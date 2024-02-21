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    Uydu alıcısı tavsiyesi isteyenlere en iyi çanaksız & HD uydu alıcıları (2024)

    Televizyonunuzun dahili uydu alıcısı yok mu? Uydu cihazı tavsiyesi arıyorsanız, işte yüksek görüntü kalitesine sahip en iyi 4K & Full HD uydu alıcılar:          

    Akıllı televizyonların dahili uydu alıcıları olsa da kanal çeşitliliği ve kullanım kolaylığıyla uydu cihazları hâlâ tercih ediliyor. Televizyonunuzun modeli çok eskiyse, dijital platformlar ilginizi çekmiyorsa ve 4K kaliteye kadar tak-kullan bir cihaz arıyorsanız, uydu alıcısı düşünebilirsiniz. Peki, görüntü kalitesi en iyi uydu alıcısı modelleri hangileri, en fazla hangi uydu alıcı markaları tercih ediliyor? Çanaksız uydu alıcı modellerinin de olduğu en iyi Full HD & 4K uydu alıcısı önerileri listemizde bulabilirsiniz.

    En iyi uydu alıcıları 📺
    Marka/Model 📡 Fiyat 🏷️
    Next Kanky Full HD Uydu Alıcı 430 TL
    Next 2000 HD Plus Uydu Alıcı 571 TL
    Dreamstar Master Plus+ Uydu Alıcı 1.789 TL
    Goldmaster Ranger Plus Full Hd Uydu Alıcısı 899 TL
    Redline S50 Hd Uydu Alıcısı 402 TL
    Sun Plus Spacex Uydu Alıcısı 439 TL
    Magbox Natural Plus Mini Uydu Alıcısı 480 TL
    Next Innova 4K Hybrid Uydu Alıcısı 1.629 TL
    Hiremco GT Turbo V8D+ Full Hd Uydu Alıcısı 1.549 TL
    Dreamstar OnePlus Mini HD Uydu Alıcısı 595 TL
    Sun Plus Falcon Çanaksız Uydu Alıcısı 519 TL

    Uydu cihazı yorumları dikkate alınarak, en iyi uydu alıcısı markaları sıralamasında Next, Dreamstar, Goldmaster ve Redline geliyor. 2024'te satın alınabilecek uydu alıcısı tavsiyesi olarak ise Next Kanky, Dreamstar Master ve Goldmaster Ranger Plus modelleri yüksek görüntü kalitesi, hızlı kanal geçişleri ve IPTV hediyesiyle sıkça öneriliyor.

    1️⃣ Next Kanky HD uydu alıcısı

    uygun fiyatlı uydu alıcısı next kanky Tam Boyutta Gör
    Next, piyasadaki en iyi uydu alıcısı markası ve Kanky HD modeli en çok tercih edilen HD uydu alıcılarının başında geliyor. TGKS’li (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) tak kullan uydu alıcısı Next Kanky, 5000 uydu kanal kapasitesine sahip ve kanalları full HD çözünürlükte izliyorsunuz. USB aygıt takarak kayıt yapma, USB aygıt üzerinden film-dizi izleme, müzik dinleme şansına sahipsiniz. Next uydu alıcısı, YouTube uygulaması yüklü geliyor.
    • 5000 uydu kanal kapasitesi
    • 2 adet USB girişi
    • HDMI çıkışı
    • Analog A/V (RCA) çıkışı
    • Dijital ses çıkışı (Koaksiyel)
    • TKGS desteği
    • FullHD 1080p/i video çözünürlüğü
    • YouTube ve Hava durumu desteği
    • Teletext ve altyazı desteği
    • USB bellek ile kayıt ve timeshift özelliği
    • USB medya oynatıcı özelliği
    • USB aygıtla yazılım güncelleme

    Next Kanky HD Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Bahçedeki evimizde kullanmak için aldım. Evdeki televizyonumuzda denemek için bağladım. Kanallar hazır ayarlanmış geliyor. Arayüzü kullanışlı ve kolay. Kanalları sıralayabilirsiniz. Görüntü kalitesi iyi. Fiyat performans ürünü.

    ✍🏻 Ürün gercekten çok güzel. Bu kadar iyi olacağını hiç düşünmemiştim. TV’min HDMI kısmında problem vardı, diğer uydu alıcıları olmuyordu. Servise götürdüm, televizyonumun girişinin yandığını söylediler. Ben de bunu aldım ve oldu. Atıl durumda olan TV’mi kullanmaya başladım. Teşekkür ederim. Ayrıca kumandası da menüsü de çok iyi.

