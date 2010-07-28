Toshiba, Cell Regza X2 ve Cell Regza Slim XE2 televizyonlarını duyurdu

Toshiba yaptığı yeni bir açıklamayla, Cell Regza serisi üst seviye televizyonlarında güncellemeye gittiğini duyurdu. Cell Regza X2 ve Cell Regza Slim XE2 isimli yeni televizyonlar, geliştirilmiş 3D desteği için PlayStation 3'e de güç veren Cell işlemcisini kullanıyorlar. 3D görüntüleme dışında aynı işlemciyi, standart çözünürlükteki görüntülerin yüksek tanımlı çözünürlüğe ölçeklendirilmesinde de kullanan televizyonlar, iki boyutlu görüntüleri üç boyutlu formata çevirebiliyor.

240Hz LCD panel kullan yeni televizyonlar, LED backlighting ile 9,000,000:1 karşıtık oranı sunuyorlar. Toshiba'nın büyük önem verdiği DLNA teknolojisine de sahip olan televizyonlar, uyumlu cihazlarla (medya oynatıcısı, NAS vb.) kablosuz veri paylaşımı gerçekleştirebiliyor. Televizyon kayıtları için 3TB depolama kapasitesine sahip olan ve bu sayede mevcut modellerle kıyaslandığında artık daha uzun süre program kaydı yapabilen Cell Regza X2 ve Cell Regza Slim XE2, harici depolama sürücülerinden medya aktarımı içinse USB ara birimini kullanıyorlar. Toshiba'nın yeni televizyonlarından XE2 serisi, kasa olarak benzer özelliklere sahip olmakla birlikte daha ince olan gövde yapısıyla X2 serisinden ayrılıyor. İlk olarak Japonya'da lanse edilmesi beklenen yeni televizyonlardan X2 çatısı altında sadece 55-inç, XE2 serisi altındaysa hem 46-inç hem de 55-inç olmak üzere iki farklı boyuta yer veriliyor.

Ekim ayında satışa sunulacak Regza X2 ve Regza Slim XE2 modelleri için henüz açıklanmış fiyat bilgisi bulunmuyor.