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Tizen 2.0 işletim sistemi Google Nexus 7'ye uyarlandı

5 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Tizen 2.0 işletim sistemi Google Nexus 7'ye uyarlandı

Samsung ve Intel'in liderliğinde geliştirilen açık kaynak kodlu mobil işletim sistemi Tizen, Google'nin Nexus 7 tablet bilgisayarına uyarlandı. Port işlemleri ilk olarak, Linux Vakfı'nın organize ettiği Automotive Linux zirvesinde konuşan Genymobile'nin COO'su Arnaud Dupuis tarafından paylaşılmıştı. Android işletim sistemli Nexus 7'den Tizen 2.0 platformunun henüz stabil olmayan bir sürümüne geçişi kapsayan bu işlem, sıradan cihaz kullanıcıları tarafından da uygulanabiliyor. Yayınlanan talimatlara göre port işlemini gerçekleştiren TizenExperts.com sitesi, yazılıma ait bir tanıtım videosu yayınlayarak işletim sisteminin Nexus 7'de nasıl çalıştığını gözler önüne serdi.
MultiROM çoklu yazılım çalıştırma aracı, özel olarak hazırlanmış bir Recovery modunun mevcut olduğu Nexus 7'lere kolayca yüklenebilen Tizen 2.0, kablosuz internet özelliği, dokunmatik ekran gibi birçok donanım özelliğini çalıştırabiliyor; fakat günlük kullanıma uygun bir arayüz deneyimi sunamıyor. MultiROM sayesinde Android'li orijinal yazılım ile birlikte kullanılabilecek Tizen'in yükleme dosyaları halihazırda internette erişime açık durumda. Dileyen kullanıcılar port işlemi için gereken unsurları sağlayarak Tizen 2.0'ı tecrübe edebilirler. Nexus 7 üzerinde Tizen 2.0 yazılımına ait ilk görüntüleri aşağıdan izleyebilir, tablet bilgisayara Tizen uyarlaması hakkındaki detayları kaynak bağlantısında bulabilirsiniz.

http://www.tizenexperts.com/2013/05/video-tizen-running-google-nexus-7/ Yorum Yaz
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evetbenim 5 yıl en beğenilen
IhtiyarDelikanli
rekabet iyidir

bi bitmediniz şu sabit yorumları yazmaktan ne zevk alıyorsunuz
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DaRKFoRCeS 5 yıl
şimdi bada olayına girmeyelim. ülke olarak araba yapamadık. ama akıllı telefonlar ortaya çıkıyor bu iyi bir gelişme. en azından adamlar b planı var. işletim sistemi üzerinde uğraşıyorlar. stabil yada değil geçin bunları. sonuçta iyi veya kötü gelişim gösteriyorlar. hani şuraya Yazılımcı biri gelip yorum yapsa güzel olur ama Nerede. birbirinize değil geleceğe odaklanın diyeceğim ama olmayacak. sonunda Casper telefonu tanıttı teknoloji adına güzel bir haber. Vestel dende güzel haberler bekliyorum. fakat gereksizler boş yorum yazsın düz yolda Şaşsın. elin yabancıları teknolojide çığır açsın. Casper ve Vestel e başarılar dilerim işleri bu sektörde zor. Çünkü görünen yabancı kazığı tatlı geliyor gereksizlere.
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foz54 5 yıl
Tizen de neymiş, ne gerek varmış stabil olmadıktan sonra? Tabii klişe olarak rekabet iyidir ama rekabet edebilen iyidir mesela Ubuntudan daha çok umutluyum
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Kunteper Canavarı 5 yıl
Doğru düzgün calismiyor bile. Uyusmamis cihazla sanırım.
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evetbenim 5 yıl en beğenilen
IhtiyarDelikanli
rekabet iyidir

bi bitmediniz şu sabit yorumları yazmaktan ne zevk alıyorsunuz
Yanıtla +10
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
rekabet iyidir
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