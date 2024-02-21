Uydu alıcısı tavsiyesi isteyenlere en iyi çanaksız & HD uydu alıcıları (2024)

- En iyi uydu alıcıları 📺
- 1️⃣ Next Kanky HD uydu alıcısı
- 2️⃣ Next 2000 HD Plus uydu alıcı
- 3️⃣ Dreamstar Master Plus+ uydu alıcı
- 4️⃣ Goldmaster Ranger Plus
- 5️⃣ Redline S50 HD
- 6️⃣ Magbox Natural Plus TKGS’li uydu alıcısı
- 7️⃣ Next İnnova 4K Hybrid uydu alıcısı
- 8️⃣ Hiremco GT Turbo V8D+ uydu alıcısı
- 9️⃣ Dreamstar OnePlus Mini HD uydu alıcısı
- 🔟 Sun Plus Falcon WiFi uydu alıcısı
- Uydu alıcısı alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Yorumlar
Akıllı televizyonların dahili uydu alıcıları olsa da kanal çeşitliliği ve kullanım kolaylığıyla uydu cihazları hâlâ tercih ediliyor. Televizyonunuzun modeli çok eskiyse, dijital platformlar ilginizi çekmiyorsa ve 4K kaliteye kadar tak-kullan bir cihaz arıyorsanız, uydu alıcısı düşünebilirsiniz. Peki, görüntü kalitesi en iyi uydu alıcısı modelleri hangileri, en fazla hangi uydu alıcı markaları tercih ediliyor? Çanaksız uydu alıcı modellerinin de olduğu en iyi Full HD & 4K uydu alıcısı önerileri listemizde bulabilirsiniz.
|Marka/Model 📡
|Fiyat 🏷️
|Next Kanky Full HD Uydu Alıcı
|430 TL
|Next 2000 HD Plus Uydu Alıcı
|571 TL
|Dreamstar Master Plus+ Uydu Alıcı
|1.789 TL
|Goldmaster Ranger Plus Full Hd Uydu Alıcısı
|899 TL
|Redline S50 Hd Uydu Alıcısı
|402 TL
|Sun Plus Spacex Uydu Alıcısı
|439 TL
|Magbox Natural Plus Mini Uydu Alıcısı
|480 TL
|Next Innova 4K Hybrid Uydu Alıcısı
|1.629 TL
|Hiremco GT Turbo V8D+ Full Hd Uydu Alıcısı
|1.549 TL
|Dreamstar OnePlus Mini HD Uydu Alıcısı
|595 TL
|Sun Plus Falcon Çanaksız Uydu Alıcısı
|519 TL
Uydu cihazı yorumları dikkate alınarak, en iyi uydu alıcısı markaları sıralamasında Next, Dreamstar, Goldmaster ve Redline geliyor. 2024'te satın alınabilecek uydu alıcısı tavsiyesi olarak ise Next Kanky, Dreamstar Master ve Goldmaster Ranger Plus modelleri yüksek görüntü kalitesi, hızlı kanal geçişleri ve IPTV hediyesiyle sıkça öneriliyor.
1️⃣ Next Kanky HD uydu alıcısı
- 5000 uydu kanal kapasitesi
- 2 adet USB girişi
- HDMI çıkışı
- Analog A/V (RCA) çıkışı
- Dijital ses çıkışı (Koaksiyel)
- TKGS desteği
- FullHD 1080p/i video çözünürlüğü
- YouTube ve Hava durumu desteği
- Teletext ve altyazı desteği
- USB bellek ile kayıt ve timeshift özelliği
- USB medya oynatıcı özelliği
- USB aygıtla yazılım güncelleme
Next Kanky HD Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bahçedeki evimizde kullanmak için aldım. Evdeki televizyonumuzda denemek için bağladım. Kanallar hazır ayarlanmış geliyor. Arayüzü kullanışlı ve kolay. Kanalları sıralayabilirsiniz. Görüntü kalitesi iyi. Fiyat performans ürünü.
✍🏻 Ürün gercekten çok güzel. Bu kadar iyi olacağını hiç düşünmemiştim. TV’min HDMI kısmında problem vardı, diğer uydu alıcıları olmuyordu. Servise götürdüm, televizyonumun girişinin yandığını söylediler. Ben de bunu aldım ve oldu. Atıl durumda olan TV’mi kullanmaya başladım. Teşekkür ederim. Ayrıca kumandası da menüsü de çok iyi.
2️⃣ Next 2000 HD Plus uydu alıcı
- 10.000 uydu kanal kapasitesi
- IPTV kapasitesi: 10.000
- 2 adet USB girişi
- HDMI çıkışı
- Analog (RCA) çıkışı ve skart çıkışı
- TKGS desteği
- FullHD 1080p/i video çözünürlüğü
- YouTube ve Hava durumu desteği
- Teletext, altyazı ve multifeed desteği
- USB bellek ile kayıt
- USB medya oynatıcı özelliği
- USB aygıtla yazılım güncelleme/yükleme
Next 2000 HD Plus Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 2011 den beri scart girişli bir mini uydu alıcısı kullanıyordum. Artık neredeyse kanalların yarısının SD yayını sonlandırması sonucunda aldım. Özellikleri hızı vs. her şeyi çok iyi. Ama beni asıl etkileyen şeyi; kumandasının programlanabilir şekilde TV kumandası özelliğini de görmesi. Böylece tek kumanda ile her işi halledebiliyorum. Kanal geçişleri de beklediğimden çok çok hızlı. Ürün çok iyi.
