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    Anlık Bildirim

    Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ve Windows 11'i güncelledi

    Microsoft geleneksel Salı yamaları ile Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerini güncelledi. Kısa süre önce yayınlanan Windows 11 2022 de ilk güncellemesini almış oldu.
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    Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ve Windows 11 yamalandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft aylık Salı yamaları kapsamında işletim sistemleri için için yeni güncelleme paketleri yayınladı. Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 ve Windows 7 için kullanıma sunulan güncellemeler bir takım hataları giderirken güvenlik iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor.

    Kısa süre önce yayınlanan ve 22H2 sürümü olarak da bildiğimiz Windows 11 2022 için yayınlanan ilk toplu güncelleme bu sürümde bulunan sorunlara yönelik birçok düzeltme içeriyor. Salı yaması KB5018427 numarası altında sunuldu.

    Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ve Windows 11 yamalandı Tam Boyutta Gör

    Eski işletim sistemleri de yamalandı

    Tüm bunlara ek olarak geçen yılki Windows 11 21H2 sürümü de KB5018418 numaralı bir güncelleme aldı. Windows 10'un en son versiyonları olan 21H1 ve 21H2 için için güvenlik odaklı KB5018410 güncellemesi kullanıma sunuldu.

    Windows 7 ve Windows 8.1 için KB5018454 ve KB5018474 güncellemeleri mevcut. Bu yamalar Linux sanal makineleriyle ilgili sorunları giderirken aynı zamanda Şili'deki yaz saati uygulamasının tarihini de düzeltiyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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