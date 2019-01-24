Trafikte "maket trafik polisi" dönemi başlıyor

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Yol kenarlarına yerleştirilen ve uzaktan bakıldığında gerçekmiş gibi görünen maket trafik araçları bir dönem epey konuşulmuştu. Katıldığı bir toplantıda yaya öncelikli trafik projesiyle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maket uygulamasına yönelik bazı açıklamalarda da bulundu. Soylu, yeni dönemde yollara maket trafik araçlarının yanı sıra maket trafik polisi de ekleyeceklerini duyurdu.

Bakan Soylu, trafik denetlemeleri noktasında belki de en sempatik uygulamalarının maket trafik araçları projesi olduğunu belirtti. Sosyal medyada bu konuyla ilgili güzel esprilerin döndüğünü söyleyen İçişleri Bakanı, maket trafik polisi uygulamasını şu sözlerle duyurdu:

"Ben gördüm, gerçek polis zannettim"

"Vatandaşlarımız arasında, özellikle sosyal medyada bunlarla ilgili güzel espriler de döndü. Güzel de bir kabul gördüğünü ifade etmek isterim. Şimdi de inşallah maket trafiklerin yanı sıra maket trafik polislerine de başlayacağız. Geçen gün Anadolu'yu dolaşırken bir yerde gördüm, kendim de polis zannettim. İnanın o kadar güzel yapmışlar, o kadar güzel yerlere yerleştirmişler ki, hem uyarıcı hem denetleyici hem de kazaların azalmasında çok faydalı olan bir sonuç oluşturmuşlar"

Maket trafik polisi uygulaması için kesin bir tarih verilmedi. Fakat çok yakında bu maketlere rastlamamız muhtemel görünüyor.

https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/icisleri-bakani-soylu-yaya-oncelikli-trafik-bilinci-olusturulacak/1373353