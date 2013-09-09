Tizen 3.0 üzerinde çalışan Galaxy S4 internette boy gösterdi









Daha mükemmel bir kullanıcı tecrübesi sunabilmesi adına bizzat Samsung başkanı JK Shin tarafından Tizen akıllı telefonlarının ertelendiği haberi moralleri biraz bozmuştu. Ancak ortaya çıkan görseller çalışmaların son hızla devam ettiğini gösteriyor.





Endonezya kaynaklı görsellerde Tizen 3.0 üzerinde çalışan bir Galaxy S4 modeli dikkat çekiyor. Tizen 3.0 ile ilgili pek fazla bilgi paylaşılmasa da görsellerden daha basit ve kullanıcı dostu bir arayüze işaret ediyor. Görsellerde kilit ekranı, çağrı ekranı, medya oynatıcı özellikleri göze çarpıyor.





Hali hazırda Samsung'un üzerinde çalıştığı sürüm Tizen 2.2 Magnolia. Kasım ayında piyasaya sürüleceği tahmin edilen ilk Tizen cihazlarında da bu sürüm yer alacak. Tizen 3.0 ise firmanın sonraki çalışmalarını temsil ediyor. Tizen 3.0 işletim sistemi ilk kez gelecek yılın ilk aylarında boy gösterecek.





Bazı kaynaklar Galaxy S4 benzeri bir donanım ile sunulabileceğini ifade ediyor. Zira Tizen 2.0 da Galaxy S3 prototipleri üzerinde denenmişti ve ilk cihazın benzer bir donanım ile geleceği belirtiliyor.

http://www.gizmochina.com/2013/09/09/the-new-tizen-os-3-0-ui-appear-on-samsung-galaxy-s4/