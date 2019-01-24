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2019 Mazda 3'ün ABD'deki fiyatı belli oldu: Giriş seviyesi 21 bin 895 dolar

Geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılan 2019 Mazda 3'ün satış fiyatı merak ediliyordu. Mart ayında ABD'de satışa çıkacak yeni Mazda 3'ün fiyatı belli oldu. Aracın en ucuz versiyonu 21 bin 895 dolar.
3 ay
13,8b
1
32
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mazda 3'ün ABD'deki fiyatı belli oldu: Giriş seviyesi 21 bin 895 dolar
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Yenilenen yüzü ve teknolojileriyle Los Angeles Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarılan 2019 Mazda 3’ün fiyatı belli oldu. Mart ayında sedan ve hatchback gövde tipiyle ABD’de satışa sunulacak aracın fiyatı 21 bin 895 dolardan başlayacak. Söz konusu fiyat 2019 Mazda 3 Sedan’ın giriş versiyonuna ait. Hatchback versiyonun giriş seviyesi ise daha pahalı.

ABD pazarında satışa sunulacak tüm 2019 Mazda 3 modellerinde 2.5 litre Skyactiv-G dört silindirli ünite göre alacak. 186 beygir güç ve 252 Nm tork üreten bu motor standart olarak 6 ileri manuel ile eşlenirken, 6 ileri otomatik şanzıman da müşterilere seçenek olarak sunulacak. Tüm 2019 Mazda 3 modellerinde Japon üreticinin i-Activ dört tekerlekten çekiş sistemi opsiyon olacak. Fakat bu sistem yalnızca otomatik şanzımanla satın alınabilecek.

2019 Mazda 3 Hatchback'in giriş seviyesi daha dolu 

Giriş seviyesindeki 2019 Mazda 3 Sedan’ın standart özellikleri arasında 16 inç alaşım jantlar, kumaş koltuklar, önde ve arkada LED aydınlatmalar, anahtarsız giriş özelliği ve Mazda’nın 8.8 inçlik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi bulunacak. Biraz daha pahalı olan 2019 Mazda 3 Hatchback’in giriş seviyesi ise 24 bin 495 dolardan satışa sunulacak. Bu versiyonda 18 inç alaşım jantlar, arka spoiler, Android Auto ve Apple CarPlay desteği, suni deri koltuklar, çift bölgeli klima kontrolleri ve yağmur sensörü gibi ekstra özellikler bulunacak.

Mazda’nın standart olarak sunduğu i-Activsense güvenlik paketi içerisinde yeni sürücü dikkat alarmı, akıllı fren desteği, kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik alarmı, şerit takip asistanı, uzun far kontrolü ve Mazda radar hız kontrol sistemi gibi gelişmiş özellikler bulunuyor. Yeni Mazda 3’te standart donanım seviyelerine ek olarak bir de opsiyon paketleri sunuluyor. Bunlar Mazda 3 Sedan’da Select, Preferred ve Premium olarak kendini gösterirken, hatchback versiyonda Select paketi bulunmuyor.

2019 Mazda 3’ün ABD’deki fiyat listesi şu şekilde;

*Listedeki fiyatlara 895 dolarlık teslimat ücreti dahil değil 

2019 Mazda 3'ün ABD'deki fiyatı belli oldu: Giriş seviyesi 21 bin 895 dolar
 

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IceRulez 3 ay en beğenilen
düşünsenize 22 bin liraya sıfır 2019 model araç alıyorsunuz türkiyede.
( düşünemedi )

