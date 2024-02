Uydu alıcısı tavsiyesi isteyenlere en iyi çanaksız & HD uydu alıcıları (2024)

Akıllı televizyonların dahili uydu alıcıları olsa da kanal çeşitliliği ve kullanım kolaylığıyla uydu cihazları hâlâ tercih ediliyor. Televizyonunuzun modeli çok eskiyse, dijital platformlar ilginizi çekmiyorsa ve 4K kaliteye kadar tak-kullan bir cihaz arıyorsanız, uydu alıcısı düşünebilirsiniz. Peki, görüntü kalitesi en iyi uydu alıcısı modelleri hangileri, en fazla hangi uydu alıcı markaları tercih ediliyor? Çanaksız uydu alıcı modellerinin de olduğu en iyi Full HD & 4K uydu alıcısı önerileri listemizde bulabilirsiniz.

Uydu cihazı yorumları dikkate alınarak, en iyi uydu alıcısı markaları sıralamasında Next, Dreamstar, Goldmaster ve Redline geliyor. 2024'te satın alınabilecek uydu alıcısı tavsiyesi olarak ise Next Kanky, Dreamstar Master ve Goldmaster Ranger Plus modelleri yüksek görüntü kalitesi, hızlı kanal geçişleri ve IPTV hediyesiyle sıkça öneriliyor.

1️⃣ Next Kanky HD uydu alıcısı Tam Boyutta Gör Next, piyasadaki en iyi uydu alıcısı markası ve Kanky HD modeli en çok tercih edilen HD uydu alıcılarının başında geliyor. TGKS’li (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) tak kullan uydu alıcısı Next Kanky, 5000 uydu kanal kapasitesine sahip ve kanalları full HD çözünürlükte izliyorsunuz. USB aygıt takarak kayıt yapma, USB aygıt üzerinden film-dizi izleme, müzik dinleme şansına sahipsiniz. Next uydu alıcısı, YouTube uygulaması yüklü geliyor. 5000 uydu kanal kapasitesi

2 adet USB girişi

HDMI çıkışı

Analog A/V (RCA) çıkışı

Dijital ses çıkışı (Koaksiyel)

TKGS desteği

FullHD 1080p/i video çözünürlüğü

YouTube ve Hava durumu desteği

Teletext ve altyazı desteği

USB bellek ile kayıt ve timeshift özelliği

USB medya oynatıcı özelliği

USB aygıtla yazılım güncelleme Next Kanky HD Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bahçedeki evimizde kullanmak için aldım. Evdeki televizyonumuzda denemek için bağladım. Kanallar hazır ayarlanmış geliyor. Arayüzü kullanışlı ve kolay. Kanalları sıralayabilirsiniz. Görüntü kalitesi iyi. Fiyat performans ürünü. ✍🏻 Ürün gercekten çok güzel. Bu kadar iyi olacağını hiç düşünmemiştim. TV’min HDMI kısmında problem vardı, diğer uydu alıcıları olmuyordu. Servise götürdüm, televizyonumun girişinin yandığını söylediler. Ben de bunu aldım ve oldu. Atıl durumda olan TV’mi kullanmaya başladım. Teşekkür ederim. Ayrıca kumandası da menüsü de çok iyi.

2️⃣ Next 2000 HD Plus uydu alıcı Tam Boyutta Gör Next 2000 HD Plus, IPTV özellikli çanaklı-çanaksız kullanım seçeneği sunan en iyi uydu alıcı modellerinden biri. Diğer Next uydu alıcı gibi takıp doğrudan izleyebiliyorsunuz, kanal ayarı yapmanız gerekmiyor. Next’in bu modeli 10.000 kanal kapasitesine sahip. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) özelliğine sahip ve USB aygıt ve ağ üzerinden yazılımını güncelleyebiliyorsunuz. USB bellek takarak kayıt yapabiliyorsunuz. Popüler Full HD uydu alıcısı, YouTube uygulamasıyla geliyor. 10.000 uydu kanal kapasitesi

