2019 Mazda 3'ün ABD'deki fiyatı belli oldu: Giriş seviyesi 21 bin 895 dolar

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Yenilenen yüzü ve teknolojileriyle Los Angeles Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarılan 2019 Mazda 3’ün fiyatı belli oldu. Mart ayında sedan ve hatchback gövde tipiyle ABD’de satışa sunulacak aracın fiyatı 21 bin 895 dolardan başlayacak. Söz konusu fiyat 2019 Mazda 3 Sedan’ın giriş versiyonuna ait. Hatchback versiyonun giriş seviyesi ise daha pahalı.

ABD pazarında satışa sunulacak tüm 2019 Mazda 3 modellerinde 2.5 litre Skyactiv-G dört silindirli ünite göre alacak. 186 beygir güç ve 252 Nm tork üreten bu motor standart olarak 6 ileri manuel ile eşlenirken, 6 ileri otomatik şanzıman da müşterilere seçenek olarak sunulacak. Tüm 2019 Mazda 3 modellerinde Japon üreticinin i-Activ dört tekerlekten çekiş sistemi opsiyon olacak. Fakat bu sistem yalnızca otomatik şanzımanla satın alınabilecek.

2019 Mazda 3 Hatchback'in giriş seviyesi daha dolu

Giriş seviyesindeki 2019 Mazda 3 Sedan’ın standart özellikleri arasında 16 inç alaşım jantlar, kumaş koltuklar, önde ve arkada LED aydınlatmalar, anahtarsız giriş özelliği ve Mazda’nın 8.8 inçlik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi bulunacak. Biraz daha pahalı olan 2019 Mazda 3 Hatchback’in giriş seviyesi ise 24 bin 495 dolardan satışa sunulacak. Bu versiyonda 18 inç alaşım jantlar, arka spoiler, Android Auto ve Apple CarPlay desteği, suni deri koltuklar, çift bölgeli klima kontrolleri ve yağmur sensörü gibi ekstra özellikler bulunacak.

Mazda’nın standart olarak sunduğu i-Activsense güvenlik paketi içerisinde yeni sürücü dikkat alarmı, akıllı fren desteği, kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik alarmı, şerit takip asistanı, uzun far kontrolü ve Mazda radar hız kontrol sistemi gibi gelişmiş özellikler bulunuyor. Yeni Mazda 3’te standart donanım seviyelerine ek olarak bir de opsiyon paketleri sunuluyor. Bunlar Mazda 3 Sedan’da Select, Preferred ve Premium olarak kendini gösterirken, hatchback versiyonda Select paketi bulunmuyor.

2019 Mazda 3’ün ABD’deki fiyat listesi şu şekilde;

*Listedeki fiyatlara 895 dolarlık teslimat ücreti dahil değil