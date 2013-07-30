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Tokyoflash, hareket sensörlü Kisai Neutron adlı kol saatini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Tokyoflash, hareket sensörlü Kisai Neutron adlı kol saatini tanıttı

Farklı okuma yöntemlerine sahip kol saatleriyle kendine has bir hayran kitlesi oluşturan Tokyoflash, Kisai serisine yeni bir model daha ekledi.

Kisai Neutron adlı kol saati, ızgara tarzındaki tasarımı ve LED'leriyle X-Men'deki Cyclops'u anımsatıyor. Bir hareket sensörüne sahip olan model bileği hızlı çevirerek saati, aşağı yukarı sallayarak ise tarihi gösterebiliyor. Bu fonksiyonlara düğmelerle ulaşmak da mümkün.

Kasa rengine göre değişen renkli LED'ler her seferde tek bir rakamı gösteriyor. Aşağıdan yukarıya veya yanıp sönme şeklinde animasyonlarla sıradan geçen 4 rakam ile saat ve dakika okunabiliyor. Saat normalde LED'leri kapalı olarak tutarken, zamanı devamlı göstermesini isterseniz gerekli ayarları yaparak sonsuz bir animasyon döngüsü oluşturabiliyorsunuz. 

USB girişi ile şarj edilebilir bir bataryaya sahip olan Kisai Neutron, 1 aya kadar kullanım süresi sunuyor. Model 48 saat için 139$ fiyat etiketine sahipken, sonrasında fiyatı artacak. 

http://www.tokyoflash.com/en/watches/kisai/neutron Yorum Yaz
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tolgatelli 6 yıl en beğenilen
saate bakmak için çektiğin eziyete bak!
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acbold 6 yıl
TokyoFlash ürünleri diğer markalardan daha kaliteli ve değişik özelliklere sahip. Aklım kayıyor bi gün alıcam sonunda.
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Şampiyon GALATASARAY 6 yıl
ümraniyede o kol sallama hareketini yapta aklını alsınlar senin
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alito 6 yıl
Bileği aşağı yukarı sallama olayı sakat olmuş.
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tolgatelli 6 yıl en beğenilen
saate bakmak için çektiğin eziyete bak!
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Mesudum 6 yıl
Siz bizim yerli sitelerdeki fiyatları gördünüz mü?
Çok da zeka istemeyen modeller bile oldukça fiyatlı
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