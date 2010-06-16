Toshiba'dan dynabook serisi iki yeni ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar

Tam Boyutta Gör

Japon elektronik devi Toshiba, dynabooks serisi altında hazırladığı ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. MX/36M ve MX/34M olarak isimlendirilen 11.6-inç büyüklüğünde yeni dizüstü bilgisayarlar Intel Calpella platformunu temel alıyorlar. 2GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile donatılan 1.48 Kg ağırlığındaki yeni dizüstü bilgisayarlar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekran kullanıyorlar. Ekran kartı olarak Intel'in entegre çözümlerine yer verilen dizüstü bilgisayarlarda LAN, 802.11n WiFi, WiMAX, entegre kamera ve HDMI çıkışı gibi detaylara ve Windows 7 Home Premium 32-bit işletim sistemine yer veriliyor.

6.4 saate kadar pil süresi sunan yeni dizüstü bilgisayar modellerindne MX/34M 1.06GHz'de çalışan Celeron U3400 işlemcisiyle 980$ seviyesinden, MX/36M modeliyse 1.2GHz'de çalışan Core i3-330UM işlemcisiyle 1200$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.

Tam Boyutta Gör