✍🏻 Ürün tak çalıştır. Görüntüsü, malzeme kalitesi ve kanal değiştirmede verdiği tepki harika. Arayüz ve kumanda tuşları da çok güzel. Biraz daha ucuz ürünlere bakmaya hiç gerek yok.
3️⃣ Dreamstar Master Plus+ uydu alıcı
- 15.000 kanal hafızası
- Dahili WiFi ve Ethernet bağlantısı
- Hızlı kanal arama
- 7 günlük EPG desteği
- Favori kanal listesi düzenleme
- Uydu/TP düzenleme
- USB medya oynatıcı
- 1 adet USB girişi
- HDMI çıkışı
- Full HD 1080p çözünürlük
- USB ve internetten yazılım güncelleme
- Dolby desteği
- TKGS/otomatik kanal arama
Dreamstar Master Plus+ Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Fazladan para vermeye hiç gerek yok. Harika bir uydu alıcı. Kanallar arası geçiş çok hızlı. YouTube ve uygulamalara sorunsuz bağlanıyor. Uzun süre kullandıktan sonra bu yorumu yapıyorum.
✍🏻 Ürün tek kelimeyle mükemmel; tüm kanallar var. Kanal değişimi çabuk ve donma yok. Aldığıma değdi, teşekkür ediyorum.
4️⃣ Goldmaster Ranger Plus
- Güncel kanal listesi
- USB harddiske ve belleğe kayıt
- 1080p Full HD çözünürlük
- HDMI, USB giriş ve kart okuyucu
- SPDIF ses çıkışı
- USB üzerinden yazılım güncelleme
- Full fonksiyon uzaktan kumanda
Goldmaster Ranger Plus Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kesinlikle F/P ürünü. Kurulumu çok basit; kabloları tak çalıştır, hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Kanallar kurulu geliyor, taramaya falan gerek yok. Görüntü kalitesi çok iyi. Düşünmeden alabilirsiniz. İçerisinden 2 adet kumanda çıkıyor ve cırt cırtlı yapışkan bantlarla TV arkasında monte edebiliyorsunuz.
✍🏻 Daha önce kullandığım da Goldmaster idi. Maceraya gerek yok dedim, yine bu markayı aldım. Kurulum sıkıntısı yok, tak çalıştır. Kanal geçişleri diğer markalara göre çok hızlı. Çift kumanda var. Neredeyse 4k gibi görüntü veriyor.
5️⃣ Redline S50 HD
- 1920x1080 çözünürlükte izleme
- HDMI çıkışı
- 2 adet USB
- FTP, online ve TKGS ile yazılım güncelleme
- USB bellek ile kayıt etme
- Ebeveyn kilidi
- Teletext ve altyazı desteği
Redline S50 HD Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün çok güzel hakkını veriyor. Kanallar yüklü geldi. Ayrıca YouTube ve internet bağlantısı, USB girişi var. Alacak olanlara tavsiye ederim.
✍🏻 Uydu alıcısına WiFi adaptör takarak yazılım güncellemesi yaparsanız, piyasadaki en iyi uydu cihazı. İlk geldiği yazılımla kullanmamanızı tavsiye ederim. Hızlı çalışıyor. Menüsü, kanal gecişleri baya hızlı.
6️⃣ Magbox Natural Plus TKGS’li uydu alıcısı
- DiSEqC 1.0/1.2/1.3(USALS) desteği
- 100 uydu, 8000 kanal hafızası
- 8 favori kanal grubu
- 7 günlük program rehberi
- Teletext ve altyazı desteği
- NIT/Çoklu uydu arama desteği
- Kolay ve hızlı frekans tarama
- Yayını USB’ye kaydetme
- USB bellek ile yayını durdurma, geri alma
Magbox Natural Plus Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kaliteli. Kanallar kurulu geliyor. Görüntüsü güzel, kanal geçişleri hızlı.
✍🏻 Çok memnun kaldım hemen kurdum yayın çok net ve kumandasının piline kadar yollamışlar . Kumandası çok hafif ve naif.
