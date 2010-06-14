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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan çift ekranlı bilgisayar (tablet ?) mi geliyor ?

8 yıl
9,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Japon elektronik devi Toshiba, çift ekranlı taşınabilir bilgisayar formundaki yeni çözümünü sergilemek için gün sayıyor olabilir.

Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın haberine göre Toshiba, 7 inç boyutlarında iki ekrana sahip olan "Guidebook" adlı yeni mobil cihazını Haziran sonu itibariyle gün yüzüne çıkaracak. Digitimes'ın hakkında fazla bilgi vermediği cihazın, firmanın daha çok taşınabilir bilgisayar formunda olabileceği konuşulurken, Windows 7 işletim sistemine sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Yazılım devi Microsoft'ta bir süre önce çift ekranlı tablet projesi Courier'in iptal edildiğini duyurmuş, ancak projeden elde edilen deneyimde faydalanılacağı açıklamıştı.


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ensaronline 8 yıl
Japon elektronik devi Toshiba, çift ekranlı taşınabilir bilgisayar formundaki yeni çözümünü sergilemek için gün sayıyor olabilir.
olabilirler habermi oluyor ben anlayamadım.
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