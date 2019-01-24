Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Trafikte "maket trafik polisi" dönemi başlıyor

Katıldığı bir toplantıda yaya öncelikli trafik bilinci oluşturacaklarını ifade eden İçişleri Bakanı, maket polis aracı uygulamasının ardından maket trafik polislerine de başlayacaklarını duyurdu.
3 ay
6,8b
1
56
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Trafikte
Tam Boyutta Gör
 

Yol kenarlarına yerleştirilen ve uzaktan bakıldığında gerçekmiş gibi görünen maket trafik araçları bir dönem epey konuşulmuştu. Katıldığı bir toplantıda yaya öncelikli trafik projesiyle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maket uygulamasına yönelik bazı açıklamalarda da bulundu. Soylu, yeni dönemde yollara maket trafik araçlarının yanı sıra maket trafik polisi de ekleyeceklerini duyurdu.

Bakan Soylu, trafik denetlemeleri noktasında belki de en sempatik uygulamalarının maket trafik araçları projesi olduğunu belirtti. Sosyal medyada bu konuyla ilgili güzel esprilerin döndüğünü söyleyen İçişleri Bakanı, maket trafik polisi uygulamasını şu sözlerle duyurdu:

"Ben gördüm, gerçek polis zannettim" 

"Vatandaşlarımız arasında, özellikle sosyal medyada bunlarla ilgili güzel espriler de döndü. Güzel de bir kabul gördüğünü ifade etmek isterim. Şimdi de inşallah maket trafiklerin yanı sıra maket trafik polislerine de başlayacağız. Geçen gün Anadolu'yu dolaşırken bir yerde gördüm, kendim de polis zannettim. İnanın o kadar güzel yapmışlar, o kadar güzel yerlere yerleştirmişler ki, hem uyarıcı hem denetleyici hem de kazaların azalmasında çok faydalı olan bir sonuç oluşturmuşlar"

Maket trafik polisi uygulaması için kesin bir tarih verilmedi. Fakat çok yakında bu maketlere rastlamamız muhtemel görünüyor.


