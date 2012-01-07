Toshiba, 7-inç boyutunda ekrana sahip bütçe dostu bir tablet hazırlıyor

Android ''Honeycomb'' işletim sistemi desteğini arkasına alan tabletleriyle, global tablet pazarından daha fazla pay kapmaya çalışan Toshiba, gelen son bilgilere göre yeni bir tablet üzerinde çalışmaya başladı.

Notebook Italia tarafından görselleri internette yayınlanan tabletin, Thrive 7 ile benzer şekilde 7.0-inç boyutunda dokunmatik kapasitif ekranla donatılacağının ve bütçe dostu olacağının altı çiziliyor. Ekran çözünürlüğü 1024 x 600 piksel olabilir.



Qualcomm Snapdragon platformundan güç alacağı iddia edilen yeni tabletin, Wi-Fi bağlantısına, Bluetooth'a, microUSB portuna, microSD kart girişine ve anı yakalamak için kameraya ev sahipliği yapacağı belirtilmekte.



Elimize güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



http://notebookitalia.it/tablet-toshiba-da-7-pollici-a-basso-prezzo-13663