IPTV kapasitesi: 10.000

2 adet USB girişi

HDMI çıkışı

Analog (RCA) çıkışı ve skart çıkışı

TKGS desteği

FullHD 1080p/i video çözünürlüğü

YouTube ve Hava durumu desteği

Teletext, altyazı ve multifeed desteği

USB bellek ile kayıt

USB medya oynatıcı özelliği

USB aygıtla yazılım güncelleme/yükleme Next 2000 HD Plus Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 2011 den beri scart girişli bir mini uydu alıcısı kullanıyordum. Artık neredeyse kanalların yarısının SD yayını sonlandırması sonucunda aldım. Özellikleri hızı vs. her şeyi çok iyi. Ama beni asıl etkileyen şeyi; kumandasının programlanabilir şekilde TV kumandası özelliğini de görmesi. Böylece tek kumanda ile her işi halledebiliyorum. Kanal geçişleri de beklediğimden çok çok hızlı. Ürün çok iyi. ✍🏻 Ürün tak çalıştır. Görüntüsü, malzeme kalitesi ve kanal değiştirmede verdiği tepki harika. Arayüz ve kumanda tuşları da çok güzel. Biraz daha ucuz ürünlere bakmaya hiç gerek yok.

3️⃣ Dreamstar Master Plus+ uydu alıcı Tam Boyutta Gör Dreamstar, uydu alıcı yorumları en iyi markaların başında geliyor. Free IPTV, Xtream, YouTube uygulamalarını içermesiyle Dreamstar Master Plus+ modeli çok tercih ediliyor. Çanaklı-çanaksız kullanım sunan WiFi uydu alıcısı, 15.000 kanal içeriyor. İnternetten yazılım ve kanal listesi güncelleyebiliyorsunuz. Türksat Kanal Güncel Sistemini de destekliyor. 15.000 kanal hafızası

Dahili WiFi ve Ethernet bağlantısı

Hızlı kanal arama

7 günlük EPG desteği

Favori kanal listesi düzenleme

Uydu/TP düzenleme

USB medya oynatıcı

1 adet USB girişi

HDMI çıkışı

Full HD 1080p çözünürlük

USB ve internetten yazılım güncelleme

Dolby desteği

TKGS/otomatik kanal arama Dreamstar Master Plus+ Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Fazladan para vermeye hiç gerek yok. Harika bir uydu alıcı. Kanallar arası geçiş çok hızlı. YouTube ve uygulamalara sorunsuz bağlanıyor. Uzun süre kullandıktan sonra bu yorumu yapıyorum. ✍🏻 Ürün tek kelimeyle mükemmel; tüm kanallar var. Kanal değişimi çabuk ve donma yok. Aldığıma değdi, teşekkür ediyorum.

4️⃣ Goldmaster Ranger Plus Tam Boyutta Gör Goldmaster Ranger Plus, Full HD uydu alıcısı tavsiye isteyenlere önereceğimiz bir model. GoldMaster HD uydu alıcısı, mini boyutlarda ve dilerseniz televizyonunuzun arkasına yerleştirmeniz için bir aksesuarla geliyor. USB medya oynatıcı desteğiyle USB belleğinizi takıp müzik dinleme, fotoğraflarınıza bakma, kayıt etme ve hatta uydu alıcısının yazılımını güncelleme şansına sahipsiniz. Favori listesi düzenleyebilme özelliğiyle sürekli izlediğiniz kanalları ayarlayıp tek tuşla listelerinize ulaşabilirsiniz. Güncel kanal listesi