    2️⃣ Next 2000 HD Plus uydu alıcı

    en iyi uydu alıcısı markası next Tam Boyutta Gör
    Next 2000 HD Plus, IPTV özellikli çanaklı-çanaksız kullanım seçeneği sunan en iyi uydu alıcı modellerinden biri. Diğer Next uydu alıcı gibi takıp doğrudan izleyebiliyorsunuz, kanal ayarı yapmanız gerekmiyor. Next’in bu modeli 10.000 kanal kapasitesine sahip. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) özelliğine sahip ve USB aygıt ve ağ üzerinden yazılımını güncelleyebiliyorsunuz. USB bellek takarak kayıt yapabiliyorsunuz. Popüler Full HD uydu alıcısı, YouTube uygulamasıyla geliyor.
    • 10.000 uydu kanal kapasitesi
    • IPTV kapasitesi: 10.000
    • 2 adet USB girişi
    • HDMI çıkışı
    • Analog (RCA) çıkışı ve skart çıkışı
    • TKGS desteği
    • FullHD 1080p/i video çözünürlüğü
    • YouTube ve Hava durumu desteği
    • Teletext, altyazı ve multifeed desteği
    • USB bellek ile kayıt
    • USB medya oynatıcı özelliği
    • USB aygıtla yazılım güncelleme/yükleme

    Next 2000 HD Plus Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 2011 den beri scart girişli bir mini uydu alıcısı kullanıyordum. Artık neredeyse kanalların yarısının SD yayını sonlandırması sonucunda aldım. Özellikleri hızı vs. her şeyi çok iyi. Ama beni asıl etkileyen şeyi; kumandasının programlanabilir şekilde TV kumandası özelliğini de görmesi. Böylece tek kumanda ile her işi halledebiliyorum. Kanal geçişleri de beklediğimden çok çok hızlı. Ürün çok iyi.

    ✍🏻 Ürün tak çalıştır. Görüntüsü, malzeme kalitesi ve kanal değiştirmede verdiği tepki harika. Arayüz ve kumanda tuşları da çok güzel. Biraz daha ucuz ürünlere bakmaya hiç gerek yok.

    3️⃣ Dreamstar Master Plus+ uydu alıcı

    wifi uydu alıcısı dreamstar master plus Tam Boyutta Gör
    Dreamstar, uydu alıcı yorumları en iyi markaların başında geliyor. Free IPTV, Xtream, YouTube uygulamalarını içermesiyle Dreamstar Master Plus+ modeli çok tercih ediliyor. Çanaklı-çanaksız kullanım sunan WiFi uydu alıcısı, 15.000 kanal içeriyor. İnternetten yazılım ve kanal listesi güncelleyebiliyorsunuz. Türksat Kanal Güncel Sistemini de destekliyor.
    • 15.000 kanal hafızası
    • Dahili WiFi ve Ethernet bağlantısı
    • Hızlı kanal arama
    • 7 günlük EPG desteği
    • Favori kanal listesi düzenleme
    • Uydu/TP düzenleme
    • USB medya oynatıcı
    • 1 adet USB girişi
    • HDMI çıkışı
    • Full HD 1080p çözünürlük
    • USB ve internetten yazılım güncelleme
    • Dolby desteği
    • TKGS/otomatik kanal arama

    Dreamstar Master Plus+ Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Fazladan para vermeye hiç gerek yok. Harika bir uydu alıcı. Kanallar arası geçiş çok hızlı. YouTube ve uygulamalara sorunsuz bağlanıyor. Uzun süre kullandıktan sonra bu yorumu yapıyorum.

    ✍🏻 Ürün tek kelimeyle mükemmel; tüm kanallar var. Kanal değişimi çabuk ve donma yok. Aldığıma değdi, teşekkür ediyorum.

