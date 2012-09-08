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Tokyoflash'dan Kisai Zone

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Farklı okuma tarzıyla pek çok saat meraklısını kendisine çeken Japon Tokyoflash firması, diğerlerinden daha kolay okunuşa sahip yeni Kisai Zone modelini duyurdu.

Kisai Zone modelinde LCD kadranda altıgenler bulunuyor ve en üstte saat, ortada dakika ve altta saniye olmak üzere zamanı gösteriyor. Sağ alt kısımda bulunan tuşa bir kere bastığınızda tarih, iki kere bastığınızda ise alarm fonksiyonu karşınıza geliyor. Orta en sağ kısımdaki altıgen ise saniye ilerleyişini temsil ediyor. 

Faklı zaman dilimlerinde altıgenler ilginç figürler oluşturabiliyor. 15 dakikada bir ise iki altıgen kadran içerisinde dönerek bir animasyon gerçekleştiriyor. Bu istenirse kapatılabiliyor.

Saatin Always On adında bir özelliği daha bulunuyor. Bu özellik ile ekranda zamanı görmek için herhangi bir tuşa basmak gerekmiyor. Ekran daima altıgen dizilimi kullanıcıya yansıtıyor. Sağ üstteki tuş ise geceleri aydınlatma yapmanızı sağlıyor.

Model 139$ karşılığında farklı renk seçenekleriyle satışa sunuldu.

http://www.tokyoflash.com/en/watches/kisai/zone Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Foo Fighters 7 yıl
Ben asıl bundan hiçbişey anlamadım iki önceki model en iyi okunabilirliği olan model bence.
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Kirk Lee 7 yıl
diğer modellere göre daha okunaklı olmuş... kayış da metal olmasaymış daha iyi olurmuş.
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