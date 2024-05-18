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    Anlık Bildirim

    ChatGPT, veri analizinde artık çok daha başarılı: İşte yeni yetenekleri

    OpenAI, ChatGPT'nin veri analizine ilişkin iyileştirmeleri duyurdu. Yapay zeka, yeni güncellemeyle elektronik tablo ve grafikleri yorumlayabiliyor ve buluttaki dosyaları eklemenize izin veriyor.
    OpenAI, ChatGPT'nin veri analizi yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyan güncellemeyi duyurdu. Yapay zeka, artık etkileşimli tablo ve grafik görünümleri sunarak verilerinizi gerçek zamanlı olarak daha derinlemesine incelemenize olanak tanıyor.

    E-tablo ve grafik analizi, bulut entegrasyonu

    ChatGPT, grafikleri ihtiyaç duyduğunuz şekilde özelleştirmenize olanak tanıyor. Görünümü ve hissi sunumunuza veya raporunuza uyacak şekilde özelleştirebiliyor; sonrasında bunları indirerek kolayca çalışmanıza dahil edebiliyorsunuz. Yeni güncellemeyle artık çeşitli dosya türlerini doğrudan Google Drive veya Microsoft OneDrive hesabınızdan ekleyebiliyorsunuz. OpenAI, bu şekilde ChatGPT’nin e-tablo, doküman, slayt, Microsoft Excel, Word veya PowerPoint dosyasını daha hızlı algıladığını belirtiyor.

    Veri işleme de önemli ölçüde iyileştirildi. İster büyük veri kümeleriyle çalışıyor olun, ister karmakarışık verileri inceliyor olun, isterseniz de grafiklerle çalışıyor olun, ChatGPT bunların üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. OpenAI, iyileştirmenin yeni başlayanlar için derinlemesine analizler yapmasını kolaylaştıracağını, uzmanların içinse rutin veri temizleme işinde zaman kazandıracağını söylüyor.

    Tüm ChatGPT kullanıcıları erişemeyecek

    Yeni veri analizi özellikleri ChatGPT Plus, Team ve Enterprise kullanıcılarına sunulacak ve yalnızca GPT-4o modelinde kullanılabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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