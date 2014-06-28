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Toshiba'dan farklı bir bulut depolama çözümü

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba'dan farklı bir bulut depolama çözümü

Günümüzde uygun fiyatlara geniş depolama alanı sunan bulut altypı firmaları mevcut. Ayrıca NAS tipi cihazlarla da evlerimizde dosyalarımızı uzaktan depolayabiliyoruz. Toshiba ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmış.

Storage Place adlı yazılım kurulu olduğu bilgisayardaki paylaşılması istenen dosyaları bir çatı altında topluyor ve belirli protokollerle web tarayıcılar üzerinden veya mobil cihazlardan herhangi bir yerden erişilmesini sağlıyor. Storage Place güvenli erişim ve hızlı aktarım olanakları ile ön plana çıkmaya çalışıyor. 

Paylaşılacak dosyaların bulunduğu bilgisayarın da internete erişiminin olması şart. Toshiba'nın burada sunduğu avantaj ise herhangi bir yere dosyalarını taşımak zorunda kalmayışınız. 

Toshiba bu avantaj için yıllık 40$ civarında bir ücret istiyor. Ayrıca 10GB boyutunda ücretsiz bulut depolama alanı da hediye ediliyor. Son kullanıcıdan ziyade özellikle kurum sunucularında paylaşım yapmak isteyen tüketiciler için geliştirilmiş. Hizmetin 30 gün deneme süresi bulunuyor. 

http://www.tomshardware.com/news/toshiba-storage-place-android-iphone,27148.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
John Stark 4 yıl
Upload yerlerde abi. Kimse para veripte bunu yapmaz. Hadi yapti diyelim 1 gb dosyayi 45 50 kbps ile yuklemesinimi beklicek. İnternet hizi iyi olanlar icin iyi lakin bizim gibiler icin cop.
Yillik 40 dolar verecegime internetim kotu oldugu icin diyorum bunu. Ustune biraz daha koyar bi harddisk alirim. En uygunu bu olur benim gibiler icin.
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Virinom 4 yıl
Evinde simetrik minimum 10 Mbit bağlantısı olanlar haricinde diğer kişiler için çöp.
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BARIŞ55 4 yıl
Güzel ama bu yükleme hızlarıyla bir şey olmaz evlerde.
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