    4️⃣ Goldmaster Ranger Plus

    full hd uydu alıcısı goldmaster ranger plus Tam Boyutta Gör
    Goldmaster Ranger Plus, Full HD uydu alıcısı tavsiye isteyenlere önereceğimiz bir model. GoldMaster HD uydu alıcısı, mini boyutlarda ve dilerseniz televizyonunuzun arkasına yerleştirmeniz için bir aksesuarla geliyor. USB medya oynatıcı desteğiyle USB belleğinizi takıp müzik dinleme, fotoğraflarınıza bakma, kayıt etme ve hatta uydu alıcısının yazılımını güncelleme şansına sahipsiniz. Favori listesi düzenleyebilme özelliğiyle sürekli izlediğiniz kanalları ayarlayıp tek tuşla listelerinize ulaşabilirsiniz.
    • Güncel kanal listesi
    • USB harddiske ve belleğe kayıt
    • 1080p Full HD çözünürlük
    • HDMI, USB giriş ve kart okuyucu
    • SPDIF ses çıkışı
    • USB üzerinden yazılım güncelleme
    • Full fonksiyon uzaktan kumanda

    Goldmaster Ranger Plus Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Kesinlikle F/P ürünü. Kurulumu çok basit; kabloları tak çalıştır, hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Kanallar kurulu geliyor, taramaya falan gerek yok. Görüntü kalitesi çok iyi. Düşünmeden alabilirsiniz. İçerisinden 2 adet kumanda çıkıyor ve cırt cırtlı yapışkan bantlarla TV arkasında monte edebiliyorsunuz.

    ✍🏻 Daha önce kullandığım da Goldmaster idi. Maceraya gerek yok dedim, yine bu markayı aldım. Kurulum sıkıntısı yok, tak çalıştır. Kanal geçişleri diğer markalara göre çok hızlı. Çift kumanda var. Neredeyse 4k gibi görüntü veriyor.

    5️⃣ Redline S50 HD

    uydu alıcısı tavsiye redline s50 hd Tam Boyutta Gör
    HD uydu alıcısı tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir başka model de Redline S50 HD. 1080p FHD görüntü kalitesi sunan Redline uydu alıcısı, 5000 kanal ve 64 uydu kapasitesine sahip. Uydu alıcısının yazılımı USB ve TKGS ile güncelleyebiliyorsunuz. Harici antenle WiFi ile internete bağlanabiliyorsunuz. PVR/timeshift teknolojisiyle yayınları kaydedebiliyor, ileri-geri sarabiliyorsunuz. Uydu alıcı, YouTube uygulamasıyla geliyor.
    • 1920x1080 çözünürlükte izleme
    • HDMI çıkışı
    • 2 adet USB
    • FTP, online ve TKGS ile yazılım güncelleme
    • USB bellek ile kayıt etme
    • Ebeveyn kilidi
    • Teletext ve altyazı desteği

    Redline S50 HD Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün çok güzel hakkını veriyor. Kanallar yüklü geldi. Ayrıca YouTube ve internet bağlantısı, USB girişi var. Alacak olanlara tavsiye ederim.

    ✍🏻 Uydu alıcısına WiFi adaptör takarak yazılım güncellemesi yaparsanız, piyasadaki en iyi uydu cihazı. İlk geldiği yazılımla kullanmamanızı tavsiye ederim. Hızlı çalışıyor. Menüsü, kanal gecişleri baya hızlı.

    6️⃣ Magbox Natural Plus TKGS’li uydu alıcısı

    en iyi mini uydu alıcısı magbox natural plus Tam Boyutta Gör
    Kaliteli ve uygun fiyatlı mini uydu alıcı arıyorsanız, Magbox Natural Plus modelini tavsiye ederiz. Magbox mini uydu alıcıları, Türkiye’de yaygın servis ağı hizmetiyle birlikte fiyat performans ürünü olmasıyla ev kullanıcılarının en çok tercih ettiği uydu alıcılarının başında geliyor. 100 uydu, 4000TP, 8000 kanal hafıza kapasitesine sahip olan uydu alıcısı, kolay kanal ve uydu seçimi, kanal düzenleme ve favorilere ekleme (8 grup oluşturabiliyorsunuz) sunuyor. USB aygıtınızdaki fotoğrafları görüntülemenize, müzik çalmanıza (mp3), film/dizi izlemenize (avi, mkv, mpg, mp4, ts, tp) izin veriyor.
    • DiSEqC 1.0/1.2/1.3(USALS) desteği
    • 100 uydu, 8000 kanal hafızası
    • 8 favori kanal grubu
    • 7 günlük program rehberi
    • Teletext ve altyazı desteği
    • NIT/Çoklu uydu arama desteği
    • Kolay ve hızlı frekans tarama
    • Yayını USB’ye kaydetme
    • USB bellek ile yayını durdurma, geri alma

    Magbox Natural Plus Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Kaliteli. Kanallar kurulu geliyor. Görüntüsü güzel, kanal geçişleri hızlı.