2 Yanıt Yanıtla +71
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alcohol06 3 ay
Adam 24bine 2500 motor 4 çeker otomatik Mazda 3'ü alıp gidiyor. Burada da 110hp arabalara kamyonla para döktüğünden 60 sayfa 1.2 tsi mi 1.6 dizel mi konusu hala, birbirini parçalıyor millet.
Adam 24bine 2500 motor 4 çeker otomatik Mazda 3'ü alıp gidiyor. Burada da 110hp arabalara kamyonla para döktüğünden 60 sayfa 1.2 tsi mi 1.6 dizel mi konusu hal...
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the_dedektif 3 ay
Türkiye: Sahibinden Muayyner Şahin slx 1,6 ie 20.000 Birim para
Amerika : Sıfır galeriden 2019 maz En full modeli : 28.000 Birim para
Biz Yaşayan ölüleriz arkadaşlar.....
Türkiye: Sahibinden Muayyner Şahin slx 1,6 ie 20.000 Birim paraAmerika : Sıfır galeriden 2019 maz En full modeli : 28.000 Birim paraBiz Yaşayan ölüleri...
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L.o.T.u.S 3 ay
Çıkış fiyatı me
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tahir40 3 ay
Bi düşünsenize giriş seviyesi mazda3 22.000$, Ford Masteng ya da Dodge Challenger ise 26bin :) Con con olsam na'payım mazdayı?
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alcohol06 3 ay tahir40
O iş öyle olmuyor, giriş seviyesi ponycar'ların kalitesi rezil. Mazda Focus Golf farketmez hepsinin işçiliği, sağlamlığı, kullanışlılığı ve en önemlisi güvenliği onların çok üstünde. Ne zaman ki 36-37bin dolarla çıkıp donanım/motor yükseltiyorsun, o zaman dandik olan birçok şey iyileşiyor (koltuklar, süspansiyonlar, yalıtım, ekranlar vb). Ancak çarpışma testlerine, bazı kalite sorunlarına falan yapacak birşey yok.
Ayrıca burada supercar imajı gören oranın yerel spor araçların imajı orada aksine baya kötü. Amerikanın Scirocco'su, dip basık kırmızı Leon'u da onlar işte.
35bin dolara çıkınca bende Camaro SS alırım ayrı konu, V8'ler gelmeye başlıyor o rakamlara, iş değişiyor, çekici oluyor amerikan araçları.
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manisa_tr 3 ay
Halk Mazda alamıyorsa patlıcan yesin.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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YuRYTR 3 ay
28 bine almayalım onada tamam ama en azından onların 30 bine aldığı aracıda bi 60 70 bine alalım eskiden böyle fiyatlarımız vardı en full HB araç 70 bine geliyordu şimdi 200 binleri görüyor ne hale geldik..
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wolwes 3 ay
Bu fiyata gayet güzel araba tabi Türkiye için geçerli değil orası ayrı bi konu ama Amerika'da taksitle 1,5-2 senede rahat rahat hiçbir ihtiyacından kısmadan ödeyip alırsın.
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mrkb 3 ay
Başlığı görüp içeriği tahmin etmek.
Bu ülkenin büyük bir açıkhava hapishanesi olduğunu unutmamak lazım.
1.0 sesi olup gitmeyen motorlarla, bize mutluluklar.
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Jacobıan 3 ay
bunun 2018 model olanını amerikada kiralamıştık bu çöpe para mı verdiniz diye dalga geçiyorlardı durduğumuz yerlerde, türkiyede ise neyse

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Sirrüs 3 ay
Arkadaşlar biraz fazla abartmıyor musunuz? Adamlar dikkatinizi çekerim dünyanın en güçlü ülkesinde yaşıyor tabiki 21 Bin dolara alacaklar. Bizde 1.6 en donanımlı versiyonu 80-90 Bin TL’ye alsak kafi.
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Ferucci 3 ay Sirrüs
2012-13 yıllarında b sınıfları 30-40, c sınıfları 50-60 arası, d sınıfları 70-80 arası idi, bmw 3 ve merso c serileri 90küsür civarından başlıyordu bu fiyatlar tam uygundu sonra ne olduysa bi fırladı bir daha tutamadık.
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drjacob 3 ay
kesik olanın tasarımı çok güzelmiş
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Srht73 3 ay
Arabalar ucuz olsa ne olur ?
Şahinci tayfa bmwye geçer. Daha hizli drift daha hizli apacilik görüsüz. Daha çok insan ölür vs vs
Hiç gocunmuyorum ben iyi ki bizde pahalı. Umarım daha da pahalı olur .Arap yagi fazla bulunca bi tarafına sürermiş derler ya hah bizler de öyleyiz işte. Ucuzuna binin ölmezsiniz
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