Tor Messenger mesajlaşmaların kayıt altına alınmasını zorlaştırıyor

Gizliliğe verdiği önem ile bilinen Tor bir süredir geliştirdiği mesajlaşma uygulamasının ilk betasını yayınladı. Tor Messenger adıyla yayınlanan uygulama Windows, Linux ve MAC platformların yanı sıra Jabber, IRC, Google Talk, Facebook Chat, Twitter ve Yahoo gibi sohbet servisleri ve protokollerine de destek sunuluyor.

Mesajlaşma uygulamasının en önemli özelliği ise Off-the-Record (OTR) (Kayıt Dışı) protokolü ile konuşmaların şifrelenmesi. Bu sayede konuşmaların takip edilmesi zorlaşırken sohbet kayıtlarının silinmesi seçeneği de varsayılan özellikler arasında geliyor.

Tor Messenger'a katılacak kullanıcılar direk olarak diğer sohbet servislerinden arkadaşlarını bulup kişi listesine ekleyebiliyor, ancak iki kişi arasında iletişimin başlaması için karşı tarafında OTR desteğine sahip bir sohbet aracı kullanması gerekiyor. Güvenlik açısından önemli olan bu önlem bir başka deyişle karşı tarafında Tor Messenger veya benzeri bir program kullanmasını zorunlu kılıyor.

https://blog.torproject.org/blog/tor-messenger-beta-chat-over-tor-easily