https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/icisleri-bakani-soylu-yaya-oncelikli-trafik-bilinci-olusturulacak/1373353 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
puandorg 3 ay en beğenilen
İşler böyle yürüyorsa, sağa sola "Allah" yazılı maket koysunlar o zaman. Belki Allah korkusu olur da hak yemezler.
4 Yanıt Yanıtla +89
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joven 3 ay
Ehliyeti olan kendini Formula pilotu sanıyor
Cezalar caydırıcılıktan uzak.
Yanıtla +47
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 3 ay
Maaşlarıda maket olanlar alsın .
2 Yanıt Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
microsleep 3 ay
İnsanları eğitmek yerine girilen çabalara bakıp üzülüyorum ya.
Okuma yazma bilene ehliyet verilirse durum bu olur tabii ki diceksiniz ki bu hükümetten önce ehliyet alanlar ne olcak ona da çözüm var.
Ehliyeti alırken belirli eğitimlere tabii tutulup başarılı olursak ehliyeti alıyoruz peki neden yetkililer 5 sene sonra bu adam aldığı eğitimi hatırlıyor mu acaba diye bi ufak sınava tabii tutmuyor hem bu sistem onların işine de gelir sınav parası çıkar yolunuzu bulursunuz seviyorsunuz böyle şeyleri
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cinscat 3 ay
Yalnız bu maketler yinede işe yarıyor insan bi tedirgin oluyor yakın zamanda aynı mevkiden tekrar geçince zaten orda maket olduğunu biliyorsunuz ama ilk geçişte işe yarıyor zaten devamlı gidip geliyorsanız tınnn diyorsunuz.
Bu ülkenin en büyük eksiği
1. Eğitim
2. Saygı
Bu ikisini bi araya getirseniz zaten kimse hata yapmaz. Hata yapanda hatasını bilir ama cahil ve saygısız insanlara ölüm cezası bile verseniz adam cahil olduğu için anlamaz zaten çoğu yollarda ölümüne kullanıyor bu iş cezalarla bu kadar olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cocainbar 3 ay
basliktaki maketi makat okudum iyimi
dervisin fikri neyse zikride odur misali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
35plt35 3 ay
Etkili oluyor çevirme noktalarındaki maketler. Ama cezalar daha da zamlanmalı ve denetim sıklaşmalı. Hız limitini 3 kere aşan trafikten ömür boyu men edilmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkanbravo 3 ay
Hocam burası Türkiye o maket trafik polisine yapacaklarını yazsam yine ceza alırım diye düşünüyorum.Aganigi naganigi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
texjrwillerjr 3 ay
yan duran polis aracından zarar gelmez, radar aracı aracı ters durur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KremalıSarımsaklıFıstık 3 ay
güzel uygulama lakin ceza yazma oranı ve bedelleri artmalı. bazıları sırf zevkine radar olan yerde gaza basıyor. bazı polisler de gariban görünenleri küçük şeylerden ellemiyor salıyor. eğer ceza yazma oranları ve bedelleri artar ise bu uygulamayla beraber gerek kazalar gerek ihlaller çok çok azalır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 3 ay
Oldu olacak TBMM meclisin de bakanlar da dahil ,550-600 milletvekili de,meclise maketi ni koysun,nasıl olsa hepsi maaş alan MAKET zaten.Milletmaketi !
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 3 ay
Keşke bi fotoğrafını felan yayınlasaydınız da biz de göreydik gerçek polise mi benziyor yoksa korkuluktan bozma bişi mi diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 3 ay
E biz de maket araç koyalım oldu olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6784 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
maket trafik polisi, maket polis otosu ve
6 etiket daha trafik denetleme Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay 48 MP kameralı Meizu M9 Note Şubatın ortasında geliyor 3 ay Ödüllü Farming Simulator eSpor turnuvası başlıyor 3 ay Volkswagen beş milyonuncu Tiguan'ı banttan indirdi 3 ay NASA, Ultima Thule'un şimdiye kadarki en net görüntüsünü yayınladı 3 ay Amazon'dan "farklı" bir süper kahraman dizisi: The Boys fragmanı yayınlandı 3 ay Sapphire Radeon VII ekran kartı satışa çıkıyor 3 ay Londra'daki havalimanında araçları otonom robotlar park edecek 3 ay Yeni iPod Touch oyun odaklı mı olacak? 3 ay Xiaomi Redmi Go'nun tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı 3 ay Twitter, karanlık modu daha da koyulaştıracak 3 ay LG ilk 5G özellikli telefonunu gelecek ay tanıtacak 3 ay Amazon'un teslimat robotları hizmete başlıyor 3 ay Telefondan daha küçük fotoğraf yazıcısı | Canon Zoemini 3 ay Boeing'in otonom uçan taksisi ilk uçuşunu tamamladı 3 ay Elon Musk: 360 derece kamera Tesla'nızı güvende tutacak 3 ay BenQ uygun fiyatlı ev sinema projeksiyon cihazını duyurdu 3 ay Apple, sonlandırılacağı iddia edilen otonom araç projesi hakkında açıklama yaptı 3 ay Microsoft'un arama motoru Bing, Çin'de engellendi 3 ay Philips'de işler değişiyor | Özel video 3 ay Apple, pil geliştirme biriminin başına Samsung'dan önemli bir ismi getirdi 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Trafikte "maket trafik polisi" dönemi başlıyor Sonraki Intel’den Drone ve robotlar için RealSense kamerası 3 ay Skoda yeni crossover modelinin adını koydu: Skoda Kamiq 3 ay Haftaya BİM marketlerde PS4 Slim ve Trust Carus oyuncu kulaklığı satılacak 3 ay Galaxy S10 ve S10 Plus'ın şimdiye kadarki en net görselleri yayınlandı 3 ay Vivo Apex 2019 tanıtıldı: Deliksiz tasarım ve ekranın tamamında etkin parmak izi sensörü 3 ay 2019 Mazda 3'ün ABD'deki fiyatı belli oldu: Giriş seviyesi 21 bin 895 dolar 3 ay Nokia markası Android 9 güncelleme sistemini anlattı 3 ay Nasa, Boeing’in ISS'ye düzenlediği ilk insanlı uçuştaki astronotlardan birini değiştirdi 3 ay Huawei 6,5 Gbps hıza ulaşabilen 5G modemini tanıttı 3 ay Adobe 3D modelleme alanında önemli bir satın alım yaptı 3 ay Galaxy S10 serisinin kripto para cüzdanı sızdırıldı 3 ay AMD’nin başı FX işlemcilerle yine dertte 3 ay Yeni nesil Xbox’ın ışın izleme desteği ve 1TB’lık NVMe SSD ile geleceği söylentisi 3 ay Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport gelecek ay Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir 3 ay Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli otomobilin teaser görselini yayınladı 3 ay Apple AirPods 2 için geri sayım başladı 3 ay Microsoft'tan görme engelli çocuklar için fiziksel programlama dili: Code Jumper 3 ay Toshiba sektörün ilk UFS 3.0 belleğini duyurdu 3 ay Huawei’in bu yılki amiral gemilerinden biri sıvı lens teknolojisi ile gelebilir 3 ay 2si1 | Kültür Sanat özel bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim