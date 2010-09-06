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Toshiba'nın Nvidia Tegra 2'li yeni netbook'u İngiltere'de satışa sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'nın Nvidia Tegra 2'li yeni netbook'u İngiltere'de satışa sunuldu
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Apple iPad'e rakip olarak geliştirdiği Folio 100 isimli tablet bilgisayarıyla gündemde olan Toshiba, Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan AC100 isimli yeni mini-bilgisayarını İngiltere'de satışa sundu. 262 x 189.8 x 21 mm boyutlarında ve 870 gram ağırlığında olan AC100, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç LED-backlit ekrana sahip.

Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 (Tegra 250 SoC) işlemcisinden güç alan mini-bilgisayar, Eclair kod adlı Android 2.1 platformunu kullanıyor. 512MB RAM ve 8GB flash depolama alanına sahip olan sistemde 1.3MP kamera, 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara da yer veriliyor.

İngiltere'de 450$ seviyesinden satışa sunulan Toshiba AC100'ün 3G destekli yeni versiyonunun da yakında satışa sunulması bekleniyor.

Toshiba'nın Nvidia Tegra 2'li yeni netbook'u İngiltere'de satışa sunuldu
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hacı.basat 9 yıl
Burada da satışa gelmesini beklerdik, bu tarz ürünlerin kıymetini satıcı bilmezse, tüketicimiz ne yapsın.
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gerbay 9 yıl
@jay jay justified
Tegra platformunun olma sebebi; nVidia nın x86 lisansı alamayışı ve elindeki ARM lisansı ile birşeyler yapmaya çalışması. Bildiğiniz üzere benzer ARM tabanlı başka platformlar da mevcut.
SystemOnChip olunca yani CPU yerine MCU kullanınca zaten maliyetler düşüyor. Hal böyleyken ingiltere satış fiyatı bile 450 dolar. böyle bir sistem için bu çok pahalı bir rakam.
ARM, RISC mimaisine sahip olduğu için tabiki birim zamanda aynı frekansta çalışan bir x86 işlemciden daha fazla işlem yapabilecek ama ben bu performans farkının kaybedilecek şeylere değeceğini düşünmüyorum.
Hele bir de yıl sonuna doğru (ki az kaldı zaten) AMD nin yeni işlemcileri de çıkıyor ki şu an böyle bir cihaza para vermektense birkaç ay beklemek en mantıklı şey. Beklemeyip acelesi olan varsa da x86 tabanlı bir sistem üzerinde windoze kullanmak çok daha kullanışlı olur kanısındayım
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jay jay justified 9 yıl
Yalnız burada önemli olan x86 pazarı değil, smartphone pazarı. Yani bu cihaz, smartphonelardaki işletim sistemlerinin, netbook sınıfında da rekabete sokulmasının bir ürünü. Cihazın incelemelerine bakarsan, smartphone OS'lerin işlevselliği ile netbook işlevselliğinin buluşmasına vurgu yapıldığını görebilirsin. Senin söylediğin şekilde bakarsak, iPhone başta olmak üzere milyarlarca lira verilen smartphoneların sahiplerini falakaya yatırmak lazım gelir (:
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samtual 9 yıl
8GB depolama çook saçma olmuş.
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gerbay 9 yıl
Yazdığımız yorumlar neden siliniyor DH?
Bir kez daha yazıyorum;
Tegra2 lerin içinde 2 tane ARM Cortex-A9 core var. 450 dolar gibi bir rakama bunu alacaksınız ve "windoze" bile kuramayacaksınız.
O fiyata x86 tabanlı, bunun yaptıklarını ve daha fazlasını yapabilen cihazlar varken bunu almak bana çok mantıklı gelmiyor..
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jay jay justified 9 yıl
SoC/CoC nedir? Tegra platformu niye var? Tegra ile x86 komut seti çalıştıran cihazları ayıran nedir?

Windoze windoze tırnaklamışsın her yeri... Anladık, bu işlerde yeni değilsin, raconu biliyorsun. Android'in x86'da çalışmasıyla, Tegra'da çalışması aynı şey midir? Uygulamaları sormuyorum, optimizasyondan bahsediyorum.

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gerbay 9 yıl
Adam olana android çokmuş. Geleceğin işletim sistemiymiş..
@sadtneverdie fazla geleceğe gitme, günümüze gel de ayakların yere bassın.
Kaç kez android kurdunuz, derlediniz, çalıştırdınız ya da normal günlük kullanımda kullanmaya çalıştınız? (ben bunları yaptım)
Üzerinde hangi programları çalıştırdınız, çalıştırabildiniz?
Millet net de okudukları ile ne kadar da gaza geliyor yaa..
Neden böyle bir alete o kadar para verip sadece linux tabanlı (android dahil) işletim sistemlerine mahkum olayım ki..
Alırım x86 komut seti çalıştıran bir alet. ister android kurarım, ister "windoze" kurarım..
Günlük yaşamında windoze kullanan, hayatında doğru dürüst android vs. kullanmamış adamlar çıkıp iğneleyici not yazıyor.
Biz de 90 lı yıllarda bi linux gazına gelip her yere disketten slackware çakıp kullanmaya çalışıyorduk. Yok bi kaç yıla kadar herkes windoze u bırakıp linux kullanacak gazı vardı o zaman da.. Linux iyi hoş ama kaç kişi günlük hayatında verimli şekilde kullanabiliyor. 20 yıl oldu, şimdi o zaman göre çok daha fazla arttı windoze un piyasası..
Bu şekilde sanki x86 tabanlı sistemler bu dediğinizi ve daha fazlasını yapamıyormuş gibi notlar yazıp insanları yanlış yönlendirmeyin lütfen.
buna verilecek para ile gidip x86 tabanlı alet alırım, ister ubuntu kurarım, ister android kurarım, istersem de windoze kurarım.. aletin sınırlarına daha az mahkum olur, daha özgür olurum..
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sadtneverdie 9 yıl
geleceğin işletim sistemi android bunu anlamayan bi sen kalmışsın gerbay
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gerbay 9 yıl
Bu arada birileri hemen atlamasın diye yazayım; Tegra2 lerin kalbinde 2 adet simetrik çalışan ARM Cortex-A9 core var..
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jay jay justified 9 yıl
Android çalıştırıyor. Adam olana çok bile.
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gerbay 9 yıl
450 dolar a ARM tabanlı "windoze" çalıştıramayan bu alet i ancak bu işi bilmeyenler alır sanırım.
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