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Toshiba: Kurumsal satışlarımızın %99'u Windows 7'li

5 yıl
1,6b
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12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Toshiba: Kurumsal satışlarımızın %99'u Windows 7'li
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Microsoft'un büyük umutlarla geçen yıl çıkardığı Windows 8, son kullanıcılar arasında yavaşta olsa yaygınlaşıyor ancak konu kurumsal müşteriler olunca aynı şeyi söylemek oldukça güç. Microsoft'un yakın iş ortaklarından olan Toshiba'dan gelen son açıklamalar da bu söylediğimiz destekler nitelikte.

ZDNet'e konuşan Toshiba'nın kurumlar arası ürün pazarlama yöneticisi Cindy Zwerling, kurumsal müşterilerin Windows 8'e yaklaşımlarını ortaya koyan dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Windows 7'nin kurumlar tarafından açık ara en çok tercih edilen işletim sistemi olduğunu belirten Zwerling, Windows 8'li tabletleri bazı kurumların kullanmaya başlamış olmasına rağmen, kurumsal satışlarının %99'unu Windows 7'li cihazlar oluşturduğunu söyledi.

Zwerling, ayrıca, kurumların işletim sistemi değiştirmeyi çok büyük bir proje olarak gördüklerini ve Windows 7'den hızlı bir şekilde Windows 8'e geçmeye çok sıcak bakmadıklarını dile getirdi.


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umut_baris 5 yıl en beğenilen Morphinz
Morphinz

Mobile sistemlerle Masaüstü sistemleri aynı arayüz ve tabanda çalıştırmaya zorlamak çok afedersiniz ama salaklıktır.

win 8'i adam edemezsiniz bu saatten sonra.
Win 9 çıkardığınız zaman Driver problemleri devam ederse win 7 daim kalır..
ki bu gün x-fi titanium ses kartımı hala win7 de driver kuramıyorsam düzeltmen gereken şeyler olduğu aşikar WINDOWS!

x-fi titaniumu tanıtamıyorsan bunun sorumlusu creative olmasın?
MorphinzMobile sistemlerle Masaüstü sistemleri aynı arayüz ve tabanda çalıştırmaya zorlamak çok afedersiniz ama salaklıktır....
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2 Yanıt Yanıtla +13
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myhotyro 5 yıl
Yenilik değil eksiklik var. Start menüyü kaldırmışlar, sanki atblette kullanıyoruz uğraştırıp duruyor basit bir program açmak için. Cisco VPN gibi programlarla uyumsuzluklarıda var. Kurumlar niçin tercih etsin.
Yenilik değil eksiklik var. Start menüyü kaldırmışlar, sanki atblette kullanıyoruz uğraştırıp duruyor basit bir program açmak için. Cisco VPN gibi programlarla ...
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Umutcan 5 yıl
Windows 8 metro arayüzünün profesyonel alanda pek bir getirisi yok ondan olabilir. Onun yerine desktop ve başlat menüsü daha fazla kullanım kolaylığı sağlıyor.
Windows 8 metro arayüzünün profesyonel alanda pek bir getirisi yok ondan olabilir. Onun yerine desktop ve başlat menüsü daha fazla kullanım kolaylığı sağlıyor....
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Yanıtla +4
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Morphinz 5 yıl
Mobile sistemlerle Masaüstü sistemleri aynı arayüz ve tabanda çalıştırmaya zorlamak çok afedersiniz ama salaklıktır.
win 8'i adam edemezsiniz bu saatten sonra.
Win 9 çıkardığınız zaman Driver problemleri devam ederse win 7 daim kalır..
ki bu gün x-fi titanium ses kartımı hala win7 de driver kuramıyorsam düzeltmen gereken şeyler olduğu aşikar WINDOWS!
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 5 yıl Morphinz
Morphinz

Mobile sistemlerle Masaüstü sistemleri aynı arayüz ve tabanda çalıştırmaya zorlamak çok afedersiniz ama salaklıktır.

win 8'i adam edemezsiniz bu saatten sonra.
Win 9 çıkardığınız zaman Driver problemleri devam ederse win 7 daim kalır..
ki bu gün x-fi titanium ses kartımı hala win7 de driver kuramıyorsam düzeltmen gereken şeyler olduğu aşikar WINDOWS!

x-fi titaniumu tanıtamıyorsan bunun sorumlusu creative olmasın?
1 Yanıt Yanıtla +13
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black_flood 5 yıl
siz bireysel ve kurumsala kafanızı takmaya devam edin adamlar server 2012' de bile aynı ara yüz aynı şekilde dokunmatik mimari ile çalışıyor. saçmalıktan başka bir şey değil server işletim sisteminde adamın işi gücü yok dokunmatik takılacak ne alakası varsa.
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Reddemon35 5 yıl
Win 8 Tablette de başarılı değil ki bugün elitpad 900 le sql kodu yazmak için tablet klavyesinden desktop klavyesine geçmek için çabaladım tdk tırnak yok adam kurumsalda ne diye kullansın ki hybrit sistemle olmuyor bu is IOS gibi ap ayri bisey yapip ona uygulama çıkaracaktı hep tablet hem pc ikisindende biraz ama ikiside yarim pc de kullanırken metro gereksiz zorluk çıkarıyor tablette kullanırken insan mouse ve klavyeye bağımlı uygulamalardan dolayı keyif alamıyor ayrıca hala mağazasını çözemedim uygulama arama yok beğendiğim bir uygulamanın adını aramaya yazınca webde arıyor tuhaf ama hybrit sistem saçma sapan bir keşmekeş bir arkadaş win 7 den farkı yok demis 200-500 pc lik bir kurumdal alanda en ufak bir ikon değişikliği IT managerlar için sorunken komple yeni bir sistem tam kabus anlamına geliyor.Bu arada DH ana sayfası yerine artık mobile kullanıyorum normal site hem kötü hem de tablrtler için dokunmatik tuzaklarla dolu sayfayı kaydırırken dahi reklama tıklıyor yada saçma bir linke giriyorsun web masterlara duyrulur herkez mouse kullanmıyor!
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myhotyro 5 yıl
Yenilik değil eksiklik var. Start menüyü kaldırmışlar, sanki atblette kullanıyoruz uğraştırıp duruyor basit bir program açmak için. Cisco VPN gibi programlarla uyumsuzluklarıda var. Kurumlar niçin tercih etsin.
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CooL_ROMEO 5 yıl
2 aydır amatör bir kullanıcı gibi 8 kullanıyorum 7 den bir farkı yok
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OBA INC 5 yıl
Hiç bir yenilik sunmuyorki. Geçse ne olacak geçmese ne olacak zaten çalıştıkları yazılımlar hem 8 de hemde 7 de çalışıyor...
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Umutcan 5 yıl
Windows 8 metro arayüzünün profesyonel alanda pek bir getirisi yok ondan olabilir. Onun yerine desktop ve başlat menüsü daha fazla kullanım kolaylığı sağlıyor.
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