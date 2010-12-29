Toshiba'nın AMD Fusion işlemcili yeni netbook modeli ortaya çıktı

Japon elektronik üreticisi Toshiba, AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcisini kullanan netbook modelini gösterdi. NB550D adını taşıyan 10-inç boyutundaki netbook, hali hazırda satışta olan Atom işlemcili NB520 modeliyle tasarım anlamında büyük benzerlikler taşısa da donanım özellikleri açısından ayrılıyor ve AMD'nin Brazos platformu ile geliyor.

Bobcat mimarisini kullanan ve 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion C-50 (kod adı Ontario) işlemcisinden güç alan Toshiba NB550D, ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6250 grafik birimi ile geliyor. DirectX 11 destekli bu grafik birimi ile hem HD video oynatma hem de 3D hızlandırma yeteneğine sahip olan netbook, 1GB bellek ile sunuluyor.

Depolama için 250GB kapasiteli sabit diske yer verilen netbook'un diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, VGA çözünürlüğünde kamera, HDMI portu ve Harman Kardon tarafından hazırlanan hoparlörlere yer veriliyor. 6 hücreli pil ile 9.5 saate varan pil ömrü sunan NB55D, Windows 7 Starter işletim sistemiyle geliyor.

Ağırlığı 1.32 Kg olan AMD Fusion işlemcili Toshiba NB550D'nin ilk çeyrekte satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.