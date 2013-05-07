Toshiba, WT310 tablet modelini ülkemiz için tanıttı





Tüketici elektroniği alanında faaliyet gösteren dev firmalardan olan Toshiba, iş profesyonellerine yönelik ürettiği WT310 tablet modelini ülkemiz için de resmi olarak tanıttı.





Toshiba'nın ülkemiz resmi distribütörü TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş tarafından yapılan açıklamada, Windows 8 Pro işletim sistemine sahip olan WT310 tablet modelinin, profesyonel tablet kullanıcılarının taşınabilirlik ve esneklik ihtiyaçlarına cevap vereceği dile getirildi.





TNB A.Ş. Genel Müdürü Aytaç Biter yaptığı açıklamada, iş dünyasının profesyonelleri arasında tablet kullanımının hızla arttığını ve WT310'un dayanıklılığı ve ilave özellikleri iş amaçlı kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracağını ifade etti.





WT310 tablet modelinde 11.6 inçlik yansıma engelleyici Full HD çözünürlükte ekran sunuluyor. 3. nesil Intel Core işlemciler, opsiyonel dokunmatik ekran kalemi Digitizer Pen, SSD depolama birimi, USB 3.0, microHDMI, opsiyonel 3G/LTE modülü, WiFi, Bluetooth 4.0, 12.4mm kalınlık, 825gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Yazılım tarafında ise Intel Anti-Theft kayıp-çalıntı yetkisiz giriş engelleme özelliği, kritik verilerin güvenliğini sağlayan Trusted Platform Module, cihazı uzaktan onarıma imkan tanıyan opsiyonel Intel Active Management gibi özellikler sunuluyor. Modelin satış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.