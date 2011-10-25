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Tokyoflash'dan Tron tasarımlı yeni saat modeli Kisai Seven

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,1b
1
25
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Tokyoflash'dan Tron tasarımlı yeni saat modeli Kisai Seven
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Kol saatlerine klasik yöntemden ziyade daha farklı bir okuma yöntemi geliştirerek yeni bir dönemi başlatan Japon saat devi Tokyoflash modellerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

Kisai Seven adlı yeni model efsane Tron filminin tasarımını andırıyor ve bu kez saati okumak için kayışın üzerindeki LED'ler de kullanılıyor.

Kadran üzerinde ince ve kalın iki adet daire bulunuyor. Kalın olan daire saati gösterirken ince olan ise dakikayı 5'li aralıklarla gösteriyor. Kayışın her iki tarafında bulunan LED çizgilerdeki 1-4 arası dakika da ince çizgideki dakikaya eklenerek zaman bulunuyor.

Saat değiştirilebilir bir bataryaya sahip. Bataryanın şarj olma ömrü 300 kez. Daha sonra değiştirilmesi gerekiyor. 3 saatte tam dolu şarj olabilen Kisai Seven 1 ay boyunca kesintisiz zamanı gösterebiliyor. Saat 3 farklı otomatik aydınlatma moduna sahip. İstenirse manuel olarak da aydınlatılabiliyor.
Kisai Seven modeli beyaz veya mavi LED daire rengi seçeneği ile bugünden itibaren satışa sunuldu. Site üzerinden ilk üç gün 99$'a satılacak Kisai Seven ardından 139$ fiyat etiketine sahip olacak. 


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Kulak Misafiri 8 yıl en beğenilen atroce
atroce

şu mavi çok iyi duruy, saat için değilde aksesuar için takacaksın bunu akşamları

Alta da ışıklı ayakkabı
1 Yanıt Yanıtla +28
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Einstein 8 yıl
-Afedersiniz. Saat kaç?
-Valla bilmiyorum aksesuar olsun diye takıyorum ben.
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SAITAMA 8 yıl Kulak Misafiri
Kulak Misafiri

atroce

şu mavi çok iyi duruy, saat için değilde aksesuar için takacaksın bunu akşamları

Alta da ışıklı ayakkabı

üstünede şu elbise

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Kulak Misafiriatroceşu mavi çok iyi duruy, saat için değilde aksesuar için takacaksın bunu akşamları
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 8 yıl
kargo süresi kaç gün sürüyor acaba? acil cevap yazarsanız sevinirim.
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MACH25 8 yıl
insanın kişiliğinin de bu saatleri takmaya müsait olması lazım. sanki ciddi bir insan böyle bir saati takmazmış gibi geliyor bana

Aynı şekilde 30 yaş altı takılacak saatler sanki....
bulunduğunuz ortam, giydiğiniz kıyafetler v.s. takım elbise ile takılmaz ki...
arkadaşın dediği gibi alta italyan malı kösele ayakkabı giyemezsiniz. mecburen ışıklı bir şeyler uydurmanız lazım.
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Necessa®i 8 yıl
Yolda geçen biri saati sorsa 2 saat hesaplama yapıp saat kaç diye bakacaksın..
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Besiktask34 8 yıl Necessa®i
Necessa®i

Yolda geçen biri saati sorsa 2 saat hesaplama yapıp saat kaç diye bakacaksın..

gözün alışınca sorun yok okadarda zor değil
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7he mcRp 8 yıl
akşamları led ile belli olur da gündüzleri ne kadar net görüntü ortaya çıkar merak ettim doğrusu
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Besiktask34 8 yıl
bence eğlenceli buna benzer var bende gayet güzel
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Luc4sHood 8 yıl
Kulak Misafiri
atroce şu mavi çok iyi duruy, saat için değilde aksesuar için takacaksın bunu akşamları
Alta da ışıklı ayakkabı

Sırf şu yoruma + vermek için giriş yaptım
1 Yanıt Yanıtla +1
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BehzatÇ. 8 yıl Luc4sHood
Blooods
Kulak Misafiri
Orijinalden alıntı: atroce şu mavi çok iyi duruy, saat için değilde aksesuar için takacaksın bunu akşamları
Alta da ışıklı ayakkabı

Sırf şu yoruma + vermek için giriş yaptım


Adam kahin..

Yazıyı okudum ama saatin kaç olduğunu hala anlayamadım
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punchpranha 8 yıl
şu pil ömrünü 6 ay falan yapabilselerdi on numaraydı ama 1 ay kim uğraşıcak onunla ama dimi yoksa güzel tasarım olmuş kordonuda inceliğide daha iyi tasarlanabilirdi
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McGhoosT 8 yıl
ya iyi güzelde saat dediğin bakınca okunan bişey buna bakınca saatin ne olduğunu anlaman için yaklaşık 5sn düşünmen gerekir...
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Einstein 8 yıl
-Afedersiniz. Saat kaç?
-Valla bilmiyorum aksesuar olsun diye takıyorum ben.
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acbold 8 yıl
tokyo flash saatleri gerçekten çok kaliteli duruyor.fiyatıda uygun.türkiyede satılsa düşünmeden alıcağım bir marka ve modellerdir..
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Mellkor 8 yıl
Aksesuar olarak guzel ama saat olarak oldukca kotu okumak ve anlamak icin caba sarfetmek gerekiyor
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sierratr1 8 yıl
Kulak Misafiri
atroce şu mavi çok iyi duruy, saat için değilde aksesuar için takacaksın bunu akşamları
Alta da ışıklı ayakkabı

Uzaylı diye indirsinler bi köşede ondan sonra
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Sagelocanda 8 yıl
Kaba.
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Python 8 yıl
Tasarımı çok kaba zaten bu markanın ürünlerinin tamamında gariplik var alan takan varmıdır acaba merak etmiyorda değilim
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Rayquaza 8 yıl
Hiç sevmem böyle saatleri ama tabi zevk meselesi
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atroce 8 yıl
şu mavi çok iyi duruy, saat için değilde aksesuar için takacaksın bunu akşamları
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