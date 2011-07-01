TouchPad modeli iPad'a rakip olmayacak





HP’nin büyük beklentilerle duyurduğu WebOS tabanlı tableti TouchPad modeli, iPad'in en güçlü rakiplerden birisi olarak lanse edilmişti.

9.7 inç 1024 x 768 piksel kapasitif çoklu dokunmatik ekran, 1.2GHz çift çekirdekli Snapdragon işlemci, 512MB RAM, 16GB/32GB kapasite, 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1+EDR ve A-GPS (3G modeli) özellikleri sunan TouchPad webOS 3.0 sürümü ile donanım olarak iPad 2'nin biraz üzerinde görünüyordu. 519$/619$ ortalama fiyatı da iPad ile rekabet edebilecek seviyedeydi.

Ancak HP'nin TouchPad ile ilgili farklı planları olduğu ortaya çıktı. HP Global Geliştirici İlişkileri Bölümü başkan yardımcısı Richard Kerris, The Loop sitesine verdiği röportajda tüketici pazarının zaten Apple iPad tarafından domine edilmiş olduğunu ve her geçen gün yeni bir firmanın rekabete katıldığını belirtti.

Kerris, bununla birlikte iş dünyasının henüz gerçek manada tablet cihazlarıyla tanışmadığını ve ilgi göstermediğini vurguladı. Bu açıdan TouchPad'in ilk hedefi iş dünyasının kalbini fethederek hakimiyetini buraya kurmak.

İkinci hedef ise PC kullanıcıları. iPad'in Windows ve Mac bilgisayarlarla olan uyumunu göz önüne alarak TouchPad için de benzer bir yol izlemeyi planlıyor.

Ayrıca iOS 5 sürümünün artık iCloud üzerinden cihazları kurmaya imkan tanımaya başlaması da HP'nin dikkatini çeken faktörlerden birisi. Kerris, TouchPad'in webOS ekosistemine dahil edilerek bir bilgisayar kurulumu gerekmeden internet bağlantısı olan herhangi bir yerden aktive edilmesinin mümkün olacağının altını çiziyor.

Ar-ge çalışmalarına devam eden HP, daha fazla yenilikle TouchPad'i ilgi odağı haline getirmek istiyor. Her ne kadar iş dünyasını hedeflediğinde ısrar etse de perde arkasında bir iPad rekabeti yok değil.