Tizen 2.0 işletim sistemi Google Nexus 7'ye uyarlandı





Samsung ve Intel'in liderliğinde geliştirilen açık kaynak kodlu mobil işletim sistemi Tizen, Google'nin Nexus 7 tablet bilgisayarına uyarlandı. Port işlemleri ilk olarak, Linux Vakfı'nın organize ettiği Automotive Linux zirvesinde konuşan Genymobile'nin COO'su Arnaud Dupuis tarafından paylaşılmıştı. Android işletim sistemli Nexus 7'den Tizen 2.0 platformunun henüz stabil olmayan bir sürümüne geçişi kapsayan bu işlem, sıradan cihaz kullanıcıları tarafından da uygulanabiliyor. Yayınlanan talimatlara göre port işlemini gerçekleştiren TizenExperts.com sitesi, yazılıma ait bir tanıtım videosu yayınlayarak işletim sisteminin Nexus 7'de nasıl çalıştığını gözler önüne serdi.

MultiROM çoklu yazılım çalıştırma aracı, özel olarak hazırlanmış bir Recovery modunun mevcut olduğu Nexus 7'lere kolayca yüklenebilen Tizen 2.0, kablosuz internet özelliği, dokunmatik ekran gibi birçok donanım özelliğini çalıştırabiliyor; fakat günlük kullanıma uygun bir arayüz deneyimi sunamıyor. MultiROM sayesinde Android'li orijinal yazılım ile birlikte kullanılabilecek Tizen'in yükleme dosyaları halihazırda internette erişime açık durumda. Dileyen kullanıcılar port işlemi için gereken unsurları sağlayarak Tizen 2.0'ı tecrübe edebilirler. Nexus 7 üzerinde Tizen 2.0 yazılımına ait ilk görüntüleri aşağıdan izleyebilir, tablet bilgisayara Tizen uyarlaması hakkındaki detayları kaynak bağlantısında bulabilirsiniz.

http://www.tizenexperts.com/2013/05/video-tizen-running-google-nexus-7/