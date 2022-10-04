IPTV nedir, nasıl kullanılır? En iyi IPTV uygulamaları

Geleneksel televizyon, değişen global trendler ve teknolojik gelişme nedeniyle birkaç yıldır düşüşte. İnternetin yaygın olması, TV de dahil her şeyi daha erişilebilir hale getirdi. Günümüzde IPTV sayesinde kullanıcılar en sevdikleri film ve dizilere diledikleri zaman erişebiliyor. Peki, IPTV nedir, nasıl çalışır? IPTV kullanmak yasal mıdır? Daha uygun fiyatlı olmasıyla Netflix ve diğer popüler dijital platformlara tercih edilen IPTV hakkında her şey rehber yazımızda. En iyi IPTV uygulamalarına da değiniyoruz.

IPTV nedir ❓ Tam Boyutta Gör IPTV açılımı Internet Protocol Television; Türkçesi İnternet Protokolü Televizyonu. Peki, IPTV nedir? IP TV, anten, uydu çanağı veya fiber optik kablo yerine internet üzerinden canlı televizyon programları sunan teknolojiyi kullanıyor. Başka bir deyişle, IPTV, video içeriğini internet üzerinden gerçek zamanlı olarak yayınlar. IPTV içeriği, YouTube gibi çevrimiçi (online) vide paylaşım platformları veya Netflix gibi OTT (Over The Top) hizmetlerinden farklı olsa da birçok kolaylığı mevcut. Örneğin; IPTV, kullanıcıların abonelik tabanlı modelde isteğe bağlı video içeriğine (VOD) erişmelerine ve canlı TV izlemelerine olanak tanıyor. Televizyondaki gibi canlı spor karşılaşmalarının ve programlarının keyfini çıkarırken, istediğiniz zaman da en sevdiğiniz dizi ve filmlere erişme özgürlüğüne sahipsiniz. IPTV’nin geleneksel televizyonu geride bırakmasının, TV’nin geleceği olarak görülmesinin nedenlerinden biri de bu.

IPTV nasıl çalışır 🤔 Tam Boyutta Gör IPTV nedir kısaca bahsettik. Peki, IPTV nasıl çalışır? IP TV, sağlayıcının sunucusundan internet üzerinden set üstü kutunuza video akışı ileterek çalışır. Geleneksel TV, kablolar aracılığıyla analog sinyaller gönderirken, IPTV bunları yönetilen, özel bir internet ağı üzerinden gönderir. Yalnızca gerçek zamanlı olarak içerik yayınlayabilen geleneksel TV’nin aksine IP TV’nin içerik depolamak için sunucuları vardır. Bu, size istediğiniz zaman programları izleme özgürlüğü verir. İçeriğin ne şekilde iletildiği birkaç basit adımda şöyle belirtebiliriz: Belli bir programı izlemeyi talep edersiniz, IPTV sağlayıcısı isteği alır.

IPTV sağlayıcısı isteği işler ve sunucularından size video yayınını iletir.

İçerik yayını, güvenli, özel ağ üzerinden bağlı olduğunuz ağa doğru ilerler.

İçerik, oynatma için optimize edilmek üzere sıkıştırılmadan önce gerçek zamanlı akış protokolü (RTSP) aracılığıyla cihaza paketler halinde iletilir. Ancak bu akışın sağlanması için televizyonunuzun internet protokolü üzerinden alınan sinyalleri okuyabilmesi gerekir. Ancak çoğu TV, harici bir cihaz olmadan alınan sinyalleri okuyamadığından hemen IPTV servisi kurulumu yapılamıyor. IPTV uyumlu olmayan bir TV kutunuz varsa, IPTV set üstü kutusu satın almanız gerekir.

IPTV kutusu ne işe yarar 📺 Tam Boyutta Gör IPTV nedir hakkında bilgi verdik. Peki, IPTV kutusu ne işe yarar? IPTV box veya set üstü kutusu (set-top box), internet protokolü aracılığıyla alınan akış sinyallerini TV’nin okuyabileceği ve yeniden üretebileceği bir formata dönüştüren, internet üzerinden TV (OTT) kutusuna benzeyen bir cihaz. Başka bir deyişle, set üstü kutular, internet protokolünün dilini çevirir. Bu kutular genellikle televizyonunuza HDMI veya AV kabloları ya da WiFi (kablosuz ağ) üzerinden bağlanır. Bilgisayarınızdan IP TV yayını yapacaksanız PC’ler internet protokolü üzerinden alınan verileri okuyabildiğinden ayrıca bir set üstü kutu almanız gerekmez.

