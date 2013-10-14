Toshiba: Kurumsal satışlarımızın %99'u Windows 7'li

Microsoft'un büyük umutlarla geçen yıl çıkardığı Windows 8, son kullanıcılar arasında yavaşta olsa yaygınlaşıyor ancak konu kurumsal müşteriler olunca aynı şeyi söylemek oldukça güç. Microsoft'un yakın iş ortaklarından olan Toshiba'dan gelen son açıklamalar da bu söylediğimiz destekler nitelikte.

ZDNet'e konuşan Toshiba'nın kurumlar arası ürün pazarlama yöneticisi Cindy Zwerling, kurumsal müşterilerin Windows 8'e yaklaşımlarını ortaya koyan dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Windows 7'nin kurumlar tarafından açık ara en çok tercih edilen işletim sistemi olduğunu belirten Zwerling, Windows 8'li tabletleri bazı kurumların kullanmaya başlamış olmasına rağmen, kurumsal satışlarının %99'unu Windows 7'li cihazlar oluşturduğunu söyledi.

Zwerling, ayrıca, kurumların işletim sistemi değiştirmeyi çok büyük bir proje olarak gördüklerini ve Windows 7'den hızlı bir şekilde Windows 8'e geçmeye çok sıcak bakmadıklarını dile getirdi.