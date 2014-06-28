Toshiba'dan farklı bir bulut depolama çözümü





Günümüzde uygun fiyatlara geniş depolama alanı sunan bulut altypı firmaları mevcut. Ayrıca NAS tipi cihazlarla da evlerimizde dosyalarımızı uzaktan depolayabiliyoruz. Toshiba ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmış.





Storage Place adlı yazılım kurulu olduğu bilgisayardaki paylaşılması istenen dosyaları bir çatı altında topluyor ve belirli protokollerle web tarayıcılar üzerinden veya mobil cihazlardan herhangi bir yerden erişilmesini sağlıyor. Storage Place güvenli erişim ve hızlı aktarım olanakları ile ön plana çıkmaya çalışıyor.





Paylaşılacak dosyaların bulunduğu bilgisayarın da internete erişiminin olması şart. Toshiba'nın burada sunduğu avantaj ise herhangi bir yere dosyalarını taşımak zorunda kalmayışınız.





Toshiba bu avantaj için yıllık 40$ civarında bir ücret istiyor. Ayrıca 10GB boyutunda ücretsiz bulut depolama alanı da hediye ediliyor. Son kullanıcıdan ziyade özellikle kurum sunucularında paylaşım yapmak isteyen tüketiciler için geliştirilmiş. Hizmetin 30 gün deneme süresi bulunuyor.

http://www.tomshardware.com/news/toshiba-storage-place-android-iphone,27148.html