USB harddiske ve belleğe kayıt

1080p Full HD çözünürlük

HDMI, USB giriş ve kart okuyucu

SPDIF ses çıkışı

USB üzerinden yazılım güncelleme

Full fonksiyon uzaktan kumanda Goldmaster Ranger Plus Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kesinlikle F/P ürünü. Kurulumu çok basit; kabloları tak çalıştır, hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Kanallar kurulu geliyor, taramaya falan gerek yok. Görüntü kalitesi çok iyi. Düşünmeden alabilirsiniz. İçerisinden 2 adet kumanda çıkıyor ve cırt cırtlı yapışkan bantlarla TV arkasında monte edebiliyorsunuz. ✍🏻 Daha önce kullandığım da Goldmaster idi. Maceraya gerek yok dedim, yine bu markayı aldım. Kurulum sıkıntısı yok, tak çalıştır. Kanal geçişleri diğer markalara göre çok hızlı. Çift kumanda var. Neredeyse 4k gibi görüntü veriyor.

5️⃣ Redline S50 HD Tam Boyutta Gör HD uydu alıcısı tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir başka model de Redline S50 HD. 1080p FHD görüntü kalitesi sunan Redline uydu alıcısı, 5000 kanal ve 64 uydu kapasitesine sahip. Uydu alıcısının yazılımı USB ve TKGS ile güncelleyebiliyorsunuz. Harici antenle WiFi ile internete bağlanabiliyorsunuz. PVR/timeshift teknolojisiyle yayınları kaydedebiliyor, ileri-geri sarabiliyorsunuz. Uydu alıcı, YouTube uygulamasıyla geliyor. 1920x1080 çözünürlükte izleme

HDMI çıkışı

2 adet USB

FTP, online ve TKGS ile yazılım güncelleme

USB bellek ile kayıt etme

Ebeveyn kilidi

Teletext ve altyazı desteği Redline S50 HD Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün çok güzel hakkını veriyor. Kanallar yüklü geldi. Ayrıca YouTube ve internet bağlantısı, USB girişi var. Alacak olanlara tavsiye ederim. ✍🏻 Uydu alıcısına WiFi adaptör takarak yazılım güncellemesi yaparsanız, piyasadaki en iyi uydu cihazı. İlk geldiği yazılımla kullanmamanızı tavsiye ederim. Hızlı çalışıyor. Menüsü, kanal gecişleri baya hızlı.

6️⃣ Magbox Natural Plus TKGS’li uydu alıcısı Tam Boyutta Gör Kaliteli ve uygun fiyatlı mini uydu alıcı arıyorsanız, Magbox Natural Plus modelini tavsiye ederiz. Magbox mini uydu alıcıları, Türkiye’de yaygın servis ağı hizmetiyle birlikte fiyat performans ürünü olmasıyla ev kullanıcılarının en çok tercih ettiği uydu alıcılarının başında geliyor. 100 uydu, 4000TP, 8000 kanal hafıza kapasitesine sahip olan uydu alıcısı, kolay kanal ve uydu seçimi, kanal düzenleme ve favorilere ekleme (8 grup oluşturabiliyorsunuz) sunuyor. USB aygıtınızdaki fotoğrafları görüntülemenize, müzik çalmanıza (mp3), film/dizi izlemenize (avi, mkv, mpg, mp4, ts, tp) izin veriyor. DiSEqC 1.0/1.2/1.3(USALS) desteği

100 uydu, 8000 kanal hafızası

8 favori kanal grubu

7 günlük program rehberi

Teletext ve altyazı desteği

NIT/Çoklu uydu arama desteği

Kolay ve hızlı frekans tarama

Yayını USB’ye kaydetme

USB bellek ile yayını durdurma, geri alma Magbox Natural Plus Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kaliteli. Kanallar kurulu geliyor. Görüntüsü güzel, kanal geçişleri hızlı. ✍🏻 Çok memnun kaldım hemen kurdum yayın çok net ve kumandasının piline kadar yollamışlar . Kumandası çok hafif ve naif.

