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Toshiba'nın Tegra 2 ve Android 3.0'lı yeni tableti ikinci çeyrekte lanse edilecek

8 yıl
6,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Folio 100 modeliyle Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ilk tabletlerden birini pazara sunan Toshiba, yeni bir model daha hazırladı. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan "isimsiz" tabletin, ikinci çeyrekte pazara sunulacağı belirtiliyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif ekrana sahip olan tablet, Android 3.0 işletim sistemiyle geliyor.1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu ile sınıfında yüksek performans vaad eden tabletin bellek kapasitesi ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

5 Megapiksel çözünürlüğündeki arka kameraya ek olarak, görüntülü konuşma için 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile gelen tablet, kablosuz iletişim için WiFi, GPS ve 3G desteği sunuyor. Diğer özellikleri arasında MicroSD kart slotu, USB portu, Mini USB portu ve HDMI konnektörüne yer verilen tabletin fiyatı ise bilinmiyor.


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Xagdas 8 yıl
Tuşlar, ledler çok çok gereksiz, kameranın dizaynı da berbat gözüküyor.
Bi marka da tabletinin çerçevesini krom-gümüş renlerde yapsa yaa.
Hep siyah hep siyah! Siyah olma mecuriyeti mi var..?
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