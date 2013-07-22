Toshiba ile 4K televizyonlar ve Haswell'li dizüstü bilgisayarları konuştuk

Toshiba Dizüstü Bilgisayarlar ve Görüntüleme Sistemleri Ülke Müdürü Aytaç Biter ile Japon üreticinin yeni nesil 4K televizyonları başta olmak üzere, Intel'in Haswell kod adlı 4. nesil Core işlemci ailesini kullanan dizüstü bilgisayarları, LED aydınlatmak sistemlerini ve SSD/harici disklerden oluşan depolama sürücülerini konuştuk. Bu videomuzda aynı zamanda Toshiba'nın Tegra 4 işlemcili yeni nesil tablet bilgisayarlarının ne zaman piyasaya çıkacağını da öğrenmiş oluyoruz. İyi seyirler.

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