7️⃣ Next İnnova 4K Hybrid uydu alıcısı Tam Boyutta Gör Next Innova, kullanıcı yorumları en iyi 4K uydu alıcısı modellerinden biri. Türksat Kanal Güncelleme Sistemini (TKGS) kullanan uydu alıcısı, 10.000 uydu kanalı ve IPTV kanal kapasitesine sahip. YouTube ve Kodi uygulaması yüklü geliyor. USB belleği takarak kayıt yapabiliyor, canlı yayını durdurup geri sarabiliyorsunuz. USB medya oynatıcı özelliğiyle harici diskteki fotoğrafları ve videoları görüntüleyebiliyorsunuz. Uydu alıcısının yazılımını USB aygıt ve internet üzerinden güncelleyebiliyorsunuz. IPTV desteği

10.000 kanal kapasitesi

2 adet USB girişi

HDMI çıkışı

Optik ses çıkışı

Analog (RCA) çıkış

Ethernet girişi ve WiFi

TKGS desteği

DVB-S2 Multi-transport Stream (MTS) desteği

DMS ve DMR desteği

Teletext ve altyazı desteği

FAT ve NTFS dosya sistemi desteği

USB medya oynatıcı özelliği

USB hub desteği

USB aygıt ve ağ üzerinden yazılım güncelleme Next İnnova 4K Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Yerli başka bir markanın Linux işletim sistemine sahip aynı eş değerde cihazını yıllardır kullanıyorum. Diğer evimde başka bir marka denemek istedim ve bu cihazı aldım. Harika bir cihaz. Özellikle IP TV kullanıyorsanız binlerce lira vererek başka markalar almayın. İnanılmaz hızlı bir cihaz. Ortalama bir internet ile FHD kalitede görüntüleri kalite kaybı yaşamadan çok rahat izleyebiliyorsunuz. Linux işletim sistemi basit ama hızlı bir sistemdir. Android uygulamaların ücretli olmalarını da göz önünde bulundurursak bu sistem, bu cihaz, kalite ve masrafsızlık açısından harika. ✍🏻 Tereddüt ederek almıştım ancak beklentimi karşıladı. Hızlı kanal geçişi, stabil kablosuz internet bağlantısı, Next IPTV ve uygulamalar yeterli. Bu tarz bir ürüne ihtiyacınız varsa tavsiye ederim.

8️⃣ Hiremco GT Turbo V8D+ uydu alıcısı Tam Boyutta Gör Hiremco, en iyi uydu alıcı markaları arasında. 15.000 kanal kapasiteli FHD uydu alıcısı GT Turbo V8D+, medya player özelliğiyle harici USB’den film ve dizileri izlemenize de izin veriyor. Kanalları toplu olarak taşıyabiliyorsunuz. Biss ve Key desteği ve smart kart girişi mevcut. Dahili WiFi ve DLNA desteğiyle gelen Hiremco uydu alıcısı, Free IPTV ve YouTube uygulamasıyla geliyor. Çanaklı-çanaksız kullanım kullanabiliyorsunuz. 15000 kanal kapasitesi

USB dongle ile WiFi (kablosuz) kullanım

İnternetten kolay yazılım güncelleme

MediaPlayer özelliği

Toplu kanal taşıma

Kör tarama (düşük sembol oranı desteği)

Linux işletim sistemi

Smart kart girişi (Conax)

Kaydetme ve durdurma, geri sarma özelliği

Dahili WiFi

DiSeqC 1.0,1.1,1.2 ve USALS desteği

EPG (elektronik program rehberi)

Kumanda üzerinde 4 adet programlanabilir tuş

Altyazı ve teletext desteği

HDMI çıkışı

Dijital ses konnektörü

AV Audio video çıkışı Hiremco GT Turbo V8D+ Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Uydu alıcısı gayet stabil çalışıyor. Görüntü kalitesi çok iyi. İnternete sorunsuz bağlanabildim. Free IPTV, Youtube ve diğer uygulamalar çalışıyor. Kanal geçişlerinin hızı normal seviyede. ✍🏻 Ürün kendi sınıfının en iyisi, yüklenen ip tv yazılımı ne olursa olsun , sorunsuz çalıştırıyor