IPTV neler var 👀 Tam Boyutta Gör IPTV nedir, neden bu bu kadar popüler derseniz, IP TV, geleneksel televizyon yayınlarını izlemenin ötesinde birçok ek servis ve video formatı sunar. Çoğu IPTV hizmetinin sunduğu üç ana içerik formatı vardır: Canlı TV, İsteğe bağlı video (video on demand - vod) ve Zaman kaydırmalı izleme (Time-shifted TV). En yaygın IPTV formatlarına gelin yakından bakalım. Live TV: Canlı IPTV, geleneksel TV’ye benzer şekilde gerçek zamanlı olarak televizyon yayınlarını canlı yayınlamanıza olanak tanır. Canlı TV genellikle maçlar, konferanslar vb. gibi canlı etkinlikleri yayınlamaya yarar. Ancak bu modelin bazı dezavantajları var. İçeriği ne zaman izleyeceğinizi seçemezsiniz ve her yerde izleme rahatlığına sahip olamazsınız. BeIN Sports Connect, FOX Sports, CBS Sports HQ, örnek gösterilebilir. Video on Demand (VOD): İsteğe bağlı video, çoğu OTT sağlayıcısıyla aynı şekilde çalışır; abonelik ücreti ödersiniz, karşılığında da istediğiniz zaman izleyebileceğiniz geniş bir video kitaplığına erişirsiniz. Bu model, esneklik sunduğu için daha çok tüketicilere hitap ediyor. Giderek daha fazla IP TV sağlayıcısı, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Hulu, HBO gibi akış platformlarının artan popülaritesiyle mücadele etmek için isteğe bağlı hizmetler sunuyor. Time-Shifted TV: Zaman kaydırmalı izleme, yayınlanan dizileri daha sonra izlemenize olanak tanıyan IPTV’ye özgü bir hizmet. Zaman kaydırmalı izleme ile isteğe bağlı video arasında büyük bir fark olduğunu belirtmekte fayda var. Zaman kaydırmalı izleme, eski içerikleri yalnızca sınırlı bir süreliğine tekrar izlemenize olanak tanır. Çoğu zaman yayınlar kaldırılmadan önce birkaç gün boyunca izlenebilir olur. VOD, daha eski içerikleri izlemenize olanak tanır. Bu modeli kullanan en popüler IPTV sağlayıcılarından biri BBC iPlayer.

IPTV avantajları ve dezavantajları 🆚 Artıları Eksileri Kurulumu ve kullanımı kolaydır.

%100 dijitaldir.

Birden fazla programın sorunsuz eşzamanlı akışına izin verir.

