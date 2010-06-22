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Toshiba ürün gamının ilk hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu: Dynabook Qosmio DX

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba ürün gamının ilk hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu: Dynabook Qosmio DX
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Toshiba ürün gamının ilk hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu: Dynabook Qosmio DX
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Japon elektronik devi Toshiba, ürün gamında ilk "hepsi bir arada" bilgisayarını duyurdu. Firmanın Dynabook Qosmio DX olarak isimlendirdiği panel bilgisayar, tasarım özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 21.5-inç ekrana sahip olan sistem, Intel platformunu kullanıyor ve Temmuz ayında satışa çıkması bekleniyor.

İşlemci olarak dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Corei5-540M (2.4GHz) ile güçlendirilen sistem, Intel HM55 çipset anakart üzerine inşa edilen panel bilgisayar, 4GB sistem belleğine ve 1TB depolama kapasitesine sahip. Optik sürücü olarak Blu-ray ile gelen ve Dijital TV alıcısına sahip olan panel bilgisayarda 6 adet USB 2.0 portu da bulunuyor.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteği ile gelen sistemde HDMI portu ve 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası gibi detaylara da yer veriliyor. 531×190×405mm boyutlarında ve 8.5 Kg ağırlığında olan panel bilgisayarın yukarıda da belirttiğimiz gibi Temmuz ayında satışa çıkması beklenirken, fiyatının 1775 Avro olacağı belirtiliyor.


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Rock_Rage 9 yıl
Bence Gusel bir urun ama fiyat olarak abartı olmus.Lenevo A300 bence cok daha uygun fiyatlı.
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Batuist 9 yıl
yine toshiba kalitesi kendini belli ediyor. işlemci ve bellek seçimi çok iyi.. depolama alanı da iyi sayılır. ama bu 1TBlık disk 500x2 raid ise o zaman daha iyi olurdu.. ama bununla ilgli bilgi yok.. Kaç RPMler o da yok... ekran kartı ile ilgili de birşey yok.. yalnız fiyatına bakacak olursak iyi birşeyler koymuş olmalılar...
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acbold 9 yıl
fiyat uçmuş... bu fiyata bari media ekran kartı koysalardı bi tane.film filan izletirdi adam gibi.21.5 ekran neye yarıcak facebookda gezmeyemi,msn de konuşmayamı.yoksa google için mi ? :S
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DavutGENC 9 yıl
ürünün stabil yapısına bakılırsa beklenenden cok daha iyi işler cıkaracak gibi duruyor. fakat kasa sıcaklık degerlerine ulaşıgında ne olucak onu merak ediyorum
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EcZaNeT 9 yıl
Macbook taklidi gibi geldi bana ama rekabet olması iyidir..
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