    ✍🏻 Çok memnun kaldım hemen kurdum yayın çok net ve kumandasının piline kadar yollamışlar . Kumandası çok hafif ve naif.

    7️⃣ Next İnnova 4K Hybrid uydu alıcısı

    yüksek görüntü kalitesine sahip uydu alıcısı next innova Tam Boyutta Gör
    Next Innova, kullanıcı yorumları en iyi 4K uydu alıcısı modellerinden biri. Türksat Kanal Güncelleme Sistemini (TKGS) kullanan uydu alıcısı, 10.000 uydu kanalı ve IPTV kanal kapasitesine sahip. YouTube ve Kodi uygulaması yüklü geliyor. USB belleği takarak kayıt yapabiliyor, canlı yayını durdurup geri sarabiliyorsunuz. USB medya oynatıcı özelliğiyle harici diskteki fotoğrafları ve videoları görüntüleyebiliyorsunuz. Uydu alıcısının yazılımını USB aygıt ve internet üzerinden güncelleyebiliyorsunuz.
    • IPTV desteği
    • 10.000 kanal kapasitesi
    • 2 adet USB girişi
    • HDMI çıkışı
    • Optik ses çıkışı
    • Analog (RCA) çıkış
    • Ethernet girişi ve WiFi
    • TKGS desteği
    • DVB-S2 Multi-transport Stream (MTS) desteği
    • DMS ve DMR desteği
    • Teletext ve altyazı desteği
    • FAT ve NTFS dosya sistemi desteği
    • USB medya oynatıcı özelliği
    • USB hub desteği
    • USB aygıt ve ağ üzerinden yazılım güncelleme

    Next İnnova 4K Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Yerli başka bir markanın Linux işletim sistemine sahip aynı eş değerde cihazını yıllardır kullanıyorum. Diğer evimde başka bir marka denemek istedim ve bu cihazı aldım. Harika bir cihaz. Özellikle IP TV kullanıyorsanız binlerce lira vererek başka markalar almayın. İnanılmaz hızlı bir cihaz. Ortalama bir internet ile FHD kalitede görüntüleri kalite kaybı yaşamadan çok rahat izleyebiliyorsunuz. Linux işletim sistemi basit ama hızlı bir sistemdir. Android uygulamaların ücretli olmalarını da göz önünde bulundurursak bu sistem, bu cihaz, kalite ve masrafsızlık açısından harika.

    ✍🏻  Tereddüt ederek almıştım ancak beklentimi karşıladı. Hızlı kanal geçişi, stabil kablosuz internet bağlantısı, Next IPTV ve uygulamalar yeterli. Bu tarz bir ürüne ihtiyacınız varsa tavsiye ederim.

    8️⃣ Hiremco GT Turbo V8D+ uydu alıcısı

    uydu alıcısı öneri hiremco gt turbo v8d+ Tam Boyutta Gör
    Hiremco, en iyi uydu alıcı markaları arasında. 15.000 kanal kapasiteli FHD uydu alıcısı GT Turbo V8D+, medya player özelliğiyle harici USB’den film ve dizileri izlemenize de izin veriyor. Kanalları toplu olarak taşıyabiliyorsunuz. Biss ve Key desteği ve smart kart girişi mevcut. Dahili WiFi ve DLNA desteğiyle gelen Hiremco uydu alıcısı, Free IPTV ve YouTube uygulamasıyla geliyor. Çanaklı-çanaksız kullanım kullanabiliyorsunuz.
    • 15000 kanal kapasitesi
    • USB dongle ile WiFi (kablosuz) kullanım
    • İnternetten kolay yazılım güncelleme
    • MediaPlayer özelliği
    • Toplu kanal taşıma
    • Kör tarama (düşük sembol oranı desteği)
    • Linux işletim sistemi
    • Smart kart girişi (Conax)
    • Kaydetme ve durdurma, geri sarma özelliği
    • Dahili WiFi
    • DiSeqC 1.0,1.1,1.2 ve USALS desteği
    • EPG (elektronik program rehberi)
    • Kumanda üzerinde 4 adet programlanabilir tuş
    • Altyazı ve teletext desteği
    • HDMI çıkışı
    • Dijital ses konnektörü
    • AV Audio video çıkışı

    Hiremco GT Turbo V8D+ Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Uydu alıcısı gayet stabil çalışıyor. Görüntü kalitesi çok iyi. İnternete sorunsuz bağlanabildim. Free IPTV, Youtube ve diğer uygulamalar çalışıyor. Kanal geçişlerinin hızı normal seviyede.

