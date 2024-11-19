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    Anlık Bildirim

    RTX 4080’li GeForce Now paketi Türkiye’ye geldi: İşte fiyatı

    Bir süredir Türkiye’de tartışmaların merkezinde olan en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), RTX 4080’li “Ultimate” paketini Türkiye’ye getirdi.
    RTX 4080’li GeForce Now paketi Türkiye’ye geldi: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Halihazırda en popüler bulut oyun platformlarından olan, Türkiye'de GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan Nvidia GeForce Now hizmetinde önemli bir değişiklik yapıldı. Kısa bir süre önce GAME+ üzerinden hizmet veren GeForce Now için Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartını içeren “Ultimate” paketi aktif hale getirildi.

    RTX 4080’li GeForce Now şimdi Türkiye’de

    Nvidia, 2023 yılının başında RTX 4080’li GeForce Now Ultimate abonelik katmanına GeForce RTX 4080 ekran kartlarını eklediğini açıklamıştı. Aradan neredeyse 22 ay geçtikten sonra RTX 4080’li GeForce Now Ultimate paketi Türkiye’de kullanıma sunuluyor. Şimdilik paket, ön kayıt sürecinde bulunuyor.

    GeForce Now Ultimate abonelik paketi ile kullanıcılara 4K HDR görüntü, 240 FPS, DLLS 3, Nvidia Reflex ve Cloud G-Sync yetenekleri sunuluyor. Ayrıca bu pakette 8 saatlik oturum süresinin bulunduğunu belirtelim. 8 saatin ardından yeniden giriş yapmanız gerekiyor.

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    GeForce Now by Game+ kapsamında Premium, Ultimate, Süreli Premium ve Basic paketleri sunuluyor.

    • Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 599 TL ve 12 aylık 999 TL ödeme talep ediliyor.
    • Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.130 TL ve 6 aylık 2.400 TL fiyat etiketini belirlenmiş durumda.
    • Süreli Premium tarafında ise haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için ise 170 TL ödeme yapmak gerekiyor. Basic katmanı ise ücretsiz olarak sunuluyor ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 4 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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