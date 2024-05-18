ChatGPT, veri analizinde artık çok daha başarılı: İşte yeni yetenekleri

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OpenAI, ChatGPT'nin veri analizi yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyan güncellemeyi duyurdu. Yapay zeka, artık etkileşimli tablo ve grafik görünümleri sunarak verilerinizi gerçek zamanlı olarak daha derinlemesine incelemenize olanak tanıyor.

OpenAI GPT-4o hakkında merak edilen her şey ve daha fazlası 4 gün önce eklendi

E-tablo ve grafik analizi, bulut entegrasyonu

ChatGPT, grafikleri ihtiyaç duyduğunuz şekilde özelleştirmenize olanak tanıyor. Görünümü ve hissi sunumunuza veya raporunuza uyacak şekilde özelleştirebiliyor; sonrasında bunları indirerek kolayca çalışmanıza dahil edebiliyorsunuz. Yeni güncellemeyle artık çeşitli dosya türlerini doğrudan Google Drive veya Microsoft OneDrive hesabınızdan ekleyebiliyorsunuz. OpenAI, bu şekilde ChatGPT’nin e-tablo, doküman, slayt, Microsoft Excel, Word veya PowerPoint dosyasını daha hızlı algıladığını belirtiyor.

Veri işleme de önemli ölçüde iyileştirildi. İster büyük veri kümeleriyle çalışıyor olun, ister karmakarışık verileri inceliyor olun, isterseniz de grafiklerle çalışıyor olun, ChatGPT bunların üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. OpenAI, iyileştirmenin yeni başlayanlar için derinlemesine analizler yapmasını kolaylaştıracağını, uzmanların içinse rutin veri temizleme işinde zaman kazandıracağını söylüyor.

Tüm ChatGPT kullanıcıları erişemeyecek

Yeni veri analizi özellikleri ChatGPT Plus, Team ve Enterprise kullanıcılarına sunulacak ve yalnızca GPT-4o modelinde kullanılabilecek.

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