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Toshiba, 7-inç boyutunda ekrana sahip bütçe dostu bir tablet hazırlıyor

7 yıl
9,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Toshiba, 7-inç boyutunda ekrana sahip bütçe dostu bir tablet hazırlıyor
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Android ''Honeycomb'' işletim sistemi desteğini arkasına alan tabletleriyle, global tablet pazarından daha fazla pay kapmaya çalışan Toshiba, gelen son bilgilere göre yeni bir tablet üzerinde çalışmaya başladı.
Notebook Italia tarafından görselleri internette yayınlanan tabletin, Thrive 7 ile benzer şekilde 7.0-inç boyutunda dokunmatik kapasitif ekranla donatılacağının ve bütçe dostu olacağının altı çiziliyor. Ekran çözünürlüğü 1024 x 600 piksel olabilir.
Qualcomm Snapdragon platformundan güç alacağı iddia edilen yeni tabletin, Wi-Fi bağlantısına, Bluetooth'a, microUSB portuna, microSD kart girişine ve anı yakalamak için kameraya ev sahipliği yapacağı belirtilmekte.
Elimize güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Toshiba, 7-inç boyutunda ekrana sahip bütçe dostu bir tablet hazırlıyor
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Toshiba, 7-inç boyutunda ekrana sahip bütçe dostu bir tablet hazırlıyor
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http://notebookitalia.it/tablet-toshiba-da-7-pollici-a-basso-prezzo-13663 Yorum Yaz
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aziz77 7 yıl
yok be kalsın
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ronin42 7 yıl
Toshiba ise ben gözü kapalı alırım.
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smart1978 7 yıl
Bütçe dostu tabletere devlet te kıyak yapsa hani (daha az vergi alsa) ... Yoksa hiçbir anlamı kalmıyor...
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MustafaNr 7 yıl
Yurt Dışındaki Fiyatlara Göre Bütçe Dostu Olur Ama Güzel Ülkemde Yine Alınacak Bir Seviyede Olmaz :)
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rCoder 7 yıl
Toshiba ise almam :)
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o3 7 yıl
Hele ki daha yeni üretilen bir tablet daha piyasaya girmesine belki de 3-4 ay varken android 4.0la gelmemesi saçma ama eğer 400-500liraya bulunabilirse ülkemizde çok satacaktır.
tabi a9-mali 400 gücünü de umuyorum toshiba'dan.
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