    ✍🏻 Ürün kendi sınıfının en iyisi, yüklenen ip tv yazılımı ne olursa olsun , sorunsuz çalıştırıyor

    9️⃣ Dreamstar OnePlus Mini HD uydu alıcısı

    uydu alıcısı hd tavsiye dreamstar oneplus mini Tam Boyutta Gör
    Dreamstar OnePlus, mini HD uydu alıcıları arasında en çok tercih edilen modellerden biri. TKG özelliğiyle kanal aramakla uğraşmıyorsunuz. Full HD uydu alıcısı, eski tip televizyonlar için scart çıkışı, yeni tip TV ve monitörler için HDMı portuna sahip. Uydunun yazılımını USB aygıt takıp güncelleyebiliyorsunuz. 8000 kanal hafızası var. YouTube, Tiktok, YouTube Kids uygulamaları mevcut. Uydu alıcısını medya oynatıcı olarak da kullanabiliyorsunuz.
    • 8000 kanal kapasitesi
    • 1080x720 çözünürlük
    • Diseqc 1.0,1.2 & USALS 1.3
    • USB ile yazılım güncellemesi
    • Elektronik program rehberi
    • USB WiFi desteği
    • Durdurma, geri sarma
    • Otomatik kanal arama ve favori kanal düzenleme
    • Uydu/TP/Kanal listesi düzenleme
    • Altyazılı film desteği

    Dreamstar OnePlus Mini Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çokça uydu cihazı denedik. Bu cihaz gerçekten çok iyi, sorunsuz çalıştı. Kumandası da kaliteli. Görselden farkı yok daha iyi hatta. Güvenerek alabilirsiniz.

    ✍🏻 Uydu alıcı tam beklediğim gibi dört dörtlük çok teşekkür ediyorum. Çalışmasında vs. hiçbir sıkıntı yok. Almak isteyen herkese tavsiye ederim. Hiç tereddüt etmeden alabilirsiniz.

    🔟 Sun Plus Falcon WiFi uydu alıcısı

    çanaksız uydu alıcısı en iyi model sun plus falcon Tam Boyutta Gör
    Sun Plus Falcon, fiyat performans uydu alıcısı arayanlara tavsiyemizdir. Uydu alıcısını hem çanalı hem de çanaksız kullanabiliyorsunuz. WiFi uydu alıcısı, sınırsız sinema paketi hediyesiyle geliyor. Televizyonunuzu ve uydu alıcısını tek kumandayla yönetebiliyorsunuz. TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) ile güncelleme ve otomatik yazılım güncelleme özelliği mevcut.
    • Dahili WiFi
    • Akıllı kumanda
    • Full HD 1080p görüntü çözünürlüğü
    • Xtream desteği
    • TKGS ve internet üzerinden yazılım güncelleme
    • YouTube uygulaması
    • Süresiz free TV ve sinema paketi
    • HDMI çıkışı

    Sun Plus Falcon Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Uydu alıcı gayet kibar ve çok kullanışlı; ayrıca gönderilen kurulum broşürü sayesinde internet ve IP TV bağlantısını kolayca yapabiliyorsunuz. Zaten tüm kanallar yüklenmiş geliyor, hiç uğraşmadan direkt kullanmaya başlıyorsunuz. Bunun için firmaya ayrıca teşekkür ederim. Tereddüt etmeden alabilirsiniz.

    ✍🏻 Ben yurt dışında çalışıyorum ve çanak olmadan Türk kanallarını izlemek istiyorum. Bu ürünü aldım ve evimde denedim. İnternet üzerinden izlenebiliyor. Hem çanaklı hem çanaksız izleyebiliyorum. Ayrıca kumandayı da tek bi kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Tavsiye ederim.

    2024 en iyi uydu alıcısı tavsiye listemizde çanaksız çalışan, IPTV özellikli, kanal geçişleri hızlı olan modellere yer verdik. Güncel listemizde yer alan 4K & Full HD uydu alıcıları Black Friday kampanyaları ile çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.  

    Uydu alıcısı alırken nelere dikkat edilmeli 🧐

    uydu alıcısı alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    1. Çözünürlük, görüntü kalitesi
    2. Kanal geçiş hızı
    3. Çanaklı, çanaksız kullanım
    4. TKGS desteği
    5. Multimedya özelliği
    6. Bağlantı seçenekleri
    7. Yazılım desteği

    En İyi Uydu Alıcıları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2046

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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