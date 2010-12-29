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Toshiba'nın AMD Fusion işlemcili yeni netbook modeli ortaya çıktı

8 yıl
12,4b
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13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'nın AMD Fusion işlemcili yeni netbook modeli ortaya çıktı
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Japon elektronik üreticisi Toshiba, AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcisini kullanan netbook modelini gösterdi. NB550D adını taşıyan 10-inç boyutundaki netbook, hali hazırda satışta olan Atom işlemcili NB520 modeliyle tasarım anlamında büyük benzerlikler taşısa da donanım özellikleri açısından ayrılıyor ve AMD'nin Brazos platformu ile geliyor.

Bobcat mimarisini kullanan ve 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion C-50 (kod adı Ontario) işlemcisinden güç alan Toshiba NB550D, ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6250 grafik birimi ile geliyor. DirectX 11 destekli bu grafik birimi ile hem HD video oynatma hem de 3D hızlandırma yeteneğine sahip olan netbook, 1GB bellek ile sunuluyor.

Depolama için 250GB kapasiteli sabit diske yer verilen netbook'un diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, VGA çözünürlüğünde kamera, HDMI portu ve Harman Kardon tarafından hazırlanan hoparlörlere yer veriliyor. 6 hücreli pil ile 9.5 saate varan pil ömrü sunan NB55D, Windows 7 Starter işletim sistemiyle geliyor.

Ağırlığı 1.32 Kg olan AMD Fusion işlemcili Toshiba NB550D'nin ilk çeyrekte satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Toshiba'nın AMD Fusion işlemcili yeni netbook modeli ortaya çıktı
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Toshiba'nın AMD Fusion işlemcili yeni netbook modeli ortaya çıktı
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SEO-Uzmanı 8 yıl
benchmark testleri gerçeği söyler !
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Rainbow6 8 yıl
Sanirsam orda bi yanlislik var C-50 9w da calisan cift cekirdekli 1.0 ghz hizindaki islemcisi yavas calissada pilinin 9.5 saat gideceginden de supheliyim 7 saat falan gider bu
E-350 : 2 core, 1.6ghz, 18w, hd6310 500 mhz, gpu core 80
E-240 : 1 core, 1.5ghz, 18w, hd6310 500 mhz, gpu core 80
C-50 : 2 core, 1.0ghz, 9 w, hd6250 280 mhz, gpu core 80
C-30 : 1 core, 1.2ghz, 9 w, hd6250 280 mhz, gpu core 80
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SERIM 8 yıl

Rainbow6

Sanirsam orda bi yanlislik var C-50 9w da calisan cift cekirdekli 1.0 ghz hizindaki islemcisi yavas calissada pilinin 9.5 saat gideceginden de supheliyim 7 saat falan gider bu

E-350 : 2 core, 1.6ghz, 18w, hd6310 500 mhz, gpu core 80
E-240 : 1 core, 1.5ghz, 18w, hd6310 500 mhz, gpu core 80
C-50 : 2 core, 1.0ghz, 9 w, hd6250 280 mhz, gpu core 80
C-30 : 1 core, 1.2ghz, 9 w, hd6250 280 mhz, gpu core 80


işlemciyle bütünleşik ekran kartı vs gibi faktörlerde var.
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KANUNI61 8 yıl
bence cok güzel bir cihaz olmuş
Ağırlığı 1.32 Kg
9.5 saat pil ömrü gayet iyi
Toshiba olması + katmış olaya
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RockConn 8 yıl
2Gb. koy belliğide netbook yaptın diyelim.
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baycalh 8 yıl
Hoparlörlerin yeri bence iyi olmamış.
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jay jay justified 8 yıl
Bendeki netbookta da Altec Lansing hoparlörler var fakat ahım şahım bir artısı yok. Bir noktadan sonra toplam ses çıkış gücü de önemli. 2+1 ses sistemine sahip olanlar ve Asus NX90 gibi özel modeller dışında, ses hususunda beklentileri düşük tutmak lazım.
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ogkasa 8 yıl
Çok tippsiz şahsen
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F.@.T.İ.H 8 yıl
işin içinde Harman Kardon varsa bu netbook tan ses çıkıcak demektir..
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