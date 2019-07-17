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Titreşimle hareket eden yeni küçük robotlar ileride tedavi amaçlı kullanılabilir

Teknolojinin gelişmesi sadece işlemcilerde nm yarışlarına sahne olmuyor. Yeni geliştirilen robot ufak boyutuyla ve kullanım potansiyeliyle dikkat çekiyor.
33 dk. (Son Güncelleme: 33 dk.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Teknlojinin gelişmesiyle birlikte yaygınlaşan 3D yazıcılar kendisine bir çok alanda yer buldu. Son gelen haberlerde yer verilen dünyanın en küçük karıncası boyutlarındaki robot ileride sağlık alanında kulanılma potansiyelinin yanı sıra doğadaki ufak materyallerin temizlenmesi amacıyla da kullanılabilir.

5 mg ağırlığında, 2 mmx1.87 mmx0.8 mm ebatlarındaki küçük robot two-photon litografisi tekniğiyle üretilmiş. Gövdesine bağlı 6 bacağı TPP laser uygulamasıyla tek aşamada üretilen robot bu sayede kısa sürede çok sayıda üretilmeye de müsait hale geliyor. Robotun hızı ise şuanlık saniyede boyunun 4 katı mesafe şeklinde.


Hareketi için hoparlör dahi yeterli 

Hareket etmesi için yine kendisi gibi ufak bir hoparlör dahi yeterli olan yeni robot laboratuvar şartlarında piezo elektrik aktüatörüyle istenilen yönde hareket ettirilebilmiş. Hoş şu anda sadece tek yönde ilerleyebilse de ilerleyen dönemde farklı yönlere de hareket etmesi planlanan çok bacaklı robota yüzebilme ve zıplayabilme kabiliyetlerinin de eklenmesi hedefleniyor.
Daha da önemlisi geliştiriciler söz konusu robotlarından bir topluluğun aynı anda farklı frekanslara cevap verecek şekilde tasarlanarak insan vücudundaki çeşitli sağlık problemlerinden çevre koşullarının takibine ve hatta küçük objelerin taşınmasında kullanılabileceğini de ümit ediyorlar. Şu anda emekleme aşamasında olan bu çalışmayla başarılı sonuçlar elde edildiğini görmemiz için ne kadar süre gerektiği ise bilinmiyor.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6439/ab309b Yorum Yaz
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