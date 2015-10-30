Tor Messenger mesajlaşmaların kayıt altına alınmasını zorlaştırıyor

Gizliliğe verdiği önem ile bilinen Tor bir süredir geliştirdiği mesajlaşma uygulamasının ilk betasını yayınladı. Tor Messenger adıyla yayınlanan uygulama Windows, Linux ve MAC platformların yanı sıra Jabber, IRC, Google Talk, Facebook Chat, Twitter ve Yahoo gibi sohbet servisleri ve protokollerine de destek sunuluyor.
Mesajlaşma uygulamasının en önemli özelliği ise Off-the-Record (OTR) (Kayıt Dışı) protokolü ile konuşmaların şifrelenmesi. Bu sayede konuşmaların takip edilmesi zorlaşırken sohbet kayıtlarının silinmesi seçeneği de varsayılan özellikler arasında geliyor.
Tor Messenger'a katılacak kullanıcılar direk olarak diğer sohbet servislerinden arkadaşlarını bulup kişi listesine ekleyebiliyor, ancak iki kişi arasında iletişimin başlaması için karşı tarafında OTR desteğine sahip bir sohbet aracı kullanması gerekiyor. Güvenlik açısından önemli olan bu önlem bir başka deyişle karşı tarafında Tor Messenger veya benzeri bir program kullanmasını zorunlu kılıyor.
https://blog.torproject.org/blog/tor-messenger-beta-chat-over-tor-easily Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dist.torproject.org/...
cbe94d9707badfddf00c0ccd03bb7690a338a21aa070c7ce647e9343f1745f7f TorMessenger-0.1.0b3-osx64_en-US.dmg
d135610c54766cdbad8bbad1915349b41030241eae47925b68ff7e8c437a7fc7 tormessenger-install-0.1.0b3_en-US.exe
742f5af60225033ccb6dd0f3ea014d218e60c151a102663f31b5a10bb015e0a3 tor-messenger-linux32-0.1.0b3_en-US.tar.xz
0a3e4911b756428dbf92ba4e4813bed046b872817e6f464dc77051a2e438490a tor-messenger-linux64-0.1.0b3_en-US.tar.xz
Speed-Step mesut abi kimse değerlerimize hakaret etmemeli spenx01'in kalıcı yasaklanması gerek.
Değerlerimiz dediğiniz şey cemaat mi?
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Anlamazlar ama uğraşma.
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