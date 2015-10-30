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Tor Messenger mesajlaşmaların kayıt altına alınmasını zorlaştırıyor

Tor, platformlar arası mesajlaşma imkanı sunan uygulamasının beta sürümünü yayınladı. Tor Messenger adıyla yayınlanan uygulama gizliliğe verdiği önem ile dikkat çekiyor.
3 yıl
4b
1
15
Diğer Yazılım
Oğuz Avcı
Editör
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Tor Messenger mesajlaşmaların kayıt altına alınmasını zorlaştırıyor
 
Gizliliğe verdiği önem ile bilinen Tor bir süredir geliştirdiği mesajlaşma uygulamasının ilk betasını yayınladı. Tor Messenger adıyla yayınlanan uygulama Windows, Linux ve MAC platformların yanı sıra Jabber, IRC, Google Talk, Facebook Chat, Twitter ve Yahoo gibi sohbet servisleri ve protokollerine de destek sunuluyor.
Mesajlaşma uygulamasının en önemli özelliği ise Off-the-Record (OTR) (Kayıt Dışı) protokolü ile konuşmaların şifrelenmesi. Bu sayede konuşmaların takip edilmesi zorlaşırken sohbet kayıtlarının silinmesi seçeneği de varsayılan özellikler arasında geliyor.
Tor Messenger'a katılacak kullanıcılar direk olarak diğer sohbet servislerinden arkadaşlarını bulup kişi listesine ekleyebiliyor, ancak iki kişi arasında iletişimin başlaması için karşı tarafında OTR desteğine sahip bir sohbet aracı kullanması gerekiyor. Güvenlik açısından önemli olan bu önlem bir başka deyişle karşı tarafında Tor Messenger veya benzeri bir program kullanmasını zorunlu kılıyor. 

https://blog.torproject.org/blog/tor-messenger-beta-chat-over-tor-easily Yorum Yaz
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spenx01 3 yıl en beğenilen
devletin kendisi terörist olmuşsa... bizim gibi ülkeler için çok güzel uygulama. siz uyuyun, ışid heryerde. bugün şanlıurfada 2 suriyeli gazetecinin boğazını kestiler. odtüde bile örgütlenebiliyorlar. her yerdeler. polisin kontra timi olarak bir sürü ışid grubu var. çocukları eğitiyorlar. ismailağa vs, dışardan ışide karşı ama içerden ona eleman yetiştiriyor. bir sürü cami ve mescidde toplantıları oluyor. çok yakında bir sürü kanlı eylemini görürüz. ankara katliamı daha başlangıçtı. baş edemeyecekleri bir belaya yatırım yapıyorlar. güvenliği özgürlüğünden önce gelen köle ruhluların çoğunlukta olduğu ortadoğu pisliğinde yaşıyoruz. nerde ya istiklal ya ölüm, nerde güvenliğim için devlete viririm, vıdı vıdı...
devletin kendisi terörist olmuşsa... bizim gibi ülkeler için çok güzel uygulama. siz uyuyun, ışid heryerde. bugün şanlıurfada 2 suriyeli gazetecinin boğazını ke...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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e-Militarist 3 yıl
Tor Messenger Beta 0.1.0.3

dist.torproject.org/...

cbe94d9707badfddf00c0ccd03bb7690a338a21aa070c7ce647e9343f1745f7f TorMessenger-0.1.0b3-osx64_en-US.dmg
d135610c54766cdbad8bbad1915349b41030241eae47925b68ff7e8c437a7fc7 tormessenger-install-0.1.0b3_en-US.exe
742f5af60225033ccb6dd0f3ea014d218e60c151a102663f31b5a10bb015e0a3 tor-messenger-linux32-0.1.0b3_en-US.tar.xz
0a3e4911b756428dbf92ba4e4813bed046b872817e6f464dc77051a2e438490a tor-messenger-linux64-0.1.0b3_en-US.tar.xz
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DH Misafiri 3 yıl
Ne o millet neden korktunuz devletin sizi dinlemesinden ne bu korku yoksa terör sizidemi sardı
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GrAy 3 yıl
Burası donanım haber burda siyaset görmek istemiyorum. Lütfen siyasi tartışmaları gidin başka platformalarda yapın.
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doublemage 3 yıl
spenx01
devletin kendisi terörist olmuşsa... bizim gibi ülkeler için çok güzel uygulama. siz uyuyun, ışid heryerde. bugün şanlıurfada 2 suriyeli gazetecinin boğazını kestiler. odtüde bile örgütlenebiliyorlar. her yerdeler. polisin kontra timi olarak bir sürü ışid grubu var. çocukları eğitiyorlar. ismailağa vs, dışardan ışide karşı ama içerden ona eleman yetiştiriyor. bir sürü cami ve mescidde toplantıları oluyor. çok yakında bir sürü kanlı eylemini görürüz. ankara katliamı daha başlangıçtı. baş edemeyecekleri bir belaya yatırım yapıyorlar. güvenliği özgürlüğünden önce gelen köle ruhluların çoğunlukta olduğu ortadoğu pisliğinde yaşıyoruz. nerde ya istiklal ya ölüm, nerde güvenliğim için devlete viririm, vıdı vıdı...

