Toshiba ile 4K televizyonlar ve Haswell'li dizüstü bilgisayarları konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Toshiba Dizüstü Bilgisayarlar ve Görüntüleme Sistemleri Ülke Müdürü Aytaç Biter ile Japon üreticinin yeni nesil 4K televizyonları başta olmak üzere, Intel'in Haswell kod adlı 4. nesil Core işlemci ailesini kullanan dizüstü bilgisayarları, LED aydınlatmak sistemlerini ve SSD/harici disklerden oluşan depolama sürücülerini konuştuk. Bu videomuzda aynı zamanda Toshiba'nın Tegra 4 işlemcili yeni nesil tablet bilgisayarlarının ne zaman piyasaya çıkacağını da öğrenmiş oluyoruz. İyi seyirler.
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tabii eskidi iyice yenisini aliim diorum şimdi bu 4K olayı diğer firmalarda yeni çıkmış ama toshiba geçen yıl da satmış bunlardan. Fiyatları diğer markalara göre biraz yüksek o yüzden bu geçiş sürecinde biraz ucuz yollu bişey mi alsam diyorum ama bi taraftan da alınca en iyisini al zaten ne alırsan al seneye eskimiş olucak da diorum. Teknosaya gittiğimde satıcı Toshibanın diğerlerine oranla çok daha sağlam olduğunu söyledi ama henüz karar veremedim. YARDIMINIZI BEKLİYORUM!
O mağazada 4k diye baktığın modeli internette ara, 4k olmadığını göreceksin, hatta modeli yaz buraya sana tüm özelliklerinin olduğu resmi link vereyim, 4k olmadığını gör.
Bravia dediğin TV, en âdi 4k TV'nin yanında siyah beyaz TV gibi kalır.
Şu an için PS4, Xbox one ve Hollywood 4k'ya geçtiler, uyduda 4k kanallar var, artık aldığınız TV 4k olmazsa bu süreç içinde sıkıntı vermesi olası. Tüketici açısından böyle.
Üretici açısından ise tamamen stokla ilgili bir durum, 4k üretiminde ve fiyatta sorun yok amaaa, 4k satacak firmanın elinde büyük sayıda 4k olmayan TV kaldıysa bunu eritmenin yolları sıkıntı, ağır sıkıntı. Aldığınız TV'de UHD yada 4k ibaresi olmasına dikkat edin. UHD yada 4k ise Hz önemli değildir.
Ek olarak: 4k'nın Oled ekranla alakası yoktur, aldığınız TV Oled olursa 4k olsun olmasın fiyatı 5 bin dolar civarını görür. Oled alacak kişide sanırım 4k'dan aşağı alırsa mantıksız olur. Fiyatı uygunsa her zaman OLED ekran TV tercih sebebidir.
Niye çöp olsun, elimizdeki TV'leri kullanıyoruz, yeni TV alacaklar 4k'ya dikkat edecekler, evinde zaten TV'si olan adama ne? Arkadaşın dediği gibi PS4 falan alacaksa o başka.
4k televizyonunuz yoksa Xbox one yada PS4 almaya gittiğinizde kendinizle tezata düşmüş olursunuz, 650$'a bile 4k TV'ler satılıyor, burada mesele uzaklık değil, bilinç.
Tüketici TV almaya gittiğinde satıcının ballandırmaları arasında bir çok özellikli olup ama 4k göstermeyen bir TV'yi aynı yada daha yüksek bir fiyata alıp çıkması söz konusu.