9️⃣ Dreamstar OnePlus Mini HD uydu alıcısı Tam Boyutta Gör Dreamstar OnePlus, mini HD uydu alıcıları arasında en çok tercih edilen modellerden biri. TKG özelliğiyle kanal aramakla uğraşmıyorsunuz. Full HD uydu alıcısı, eski tip televizyonlar için scart çıkışı, yeni tip TV ve monitörler için HDMı portuna sahip. Uydunun yazılımını USB aygıt takıp güncelleyebiliyorsunuz. 8000 kanal hafızası var. YouTube, Tiktok, YouTube Kids uygulamaları mevcut. Uydu alıcısını medya oynatıcı olarak da kullanabiliyorsunuz. 8000 kanal kapasitesi

1080x720 çözünürlük

Diseqc 1.0,1.2 & USALS 1.3

USB ile yazılım güncellemesi

Elektronik program rehberi

USB WiFi desteği

Durdurma, geri sarma

Otomatik kanal arama ve favori kanal düzenleme

Uydu/TP/Kanal listesi düzenleme

Altyazılı film desteği Dreamstar OnePlus Mini Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çokça uydu cihazı denedik. Bu cihaz gerçekten çok iyi, sorunsuz çalıştı. Kumandası da kaliteli. Görselden farkı yok daha iyi hatta. Güvenerek alabilirsiniz. ✍🏻 Uydu alıcı tam beklediğim gibi dört dörtlük çok teşekkür ediyorum. Çalışmasında vs. hiçbir sıkıntı yok. Almak isteyen herkese tavsiye ederim. Hiç tereddüt etmeden alabilirsiniz.

🔟 Sun Plus Falcon WiFi uydu alıcısı Tam Boyutta Gör Sun Plus Falcon, fiyat performans uydu alıcısı arayanlara tavsiyemizdir. Uydu alıcısını hem çanalı hem de çanaksız kullanabiliyorsunuz. WiFi uydu alıcısı, sınırsız sinema paketi hediyesiyle geliyor. Televizyonunuzu ve uydu alıcısını tek kumandayla yönetebiliyorsunuz. TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) ile güncelleme ve otomatik yazılım güncelleme özelliği mevcut. Dahili WiFi

Akıllı kumanda

Full HD 1080p görüntü çözünürlüğü

Xtream desteği

TKGS ve internet üzerinden yazılım güncelleme

YouTube uygulaması

Süresiz free TV ve sinema paketi

HDMI çıkışı Sun Plus Falcon Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Uydu alıcı gayet kibar ve çok kullanışlı; ayrıca gönderilen kurulum broşürü sayesinde internet ve IP TV bağlantısını kolayca yapabiliyorsunuz. Zaten tüm kanallar yüklenmiş geliyor, hiç uğraşmadan direkt kullanmaya başlıyorsunuz. Bunun için firmaya ayrıca teşekkür ederim. Tereddüt etmeden alabilirsiniz. ✍🏻 Ben yurt dışında çalışıyorum ve çanak olmadan Türk kanallarını izlemek istiyorum. Bu ürünü aldım ve evimde denedim. İnternet üzerinden izlenebiliyor. Hem çanaklı hem çanaksız izleyebiliyorum. Ayrıca kumandayı da tek bi kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Tavsiye ederim.

2024 en iyi uydu alıcısı tavsiye listemizde çanaksız çalışan, IPTV özellikli, kanal geçişleri hızlı olan modellere yer verdik. Güncel listemizde yer alan 4K & Full HD uydu alıcıları Black Friday kampanyaları ile çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Uydu alıcısı alırken nelere dikkat edilmeli 🧐 Tam Boyutta Gör Çözünürlük, görüntü kalitesi Kanal geçiş hızı Çanaklı, çanaksız kullanım TKGS desteği Multimedya özelliği Bağlantı seçenekleri Yazılım desteği

En İyi Uydu Alıcıları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2046