Speed-Step mesut abi kimse değerlerimize hakaret etmemeli spenx01'in kalıcı yasaklanması gerek.
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BARIŞ55 3 yıl doublemage
doublemage

spenx01

devletin kendisi terörist olmuşsa... bizim gibi ülkeler için çok güzel uygulama. siz uyuyun, ışid heryerde. bugün şanlıurfada 2 suriyeli gazetecinin boğazını kestiler. odtüde bile örgütlenebiliyorlar. her yerdeler. polisin kontra timi olarak bir sürü ışid grubu var. çocukları eğitiyorlar. ismailağa vs, dışardan ışide karşı ama içerden ona eleman yetiştiriyor. bir sürü cami ve mescidde toplantıları oluyor. çok yakında bir sürü kanlı eylemini görürüz. ankara katliamı daha başlangıçtı. baş edemeyecekleri bir belaya yatırım yapıyorlar. güvenliği özgürlüğünden önce gelen köle ruhluların çoğunlukta olduğu ortadoğu pisliğinde yaşıyoruz. nerde ya istiklal ya ölüm, nerde güvenliğim için devlete viririm, vıdı vıdı...


Speed-Step mesut abi kimse değerlerimize hakaret etmemeli spenx01'in kalıcı yasaklanması gerek.



Değerlerimiz dediğiniz şey cemaat mi?
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deoksiriboz1000 3 yıl
zamanında vpn programları bu kadar yaygın değilken az tor browser kullanmadık
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alemburda34 3 yıl
Bu tür teknolojiler her ne kadar sifrelensede ülkenin güvenliği gerekçesiyle devlete şifre algoritmasi veriliyor yani yasa dışı birşey için kullanmayı düşünüyorsanız devlet yazismanizi çözer.
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spenx01 3 yıl en beğenilen
devletin kendisi terörist olmuşsa... bizim gibi ülkeler için çok güzel uygulama. siz uyuyun, ışid heryerde. bugün şanlıurfada 2 suriyeli gazetecinin boğazını kestiler. odtüde bile örgütlenebiliyorlar. her yerdeler. polisin kontra timi olarak bir sürü ışid grubu var. çocukları eğitiyorlar. ismailağa vs, dışardan ışide karşı ama içerden ona eleman yetiştiriyor. bir sürü cami ve mescidde toplantıları oluyor. çok yakında bir sürü kanlı eylemini görürüz. ankara katliamı daha başlangıçtı. baş edemeyecekleri bir belaya yatırım yapıyorlar. güvenliği özgürlüğünden önce gelen köle ruhluların çoğunlukta olduğu ortadoğu pisliğinde yaşıyoruz. nerde ya istiklal ya ölüm, nerde güvenliğim için devlete viririm, vıdı vıdı...
1 Yanıt Yanıtla +4
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BARIŞ55 3 yıl spenx01
spenx01

devletin kendisi terörist olmuşsa... bizim gibi ülkeler için çok güzel uygulama. siz uyuyun, ışid heryerde. bugün şanlıurfada 2 suriyeli gazetecinin boğazını kestiler. odtüde bile örgütlenebiliyorlar. her yerdeler. polisin kontra timi olarak bir sürü ışid grubu var. çocukları eğitiyorlar. ismailağa vs, dışardan ışide karşı ama içerden ona eleman yetiştiriyor. bir sürü cami ve mescidde toplantıları oluyor. çok yakında bir sürü kanlı eylemini görürüz. ankara katliamı daha başlangıçtı. baş edemeyecekleri bir belaya yatırım yapıyorlar. güvenliği özgürlüğünden önce gelen köle ruhluların çoğunlukta olduğu ortadoğu pisliğinde yaşıyoruz. nerde ya istiklal ya ölüm, nerde güvenliğim için devlete viririm, vıdı vıdı...

+1

Anlamazlar ama uğraşma.
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Qonrul 3 yıl
bence güzel ve yerinde düşünülmüş bir uygulama.
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Mianfei 3 yıl
Teror cokta umrumuzda sanki yav
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kımyasal 3 yıl
Terör eylemlerinde iletişim için kullanılması kaçınılmaz olur.Bir ara BlackBerry mesaj sisteminin kontrolsüzlüğünden dolayı terör eylemlerinde kullanıldığı haber olmuştu.
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Public_Enemy 3 yıl kımyasal
Şahsen telefonlarımı devletin benden izinsiz dinlemesindense, terör tehlikesi ile yaşamayı tercih ederim. Özgür olmadıktan sonra güvende olsan ne olur, yaşasan ne olur.
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