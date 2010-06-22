Toshiba ürün gamının ilk hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu: Dynabook Qosmio DX

Japon elektronik devi Toshiba, ürün gamında ilk "hepsi bir arada" bilgisayarını duyurdu. Firmanın Dynabook Qosmio DX olarak isimlendirdiği panel bilgisayar, tasarım özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 21.5-inç ekrana sahip olan sistem, Intel platformunu kullanıyor ve Temmuz ayında satışa çıkması bekleniyor.

İşlemci olarak dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Corei5-540M (2.4GHz) ile güçlendirilen sistem, Intel HM55 çipset anakart üzerine inşa edilen panel bilgisayar, 4GB sistem belleğine ve 1TB depolama kapasitesine sahip. Optik sürücü olarak Blu-ray ile gelen ve Dijital TV alıcısına sahip olan panel bilgisayarda 6 adet USB 2.0 portu da bulunuyor.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteği ile gelen sistemde HDMI portu ve 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası gibi detaylara da yer veriliyor. 531×190×405mm boyutlarında ve 8.5 Kg ağırlığında olan panel bilgisayarın yukarıda da belirttiğimiz gibi Temmuz ayında satışa çıkması beklenirken, fiyatının 1775 Avro olacağı belirtiliyor.