Hizmet türlerinin çeşitliliği

Reklamsız deneyim Yayınlara yoğun ilgi sonucu kesinti, yavaşlama

Kanallarla ilgili sorun yaşandığında çözüm için bekleme

Senkronizasyon sorunları

IP adresi değiştirme nasıl yapılır? 1 ay önce eklendi

IPTV nasıl kullanılır 🧐 Tam Boyutta Gör Yapmanız gereken ilk şey kendinize bir Android TV box almak. Android TV kutusu, IPTV kurulumunun temelidir. Modeminize bağlanmak için dahili WiFi’ın yanı sıra içerikleri görüntülemek için ihtiyaç duyacağınız medya oynatıcı ve uygulamaları sağlayan donanıma sahiptirler. Başka bir deyişle, herhangi bir TV, Android TV kutusuna bağlı olduğu sürece akıllı TV’ye dönüşür. Bugün piyasada sayısı Android box var. Android TV kutusunu seçtiyseniz, bir IPTV uygulaması aramaya geçebilirsiniz. Bu uygulamalar aslında IPTV içeriğinize erişmenizi sağlayan ana medya oynatıcılardır. IPTV uygulamaları, yüklü gelen Google Play mağazasından kolayca indirilebilir. Tıpkı TV box’lar gibi aralarından seçim yapabileceğiniz sayısız IPTV uygulaması var. Birçoğu ücretsiz ve yüksek kalitede. IPTV uygulaması seçerken dikkat etmeniz gereken, oynatma listesinin düzgün şekilde yüklenmesi için m3u ve epg formatlarını desteklemesi. Android TV kutunuza ve IPTV uygulamanıza TV içeriklerinin girilmesini sağlamak için bir aboneliğe ihtiyacınız var. IPTV sağlayıcı tam da bu noktaya devreye giriyor. Bir kablolu TV veya uydu sağlayıcı almaya benzer şekilde, birkaç basit faktöre göre bir IPTV sağlayıcısı seçilmelidir. Birincisi konumunuz; sağlayıcıdan giden akışla evinize gelen akış arasında daha kısa bir zaman aralığı olması için bölgenizde bir sağlayıcı çalışıyor olmalı. Bu, en iyi sinyaller için en güçlü bağlantıyı, dolayısıyla da en iyi performansı sağlamaya yardımcı olur. ikincisi; cihaz uyumluluğu. Tüm IPTV servis sağlayıcıları, tüm TV kutularında çalışmaz. Bu nedenle satın aldığınız aboneliğin hem TV kutusu hem de IPTV uygulamasında çalışacağından emin olmanız önemlidir. Sonuncusu; sağlayıcının içeriği. Tıpkı herhangi bir kablolu veya uydu sağlayıcıda olduğu gibi, hangi kanalları sundukları konusunda biraz araştırma yapmalısınız. Film ve dizi izlemeyi seviyorsanız tam da bu içerikleri sunan bir sağlayıcıya ihtiyacınız olacak. Veya maç izlemeyi seviyorsanız spor paketleri sunan bir IPTV sağlayıcısına abone olmanız gerekir. IPTV uygulamasında IPTV sağlayıcısından aldığınız m3u bağlantısını ayarlayın: Bir IPTV aboneliği aldığınızda m3u link verilir. Bu link, IPTV uygulamanızı sağlayıcınıza bağlayacak ve satın aldığınız IPTV içeriğini izlemeniz için TV kutunuzun kimliğini doğrulayacak olan bağlantıdır. IPTV kurulumu için aşağıdaki basit adımları izleyin: Android TV kutunuzda TiviMate’i açın. Boş bir ekran karşınıza çıkacak. Add Playlist’e tıklayın. Sonraki ekranda URL girebileceğiniz bir bar göreceksiniz. IPTV sağlayıcınızın verdiği m3u linkini yazın ve ardından Next’e tıklayın. Add Playlist ekranının sağ yanındaki Next butonuna, ardından Done’a tıklayın. Uygulama, oynatma listesi URL’sini işlemeye başlayacak. Oynatma listesi işlemi tamamlandığında, Done’a tıklayın. IPTV paketinizden istediğiniz herhangi bir içeriği izlemenize imkan veren kanal ve kategori listesi görünecektir. Settings - TV guide - TV guide sources bölümünden TV rehberi verilerini ekleyebilirsiniz.

IPTV yasal mı 🤔 Tam Boyutta Gör IPTV izlemek yasal mı, IPTV izlemek suç mu? IPTV hakkında en çok merak edilen konulardan biri, yasal olup olmadığı. Neticede yüzlerce kanal ve TV dizisine erişme şansınız var. IPTV, dünyanın çoğu yerinde tamamen yasal ancak yasa olmayan yayınlar yapanlar da var. Tüm büyük IPTV sağlayıcıları, sunduklara ilişkin lisanslara sahip ve hizmetleri tamamen yasaldır. Hulu, Sling TV, DirecTV, PlutoTV, Turkcell TV+, Digiturk, Tivibu gibi yasalara tam olarak uyan belli başlı IPTV sağlayıcıları var. IPTV hangi durumlarda yasal ✅ Hizmet sağlayıcının telif hakkı ihlali yasalarına uyması durumunda IPTV yasaldır. Sağladıkları her dizi veya program için lisans almaları gerekir. Özel bir akış uygulamasına sahipse, minimum reklam çıkarıyorsa, IPTV’nin yanında başka hizmetler de (internet gibi) satıyorsa, IPTV üyelik satın almak güvenlidir.

IPTV izlemek suç mu ❓ Tam Boyutta Gör Yurt içinde barındırılmıyorsa, sağlayıcı izin veya lisans almadan TV içeriğini yayınlama ve indirme sağlıyorsa, hizmetleri üretsiz veya alışılmadık derecede ucuzsa, en iyi deneyim VPN kullanmanızı öneriyorlarsa, kripto para birimleri gibi takip edilemeyen ödeme yöntemleriyle ödeme yapmaya teşvik ediyorlarsa, o IPTV servisi yasadışı hizmetler sunuyor. Bu tür sağlayıcılardan ne pahasına olura olsun kaçının. Bu rehber yazıda Netflix, Disney Plus, BluTV ve diğer film-dizi izleme platformlarına tercih edilen IPTV nedir, nasıl çalışır? anlattık. IPTV izleme için en iyi uygulamalara değindik. Ayrıca çok merak edilen IPTV yasal mı, izlemek suç mu? sorusuna açıklık getirdik.

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