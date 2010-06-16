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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan dynabook serisi iki yeni ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'dan dynabook serisi iki yeni ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar
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Japon elektronik devi Toshiba, dynabooks serisi altında hazırladığı ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. MX/36M ve MX/34M olarak isimlendirilen 11.6-inç büyüklüğünde yeni dizüstü bilgisayarlar Intel Calpella platformunu temel alıyorlar. 2GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile donatılan 1.48 Kg ağırlığındaki yeni dizüstü bilgisayarlar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekran kullanıyorlar. Ekran kartı olarak Intel'in entegre çözümlerine yer verilen dizüstü bilgisayarlarda LAN, 802.11n WiFi, WiMAX, entegre kamera ve HDMI çıkışı gibi detaylara ve Windows 7 Home Premium 32-bit işletim sistemine yer veriliyor.

6.4 saate kadar pil süresi sunan yeni dizüstü bilgisayar modellerindne MX/34M 1.06GHz'de çalışan Celeron U3400 işlemcisiyle 980$ seviyesinden, MX/36M modeliyse 1.2GHz'de çalışan Core i3-330UM işlemcisiyle 1200$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.

Toshiba'dan dynabook serisi iki yeni ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar
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Ezio Auditoré 9 yıl
" MX/34M 1.06GHz'de çalışan Celeron U3400 işlemcisiyle 980$ seviyesinden, MX/36M modeliyse 1.2GHz'de çalışan Core i3-330UM işlemcisiyle 1200$ ..." 220$ fark var. Vay be.
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Batuist 9 yıl
işte en sevdiğim markalardan biri.. klavye tuşları dikkat çekiyor..
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