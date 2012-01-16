Tranquil MMC-12 modeli ev sineması PC donanımını 4cm'lik fansız bir kasaya sığdırıyor

Haber Editörü
Ev sinema PC’leri konusunda profesyonel olan Tranquil bu kez çok ince bir ürünle karşımıza çıkıyor. 4 cm yüksekliğe sahip modelin kasası uzay mekiklerinde kullanılan alüminyum malzemeden imal edilmiş. Yüzde 70'i ise geri dönüştürülebilir yapıda.
MMC-12 modelinde 2.5GHz hızında çalışan Core i3-2100T işlemci, 4GB RAM ve bir adet boş DIMM yuvası, 80GB mSATA yazılım ve işletim sistemi için disk sürücüsü, Windows 7 Home Premium işletim sistemi, DVD yazıcı, ekstra HDD için bir yuva, 2 x USB 2.0 ve 2 x USB 3.0 portu, Ethernet, HDMI, DVI ve diğer ses giriş çıkışları gibi özellikler barındırıyor.
Ürünün fiyatı 1000$'dan başlıyor. Buna bir adet Media Center kumandası dahil. Farklı yükseltmeler için oldukça esnek bir fiyatlandırma yapılmış. Core i5 işlemci için 139£, Blue-ray sürücü için 149£ ekstra ödemeniz gerekiyor. İstenirse 430$ karşılığında sadece kasayı temin ederek konfigürasyona göre fiyatını belirleyebiliyorsunuz.
Tranquil MMC-12 modeli an itibariyle satışa sunulmuş durumda.
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Ama her malın da alıcısı vardır.
Hatta icine low profil kartlar takilabilseydi de ekran karti ile salonumuzda pes2012 oynayabilseydik...
Dvdnin fiyati 1000$ değil ama :)