Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, WT310 tablet modelini ülkemiz için tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba, WT310 tablet modelini ülkemiz için tanıttı

Tüketici elektroniği alanında faaliyet gösteren dev firmalardan olan Toshiba, iş profesyonellerine yönelik ürettiği WT310 tablet modelini ülkemiz için de resmi olarak tanıttı.

Toshiba'nın ülkemiz resmi distribütörü TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş tarafından yapılan açıklamada, Windows 8 Pro işletim sistemine sahip olan WT310 tablet modelinin, profesyonel tablet kullanıcılarının taşınabilirlik ve esneklik ihtiyaçlarına cevap vereceği dile getirildi.

TNB A.Ş. Genel Müdürü Aytaç Biter yaptığı açıklamada, iş dünyasının profesyonelleri arasında tablet kullanımının hızla arttığını ve WT310'un dayanıklılığı ve ilave özellikleri iş amaçlı kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracağını ifade etti.

WT310 tablet modelinde 11.6 inçlik yansıma engelleyici Full HD çözünürlükte ekran sunuluyor. 3. nesil Intel Core işlemciler, opsiyonel dokunmatik ekran kalemi Digitizer Pen, SSD depolama birimi, USB 3.0, microHDMI, opsiyonel 3G/LTE modülü, WiFi, Bluetooth 4.0, 12.4mm kalınlık, 825gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Yazılım tarafında ise Intel Anti-Theft kayıp-çalıntı yetkisiz giriş engelleme özelliği, kritik verilerin güvenliğini sağlayan Trusted Platform Module, cihazı uzaktan onarıma imkan tanıyan opsiyonel Intel Active Management gibi özellikler sunuluyor. Modelin satış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
İş dünyası için süper ürün bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The-Engineer 6 yıl
Fiyat nasıl olur acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 6 yıl
Batarya ömrü/ram/hdd bunlar hakkında bilgi olmadan helede haswell'in eli kulağındayken 3.nesil intel işlemcili bu ürüne para verilmez
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
butze 6 yıl
apple ne çıkarsa diğer firmalar taklit ediyor
dokunmatik telefon...
ipad...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Türk Savunma Sanayii Uçuşa Geçti "Vestel Karayel İnsansız Hava Aracı" video inceleme 6 yıl Acer'dan "ilginç" tasarımlı Aspire R7 dizüstü bilgisayar, yeni nesil ultrabook ve düşük maliyetli Android tablet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim