Titreşimle hareket eden yeni küçük robotlar ileride tedavi amaçlı kullanılabilir

Teknlojinin gelişmesiyle birlikte yaygınlaşan 3D yazıcılar kendisine bir çok alanda yer buldu. Son gelen haberlerde yer verilen dünyanın en küçük karıncası boyutlarındaki robot ileride sağlık alanında kulanılma potansiyelinin yanı sıra doğadaki ufak materyallerin temizlenmesi amacıyla da kullanılabilir.

5 mg ağırlığında, 2 mmx1.87 mmx0.8 mm ebatlarındaki küçük robot two-photon litografisi tekniğiyle üretilmiş. Gövdesine bağlı 6 bacağı TPP laser uygulamasıyla tek aşamada üretilen robot bu sayede kısa sürede çok sayıda üretilmeye de müsait hale geliyor. Robotun hızı ise şuanlık saniyede boyunun 4 katı mesafe şeklinde.



Hareketi için hoparlör dahi yeterli

Daha da önemlisi geliştiriciler söz konusu robotlarından bir topluluğun aynı anda farklı frekanslara cevap verecek şekilde tasarlanarak insan vücudundaki çeşitli sağlık problemlerinden çevre koşullarının takibine ve hatta küçük objelerin taşınmasında kullanılabileceğini de ümit ediyorlar. Şu anda emekleme aşamasında olan bu çalışmayla başarılı sonuçlar elde edildiğini görmemiz için ne kadar süre gerektiği ise bilinmiyor.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6439/ab309b

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Hareket etmesi için yine kendisi gibiolan yeni robot laboratuvar şartlarında piezo elektrik aktüatörüyle istenilen yönde hareket ettirilebilmiş. Hoş şu anda sadece tek yönde ilerleyebilse de ilerleyen dönemde farklı yönlere de hareket etmesi planlanan çok bacaklı robotavekabiliyetlerinin de eklenmesi hedefleniyor.