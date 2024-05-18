ChatGPT, veri analizinde artık çok daha başarılı: İşte yeni yetenekleri

E-tablo ve grafik analizi, bulut entegrasyonu
ChatGPT, grafikleri ihtiyaç duyduğunuz şekilde özelleştirmenize olanak tanıyor. Görünümü ve hissi sunumunuza veya raporunuza uyacak şekilde özelleştirebiliyor; sonrasında bunları indirerek kolayca çalışmanıza dahil edebiliyorsunuz. Yeni güncellemeyle artık çeşitli dosya türlerini doğrudan Google Drive veya Microsoft OneDrive hesabınızdan ekleyebiliyorsunuz. OpenAI, bu şekilde ChatGPT’nin e-tablo, doküman, slayt, Microsoft Excel, Word veya PowerPoint dosyasını daha hızlı algıladığını belirtiyor.
Veri işleme de önemli ölçüde iyileştirildi. İster büyük veri kümeleriyle çalışıyor olun, ister karmakarışık verileri inceliyor olun, isterseniz de grafiklerle çalışıyor olun, ChatGPT bunların üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. OpenAI, iyileştirmenin yeni başlayanlar için derinlemesine analizler yapmasını kolaylaştıracağını, uzmanların içinse rutin veri temizleme işinde zaman kazandıracağını söylüyor.
Tüm ChatGPT kullanıcıları erişemeyecek
Yeni veri analizi özellikleri ChatGPT Plus, Team ve Enterprise kullanıcılarına sunulacak ve yalnızca GPT-4o modelinde kullanılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.