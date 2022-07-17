Microsoft, Windows 7 desteğini üç yıl daha uzatacak

Microsoft, Windows 7 işletim sistemi için ücretsiz desteği 2020'de sonlandırdı, ancak yine de kuruluşlara ve işletmelere bir ücret karşılığında genişletilmiş destek sunmaya devam ediyor. Microsoft'un planı, uzatılmış desteği üç yılla sınırlamaktı, ancak bu değişmiş gibi görünüyor.
Kaynağa göre, Temmuz güvenlik yamaları KB5015861 ve KB5015862, genişletilmiş desteği uzatmak için gerekli lisansları ve anahtarları içeriyor. Yani destek artık 2023'te değil, Ocak 2026'da sona erecek.
Genişletilmiş destek programının bir parçası olarak güncellemeleri aşağıdaki sürümler alacak:
- Windows 7 SP1 Enterprise
- Windows 7 SP1 Pro
- Windows Server 2008 R2
- Windows Embedded Standard 7
- Windows Embedded POS Ready 7
Windows 7'nin pazar payı Windows 11'den fazla
Statcounter'a göre, Windows 7 hala pazarın %11,54'ünü işgal ediyor ve bu da pazar payının Windows 11'den daha fazla olduğu anlamına gelmekte. Windows 11'in pazar payı ise %10,96.
Daha önce Microsoft , Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ve Windows 11 için düzeltmeler ve yeni özellikler içeren güncellemeler de yayınlamıştı .Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş