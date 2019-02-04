Türk bilim insanları Antarktika’ya ayak bastı

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Bilim insanları ve alanında öncü isimlerden oluşan Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı. 25 kişiden oluşan ekip çeşitli konularda araştırmalara yapacak.

Bu yıl 3. Kez gerçekleştirilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika’ya kuracağımız bilim üssü için büyük önem taşıyor. Bu yıl yapılacak bilimsel çalışmalar, Antaktika’da kalcı üs kurulmasına öncü olan çalışma olacak.

Ekibin lideri olan İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy, seferin 40 gün süreceğini belirtti ve “"17 Türk araştırmacımızla beraber yola çıkıyoruz. Sefer gerçekten meşakkatli olacak. Toplamda 13 bilimsel proje ile beraber gidiyoruz. Antarktika'da bilim yapmak bizler için çok önemli. Antarktika'nın genel doğası hakkında ve iklim değişimi ile ilgili genel yapısını hakim olmak adına bu projelerin her birinin ayrı ayrı büyük önemi var. Bu sefer 40 gün sürecek. Geçici üs yerleşkemizi kuracağız. Kalıcı üs ile ilgili irade sayın Cumhurbaşkanımızın istekleri doğrultusunda çalışmalar başladı. İnşallah 2023 gibi bu hedefe ulaşma niyetindeyiz" diye konuştu.

29 Ocak’ta yola çıkan heyet, THY'nin tarifeli seferiyle Arjantin'e oradan Şili'ye geçti ve kalan yolculuğu gemi ile yaptı. TAE III seferine katılan toplamda 17'si Türk olacak şekilde 25 araştırmacı, meteorolojik çalışmalardan emniyet çalışmalarına, çevresel DNA örneklemesinden, bitki, ağır metal örneklemesine kadar pek çok alanda araştırma yapacak. Sefere bilim insanlarının yanı sıra, lojistik ve yönetimsel ekip ile kameramanlık görevi üstlenen katılımcılar da bulunuyor.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Antarktika’ya ilk defa gittiğini, burada dalış yapma fırsatı olacağını söyledi. Ekibin çok heyecanlı olduğuna dikkati çeken Ercümen, "Burada birçok bilim insanı ve hepsinin farklı araştırmaları var. Öncelikle onlarla olmak, bu bilim çalışmasının bir parçası olmak benim için çok büyük bir gurur." diye konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turk-ekibi-antarktika-ya-ayak-basti/1382751