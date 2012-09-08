Tokyoflash'dan Kisai Zone

Farklı okuma tarzıyla pek çok saat meraklısını kendisine çeken Japon Tokyoflash firması, diğerlerinden daha kolay okunuşa sahip yeni Kisai Zone modelini duyurdu.





Kisai Zone modelinde LCD kadranda altıgenler bulunuyor ve en üstte saat, ortada dakika ve altta saniye olmak üzere zamanı gösteriyor. Sağ alt kısımda bulunan tuşa bir kere bastığınızda tarih, iki kere bastığınızda ise alarm fonksiyonu karşınıza geliyor. Orta en sağ kısımdaki altıgen ise saniye ilerleyişini temsil ediyor.





Faklı zaman dilimlerinde altıgenler ilginç figürler oluşturabiliyor. 15 dakikada bir ise iki altıgen kadran içerisinde dönerek bir animasyon gerçekleştiriyor. Bu istenirse kapatılabiliyor.





Saatin Always On adında bir özelliği daha bulunuyor. Bu özellik ile ekranda zamanı görmek için herhangi bir tuşa basmak gerekmiyor. Ekran daima altıgen dizilimi kullanıcıya yansıtıyor. Sağ üstteki tuş ise geceleri aydınlatma yapmanızı sağlıyor.





Model 139$ karşılığında farklı renk seçenekleriyle satışa sunuldu.