Tokyoflash, hareket sensörlü Kisai Neutron adlı kol saatini tanıttı





Farklı okuma yöntemlerine sahip kol saatleriyle kendine has bir hayran kitlesi oluşturan Tokyoflash, Kisai serisine yeni bir model daha ekledi.





Kisai Neutron adlı kol saati, ızgara tarzındaki tasarımı ve LED'leriyle X-Men'deki Cyclops'u anımsatıyor. Bir hareket sensörüne sahip olan model bileği hızlı çevirerek saati, aşağı yukarı sallayarak ise tarihi gösterebiliyor. Bu fonksiyonlara düğmelerle ulaşmak da mümkün.





Kasa rengine göre değişen renkli LED'ler her seferde tek bir rakamı gösteriyor. Aşağıdan yukarıya veya yanıp sönme şeklinde animasyonlarla sıradan geçen 4 rakam ile saat ve dakika okunabiliyor. Saat normalde LED'leri kapalı olarak tutarken, zamanı devamlı göstermesini isterseniz gerekli ayarları yaparak sonsuz bir animasyon döngüsü oluşturabiliyorsunuz.





USB girişi ile şarj edilebilir bir bataryaya sahip olan Kisai Neutron, 1 aya kadar kullanım süresi sunuyor. Model 48 saat için 139$ fiyat etiketine sahipken, sonrasında fiyatı artacak.

http://www.tokyoflash.com/en/watches/kisai/neutron