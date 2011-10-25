Tokyoflash'dan Tron tasarımlı yeni saat modeli Kisai Seven





Kol saatlerine klasik yöntemden ziyade daha farklı bir okuma yöntemi geliştirerek yeni bir dönemi başlatan Japon saat devi Tokyoflash modellerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu.





Kisai Seven adlı yeni model efsane Tron filminin tasarımını andırıyor ve bu kez saati okumak için kayışın üzerindeki LED'ler de kullanılıyor.





Kadran üzerinde ince ve kalın iki adet daire bulunuyor. Kalın olan daire saati gösterirken ince olan ise dakikayı 5'li aralıklarla gösteriyor. Kayışın her iki tarafında bulunan LED çizgilerdeki 1-4 arası dakika da ince çizgideki dakikaya eklenerek zaman bulunuyor.





Saat değiştirilebilir bir bataryaya sahip. Bataryanın şarj olma ömrü 300 kez. Daha sonra değiştirilmesi gerekiyor. 3 saatte tam dolu şarj olabilen Kisai Seven 1 ay boyunca kesintisiz zamanı gösterebiliyor. Saat 3 farklı otomatik aydınlatma moduna sahip. İstenirse manuel olarak da aydınlatılabiliyor.

Kisai Seven modeli beyaz veya mavi LED daire rengi seçeneği ile bugünden itibaren satışa sunuldu. Site üzerinden ilk üç gün 99$'a satılacak Kisai Seven ardından 139$ fiyat etiketine sahip olacak.



