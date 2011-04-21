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Toshiba'nın Android 3.0 ve Nvidia Tegra 2'li yeni tableti için Türkiye çıkış tarihi netleşti

8 yıl
8,5b
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14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Folio 100 isimli modeliyle tablet bilgisayar pazarında nabız yoklayan, Libretto W100 modeliyle de dizüstü bilgisayarların 25. yılı için tablet/netbook formlarını bir araya getirdiği melez tasarımlı özel bir çözüme imza atan Toshiba, vites yükseltmeye hazırlanıyor. Firmanın ilk detaylarını Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda açıkladığı yeni tableti için Türkiye çıkış tarihi de netleşti. Google tarafından tablet bilgisayarlar için geliştiren Android 3.0 işletim sistemini kullanan tablet bilgisayar, Toshiba'nın üst seviye televizyonlarını ve yeni nesil akıllı telefonlarını konumlandırdığı "premium" markası Regza altında sunulacak.

Toshiba'nın Android 3.0 ve Nvidia Tegra 2'li yeni tableti için Türkiye çıkış tarihi netleşti
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Sınıfının en güçlü mobil platformlarından birisi olan ve ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alan Nvidia Tegra 2 üzerine inşa edilen tablet, bu sayede çoklu ortam uygulamaları için yüksek performans vaad ediyor. 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli tasarım ve düşük güç tüketimli GeForce ULV GPU'su sayesinde 1080p videoları sorunsuzca oynatabilen tablet, üzerinde yer alan HDMI konnektörü sayesinde görüntüleri LCD monitör veya HDTV'lere de aktarabiliyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan 177 x 273 x 15.8 mm boyutlarında ve 765 gram ağırlığındaki tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında, 1GB RAM, 16GB yerleşik depolama kapasitesi, 802.11n WiFi, Bluetooth ve SD kart slotu gibi detaylara yer veriliyor.

Toshiba'nın Android 3.0 ve Nvidia Tegra 2'li yeni tableti için Türkiye çıkış tarihi netleşti
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5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak görüntülü konuşma için 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası da bulunan tablet, HDMI ile birlikte miniUSB ve USB portlarına da sahip. Tasarım anlamında işlemeli arka kapağı ve özelleştirilmiş kamera çerçevesi ile fark yaratmayı başaran tablet ile farklılaşmayı hedefleyen Toshiba, açık hava kullanımlarında daha yüksek görsel deneyim sunabilmek için "adaptive display" teknolojisi ile daha yüksek kontrast değerleri sunabildiğini belirtiyor. Toshiba yeni tabletini anavatanı Japonya'da Haziran ayı içerisinde 730 doları civarında bir fiyatlandırma ile satışa sunacak. Toshiba'nın ülkemizdeki en yetkili ismi olan Aytaç Biter'den aldığımız bilgiye göre Android 3.0 işletim sistemli yeni tablet, Temmuz ayı içerisinde ülkemizde de satışa sunulacak.


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thebigdesigner 8 yıl en beğenilen
çok güzel ama biraz pahalı değilmi? anavatanında bile o paraya satışa sunulacaksa vay ki buradaki fiyatlara :/
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DH Misafiri 7 yıl
Toshiba Libretto çok şahane bir cihaz rakibi yok bence..Bu tablet ise en azından flash oynatabiliyor:) Ipad i iş için kullanan ben hiç görmedim insanlar sadece mail bakıp webde dolanıyor oyuncak gibi algısı bende. Bu cihaz bunu değiştirecek gibi fiyatı 599 dolar diyorlar 799 değil..
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createemir 8 yıl
revelax
1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ama 1080p oynata biliyor bu nasıl oluyor ?

Tegra 2 işlemciler Full HD videolar oynatabiliyor.
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ZZ RAT 8 yıl
Bu fiyata ancak numunelik satabilirler.
bu dönemde bir tablet olağanüstü bir yenilik getirmiyorsa
satabilmesi için ipad 2'den daha ucuz olmalı...
görünen o ki Toshiba da öyle fark yaratcak bir cihaz yapmamış.
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lincoln1953 8 yıl
Ağustos ayında Tegra 3 (aka. Kal-el) çıkacakken Türkiye'ye Temmuz ayında o fiyatla getirirlerse zor satarlar.
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siyahtemas 8 yıl
3G yoksa baştan kaybetti... Ipad2 alır millet...
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mugurgok 8 yıl
iPad'ten daha pahalıya Tablet satmaya çalışma çabasına anlam veremiyorum. Bu Xoom içinde böyle, toshiba'nınki için böyle
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revelax 8 yıl
1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ama 1080p oynata biliyor bu nasıl oluyor ?
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MegaWolt38 8 yıl
Tahmin ettiğim gibi yaza tüm tabletler piyasaya çıkacak. Çıktıktan 3-4 ay sonra fiyatlar yerine oturur o zaman birini alırız.
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manyakurt 8 yıl
ayrıyetten 3g baglantısı göremedim yazıda, sadece wifi'lı modele bu fiyatı istiyorsa, yok artık daha neler...
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pasamsin 8 yıl
Evet fiyat yüksek Türkiye fiyatı 1500TL 2000TL arası olabilir büyük ihtimalle. Bu fiyatla çıkarsa diğer rakiplerine karşı pek şanslı değil. Samsung galaxy tab yenisini bekliyorum gelsin hemen kendisi tanışacağım :)
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Volkanbaba 8 yıl
Toshiba çok pahalı satıyor bunu alacağına motorola samsung felan alınır fiyatları daha uygun.
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thebigdesigner 8 yıl en beğenilen
çok güzel ama biraz pahalı değilmi? anavatanında bile o paraya satışa sunulacaksa vay ki buradaki fiyatlara :/
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