7️⃣ Next İnnova 4K Hybrid uydu alıcısı
- IPTV desteği
- 10.000 kanal kapasitesi
- 2 adet USB girişi
- HDMI çıkışı
- Optik ses çıkışı
- Analog (RCA) çıkış
- Ethernet girişi ve WiFi
- TKGS desteği
- DVB-S2 Multi-transport Stream (MTS) desteği
- DMS ve DMR desteği
- Teletext ve altyazı desteği
- FAT ve NTFS dosya sistemi desteği
- USB medya oynatıcı özelliği
- USB hub desteği
- USB aygıt ve ağ üzerinden yazılım güncelleme
Next İnnova 4K Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Yerli başka bir markanın Linux işletim sistemine sahip aynı eş değerde cihazını yıllardır kullanıyorum. Diğer evimde başka bir marka denemek istedim ve bu cihazı aldım. Harika bir cihaz. Özellikle IP TV kullanıyorsanız binlerce lira vererek başka markalar almayın. İnanılmaz hızlı bir cihaz. Ortalama bir internet ile FHD kalitede görüntüleri kalite kaybı yaşamadan çok rahat izleyebiliyorsunuz. Linux işletim sistemi basit ama hızlı bir sistemdir. Android uygulamaların ücretli olmalarını da göz önünde bulundurursak bu sistem, bu cihaz, kalite ve masrafsızlık açısından harika.
✍🏻 Tereddüt ederek almıştım ancak beklentimi karşıladı. Hızlı kanal geçişi, stabil kablosuz internet bağlantısı, Next IPTV ve uygulamalar yeterli. Bu tarz bir ürüne ihtiyacınız varsa tavsiye ederim.
8️⃣ Hiremco GT Turbo V8D+ uydu alıcısı
- 15000 kanal kapasitesi
- USB dongle ile WiFi (kablosuz) kullanım
- İnternetten kolay yazılım güncelleme
- MediaPlayer özelliği
- Toplu kanal taşıma
- Kör tarama (düşük sembol oranı desteği)
- Linux işletim sistemi
- Smart kart girişi (Conax)
- Kaydetme ve durdurma, geri sarma özelliği
- Dahili WiFi
- DiSeqC 1.0,1.1,1.2 ve USALS desteği
- EPG (elektronik program rehberi)
- Kumanda üzerinde 4 adet programlanabilir tuş
- Altyazı ve teletext desteği
- HDMI çıkışı
- Dijital ses konnektörü
- AV Audio video çıkışı
Hiremco GT Turbo V8D+ Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Uydu alıcısı gayet stabil çalışıyor. Görüntü kalitesi çok iyi. İnternete sorunsuz bağlanabildim. Free IPTV, Youtube ve diğer uygulamalar çalışıyor. Kanal geçişlerinin hızı normal seviyede.
✍🏻 Ürün kendi sınıfının en iyisi, yüklenen ip tv yazılımı ne olursa olsun , sorunsuz çalıştırıyor
9️⃣ Dreamstar OnePlus Mini HD uydu alıcısı
- 8000 kanal kapasitesi
- 1080x720 çözünürlük
- Diseqc 1.0,1.2 & USALS 1.3
- USB ile yazılım güncellemesi
- Elektronik program rehberi
- USB WiFi desteği
- Durdurma, geri sarma
- Otomatik kanal arama ve favori kanal düzenleme
- Uydu/TP/Kanal listesi düzenleme
- Altyazılı film desteği
Dreamstar OnePlus Mini Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çokça uydu cihazı denedik. Bu cihaz gerçekten çok iyi, sorunsuz çalıştı. Kumandası da kaliteli. Görselden farkı yok daha iyi hatta. Güvenerek alabilirsiniz.
✍🏻 Uydu alıcı tam beklediğim gibi dört dörtlük çok teşekkür ediyorum. Çalışmasında vs. hiçbir sıkıntı yok. Almak isteyen herkese tavsiye ederim. Hiç tereddüt etmeden alabilirsiniz.
🔟 Sun Plus Falcon WiFi uydu alıcısı
- Dahili WiFi
- Akıllı kumanda
- Full HD 1080p görüntü çözünürlüğü
- Xtream desteği
- TKGS ve internet üzerinden yazılım güncelleme
- YouTube uygulaması
- Süresiz free TV ve sinema paketi
- HDMI çıkışı
Sun Plus Falcon Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Uydu alıcı gayet kibar ve çok kullanışlı; ayrıca gönderilen kurulum broşürü sayesinde internet ve IP TV bağlantısını kolayca yapabiliyorsunuz. Zaten tüm kanallar yüklenmiş geliyor, hiç uğraşmadan direkt kullanmaya başlıyorsunuz. Bunun için firmaya ayrıca teşekkür ederim. Tereddüt etmeden alabilirsiniz.
✍🏻 Ben yurt dışında çalışıyorum ve çanak olmadan Türk kanallarını izlemek istiyorum. Bu ürünü aldım ve evimde denedim. İnternet üzerinden izlenebiliyor. Hem çanaklı hem çanaksız izleyebiliyorum. Ayrıca kumandayı da tek bi kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Tavsiye ederim.
2024 en iyi uydu alıcısı tavsiye listemizde çanaksız çalışan, IPTV özellikli, kanal geçişleri hızlı olan modellere yer verdik. Güncel listemizde yer alan 4K & Full HD uydu alıcıları Black Friday kampanyaları ile çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
Uydu alıcısı alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Çözünürlük, görüntü kalitesi
- Kanal geçiş hızı
- Çanaklı, çanaksız kullanım
- TKGS desteği
- Multimedya özelliği
- Bağlantı seçenekleri
- Yazılım desteği
En İyi Uydu Alıcıları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2046Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.