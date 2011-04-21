Toshiba'nın Android 3.0 ve Nvidia Tegra 2'li yeni tableti için Türkiye çıkış tarihi netleşti

Folio 100 isimli modeliyle tablet bilgisayar pazarında nabız yoklayan, Libretto W100 modeliyle de dizüstü bilgisayarların 25. yılı için tablet/netbook formlarını bir araya getirdiği melez tasarımlı özel bir çözüme imza atan Toshiba, vites yükseltmeye hazırlanıyor. Firmanın ilk detaylarını Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda açıkladığı yeni tableti için Türkiye çıkış tarihi de netleşti. Google tarafından tablet bilgisayarlar için geliştiren Android 3.0 işletim sistemini kullanan tablet bilgisayar, Toshiba'nın üst seviye televizyonlarını ve yeni nesil akıllı telefonlarını konumlandırdığı "premium" markası Regza altında sunulacak.

Sınıfının en güçlü mobil platformlarından birisi olan ve ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alan Nvidia Tegra 2 üzerine inşa edilen tablet, bu sayede çoklu ortam uygulamaları için yüksek performans vaad ediyor. 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli tasarım ve düşük güç tüketimli GeForce ULV GPU'su sayesinde 1080p videoları sorunsuzca oynatabilen tablet, üzerinde yer alan HDMI konnektörü sayesinde görüntüleri LCD monitör veya HDTV'lere de aktarabiliyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan 177 x 273 x 15.8 mm boyutlarında ve 765 gram ağırlığındaki tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında, 1GB RAM, 16GB yerleşik depolama kapasitesi, 802.11n WiFi, Bluetooth ve SD kart slotu gibi detaylara yer veriliyor.

5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak görüntülü konuşma için 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası da bulunan tablet, HDMI ile birlikte miniUSB ve USB portlarına da sahip. Tasarım anlamında işlemeli arka kapağı ve özelleştirilmiş kamera çerçevesi ile fark yaratmayı başaran tablet ile farklılaşmayı hedefleyen Toshiba, açık hava kullanımlarında daha yüksek görsel deneyim sunabilmek için "adaptive display" teknolojisi ile daha yüksek kontrast değerleri sunabildiğini belirtiyor. Toshiba yeni tabletini anavatanı Japonya'da Haziran ayı içerisinde 730 doları civarında bir fiyatlandırma ile satışa sunacak. Toshiba'nın ülkemizdeki en yetkili ismi olan Aytaç Biter'den aldığımız bilgiye göre Android 3.0 işletim sistemli yeni tablet, Temmuz ayı içerisinde ülkemizde de satışa sunulacak.