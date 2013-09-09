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Tizen 3.0 üzerinde çalışan Galaxy S4 internette boy gösterdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tizen 3.0 üzerinde çalışan Galaxy S4 internette boy gösterdi

Daha mükemmel bir kullanıcı tecrübesi sunabilmesi adına bizzat Samsung başkanı JK Shin tarafından Tizen akıllı telefonlarının ertelendiği haberi moralleri biraz bozmuştu. Ancak ortaya çıkan görseller çalışmaların son hızla devam ettiğini gösteriyor.

Endonezya kaynaklı görsellerde Tizen 3.0 üzerinde çalışan bir Galaxy S4 modeli dikkat çekiyor. Tizen 3.0 ile ilgili pek fazla bilgi paylaşılmasa da görsellerden daha basit ve kullanıcı dostu bir arayüze işaret ediyor. Görsellerde kilit ekranı, çağrı ekranı, medya oynatıcı özellikleri göze çarpıyor.

Hali hazırda Samsung'un üzerinde çalıştığı sürüm Tizen 2.2 Magnolia. Kasım ayında piyasaya sürüleceği tahmin edilen ilk Tizen cihazlarında da bu sürüm yer alacak. Tizen 3.0 ise firmanın sonraki çalışmalarını temsil ediyor. Tizen 3.0 işletim sistemi ilk kez gelecek yılın ilk aylarında boy gösterecek. 

Bazı kaynaklar Galaxy S4 benzeri bir donanım ile sunulabileceğini ifade ediyor. Zira Tizen 2.0 da Galaxy S3 prototipleri üzerinde denenmişti ve ilk cihazın benzer bir donanım ile geleceği belirtiliyor.  
Tizen 3.0 üzerinde çalışan Galaxy S4 internette boy gösterdi
Tizen 3.0 üzerinde çalışan Galaxy S4 internette boy gösterdi

http://www.gizmochina.com/2013/09/09/the-new-tizen-os-3-0-ui-appear-on-samsung-galaxy-s4/ Yorum Yaz
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Avia 6 yıl en beğenilen
Başlık google translate çevirisi. "Tizen 3.0 running on Samsung Galaxy S4 shows up in Internet" cümlesinin çevirisi "Tizen 3.0 üzerinde çalışan Galaxy S4 internette boy gösterdi" değil de "Galaxy S4 üzerinde çalışan Tizen 3.0 internette boy gösterdi" olmalıydı.
Başlık google translate çevirisi. "Tizen 3.0 running on Samsung Galaxy S4 shows up in Internet" cümlesinin çevirisi "Tizen 3.0 üzerinde çalışan Galaxy S4 inter...
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1 Yanıt Yanıtla +113
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ecs_elite_group 6 yıl
tamam bada olmadı terkediyoruz diyebilirsin eyvallah anlarımda insanların milyarlar verip aldığı telefona en azından bir android romu yayınlayabilirdin. bu kadar tepki ve nefreti üzerine çekmezdin. herkezi bilmem ama ben bu tür olayları önemserim. insanın ister istemez bilinçaltında antipati yaratıyor.
wave telefonumdan sonra pek çok elektronik ürün aldım seçerken hiçbir samsung alternatifi gözönüne almadım.
aldığım ürünler.
hdd 2 tane aldım w.d
monitör lg
notebook lg
camera sony
telefon sony
şimdi wave ile bu sıkıntıyı yaşamamış olsaydım bu ürünlerden en az 3 tanesi samsung olurdu.
biraz uzun bir serzeniş oldu kusura bakmayın.
tamam bada olmadı terkediyoruz diyebilirsin eyvallah anlarımda insanların milyarlar verip aldığı telefona en azından bir android romu yayınlayabilirdin. bu kada...
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itachi237 6 yıl
daha hiç çıkmamış işletim sisteminin 2.2 3.0 versiyonu mu olur la
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1 Avatar
thestell 6 yıl
Windowsphonea çok benziyor
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1080p 6 yıl
Kisisel tecrubelerime gore
android hic bir zaman stabilite sistem kararligina sahip olmayacak.
Ios kalitesinde devsirme olmayan
Bir isletim sistemi ya bu tizen olacak yada linux vb bir os ileride androidi tarihe gomecek.
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outspoken 6 yıl
Basarir11
Başlık google translate çevirisi. Tizen 3.0 running on Samsung Galaxy S4 shows up in Internet cümlesinin çevirisi Tizen 3.0 üzerinde çalışan Galaxy S4 internette boy gösterdi değil de Galaxy S4 üzerinde çalışan Tizen 3.0 internette boy gösterdi olmalıydı.

İyi yakalamışsın :D
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drsphex 6 yıl
Hazırda android var. Amerikayı keşfetmeye bidaha gerek yok bence.o kadar insan androidten tizene geçmez. Kaybeden yine samsung olur.
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damn2u 6 yıl
Kim ne derse dersin Tizen OS kullanan bir cihazı sabırsızlıkla bekliyorum.
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Utku 6 yıl
Amma abartıyorsunuz yahu. Android ekosisteminde zibille üretici var. Sanki Samsung ultra fark yaratan ürünlere sahipmiş gibi. S4 olmasa adam gider G2 alır, Z1 alır. Ne kaybedicek S4 almayınca? Hayır, Samsung'un bu kadar yükselmesine fırsat veren işletim sistemi Android; sanki Android'i Samsung yaratmış gibi yorumlar yapılıyor.
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umtkrhn 6 yıl
dual boot yapıp ikinci roma tizeni atsam olurmu :D
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lazloo 6 yıl
İleride bir gün Google biz Android desteğini sadece Motorola ya vereceğiz derse ne olacak.Bence Tizen bugünler için hazırlanıyor. Ayrıca MeeGo devamı bir proje. Intel desteğide var. İleriki zamanlarda neden başarılı olmasın?
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E_Aydin35 6 yıl
Samsung Tizen işletim sistemini gerçekten iyi seviyelere getirecek olursa ki getirecektir bence.. Samsung telefonlarıyla ile birlikte kullanım oranı bir anda tavan yapacaktır ve belkide Android-İOS mücadelesine bir Tizen'de katılabilir. Gelecek zamanlarda bunu göreceğiz.. :)
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Balawitz 6 yıl
Acikcasi nexus 4 alsam bile tizen denemek isterim insallah tizen yukleyebiliriz android cihazlara
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ALBAY 6 yıl
Hayatımda kullandığım en stabil yazılım badaydı kim ne derse desin.geliştirselerdi android tarih olurdu.
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onur01651 6 yıl
bu s4 ün diğer 2 tuşu nerde, programlamayı mı unuttular ?
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