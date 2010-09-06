Toshiba'nın Nvidia Tegra 2'li yeni netbook'u İngiltere'de satışa sunuldu

Apple iPad'e rakip olarak geliştirdiği Folio 100 isimli tablet bilgisayarıyla gündemde olan Toshiba, Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan AC100 isimli yeni mini-bilgisayarını İngiltere'de satışa sundu. 262 x 189.8 x 21 mm boyutlarında ve 870 gram ağırlığında olan AC100, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç LED-backlit ekrana sahip.

Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 (Tegra 250 SoC) işlemcisinden güç alan mini-bilgisayar, Eclair kod adlı Android 2.1 platformunu kullanıyor. 512MB RAM ve 8GB flash depolama alanına sahip olan sistemde 1.3MP kamera, 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara da yer veriliyor.

İngiltere'de 450$ seviyesinden satışa sunulan Toshiba AC100'ün 3G destekli yeni versiyonunun da yakında satışa sunulması bekleniyor.