bu grup da diğer araştırmacı ekipler gibi kök hücrelerden pankreasın beta hücrelerini üretmek üzere yola koyulmuşlar.Daha önceki denemelerde belli bir aşamadan sonra hücrelerin gelişiminin durması vedokusunun beta hücrelerinesonucundaüreten doku elde edilememekteydi.Bunun üzerine ortadaki engele yönelik çözüm arayışına giren uzmanlar çareyi sağlıklı bir insanın pankreas dokusundakiyapısını taklit etmekte bulmuş. Kök hücreler üzerindeki işlemi bu seferiçerisinde tekrarlayan araştırmacılar daha önceki takılıp kalınılan aşamayı geçerekhatta yapılan inceleme sonucunda kültür örneğinde henüz tam olarak anlaşılmayande varlığı saptanmış.Son olarak uzmanlar fareler üzerinde yaptıkları denemelerde de başarılı sonuç elde ederken ilerleyen dönemde dokuyu insanlara nakledilebilir hale getirmeyi amaçlıyorlar. Eğer çalışma yolunda giderse sadece ABD sınırlarında bile 1.5 milyonu bulan hasta için etkin bir tedavinin önü açılmış olacak.