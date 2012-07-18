Tivibu, 2012 Londra Olimpiyatları Tivibu ile 6 özel kanalda yayınlanacak

Londra'da ay sonunda başlayacak 2012 Olimpiyatları için hazırlık yapan firmalardan birisi de Tivibu ile TTNET.





Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, yeni dönem TV platformu Tivibu üzerinden, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nı 4 ekranda ve 6 farklı kanalda yayınlayarak sporseverlere kesintisiz bir seyir deneyimi sunacağını duyurdu. Four Seasons Otel'de spor basınıyla bir araya gelen TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, TTNET'i ve Tivibu servisini anlatarak, sporseverlerin Tivibu'nun gelişmiş özellikleri sayesinde yepyeni bir olimpiyat deneyimi yaşayacaklarını söyledi. Yılmaz, "Tivibu, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşecek 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nı 4 ekranda ve 6 özel kanalda yayınlayacak. 5 kıtadaki 200 ülkeden, 10 bin sporcuyu bir araya getirecek Olimpiyat Oyunları, yarışların başladığı 27 Temmuz itibarıyla; Tivibu platformunda TRT Spor'un katkılarıyla 6 kanaldan Türkçe seslendirme ve yorumlar ile yayınlanacak. Üstelik Tivibu Ev kullanıcıları oyunları isterlerse HD kalitesinde izleyebilecekler" dedi.





4 ekran özelliği sayesinde Tivibu kullanıcıları Tivibu Web ve Tivibu Cep sayesinde ofiste, yazlıkta veya dışarıda olsalar bile yarışları kaçırmayacak, Olimpiyat heyecanını bilgisayarlarından, akıllı telefon ve tabletlerinden yaşayabilecekler. Üstelik Tivibu Web üzerinden yapılacak yayınlar herkese açık olacak. Böylece tüm sporseverler, Olimpiyat Oyunları'nı tivibu.com.tr'den canlı olarak izlemenin keyfini yaşayacaklar. Tivibu Web aboneleri ise Tekrar İzle servisi sayesinde müsabakaları kaçırmayacak, istedikleri zaman istedikleri yerde izleyebilecekler.





Tivibu'nun "Tekrar İzle", "Durdur İzle" ve "Geri Al İzle" gibi gelişmiş özellikleri sayesinde sporseverler, Olimpiyat Oyunları'nı büyük bir heyecanla izleyecekler. Sporseverler Tivibu'nun "Tekrar İzle" özelliği ile yarışmaları yayınlanma tarihlerinden sonraki 1 hafta boyunca istedikleri zaman, istedikleri kadar izleyebilecekler. Olimpiyatların herhangi bir müsabakasının en heyecanlı yerinde ekran başından ayrılmak zorunda kalan sporseverler, Tivibu'nun "Durdur İzle" özelliği ile olimpiyat heyecanına kaldıkları yerden devam edebilecekler. Tivibu'nun "Geri Al İzle" özelliği sayesinde ise sporseverler canlı yayını geri alabilecek, o an canlı yayınlanan yarışmanın önemli anlarını yeniden izleyebilecekler.





Tivibu Ev'in Sosyal Tivi uygulaması ile sporseverler, olimpiyatları izlerken aynı anda televizyon üzerinden de sosyalleşebilecekler. Kullanıcılar, izledikleri karşılaşmalar hakkında yorum yazabilecek, arkadaşları ile mesajlaşabilecek ve hatta karşılaşmaları arkadaşlarına önerebilecekler. Oluşturdukları arkadaş listeleri üzerinden, kimin hangi karşılaşmayı izlediğini gören sporseverler, Sosyal Tivi'nin eğlenceli dünyasıyla ayrıcalıklı bir olimpiyat deneyimi yaşayacaklar.