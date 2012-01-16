Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tranquil MMC-12 modeli ev sineması PC donanımını 4cm'lik fansız bir kasaya sığdırıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,7b
1
14
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ev sinema PC’leri konusunda profesyonel olan Tranquil bu kez çok ince bir ürünle karşımıza çıkıyor. 4 cm yüksekliğe sahip modelin kasası uzay mekiklerinde kullanılan alüminyum malzemeden imal edilmiş. Yüzde 70'i ise geri dönüştürülebilir yapıda.

MMC-12 modelinde 2.5GHz hızında çalışan Core i3-2100T işlemci, 4GB RAM ve bir adet boş DIMM yuvası, 80GB mSATA yazılım ve işletim sistemi için disk sürücüsü, Windows 7 Home Premium işletim sistemi, DVD yazıcı, ekstra HDD için bir yuva, 2 x USB 2.0 ve 2 x USB 3.0 portu, Ethernet, HDMI, DVI ve diğer ses giriş çıkışları gibi özellikler barındırıyor.

Ürünün fiyatı 1000$'dan başlıyor. Buna bir adet Media Center kumandası dahil. Farklı yükseltmeler için oldukça esnek bir fiyatlandırma yapılmış. Core i5 işlemci için 139£, Blue-ray sürücü için 149£ ekstra ödemeniz gerekiyor. İstenirse 430$ karşılığında sadece kasayı temin ederek konfigürasyona göre fiyatını belirleyebiliyorsunuz.

Tranquil MMC-12 modeli an itibariyle satışa sunulmuş durumda.
Tranquil MMC-12 modeli ev sineması PC donanımını 4cm'lik fansız bir kasaya sığdırıyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tahir40 7 yıl
Pek amacına uymuyor. Ben HTCP alacak(toplayacak) olsam Öncelikle film kaydı ve depolama için en az 1TB Disk alanı, Oyun oynayabilmek için ekran kartı takabileceğim ve Uydu DVB S2 Kart için en az 2 low profile slotu olan bir kasa olsun isterdim, Yok inceymiş, fanı yokmuş(sessizlik önemli ama fanlı ve sessiz kasalar mevcut) 1000 dolar minimum fiyat ki Türkiyede en az 2500 lira demek, bir Allah'ın kulunun bunu alabileceğini sanmam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
helsloot 7 yıl
ince ama eşşek kadar büyük ve uzun , saçma salak bir cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Bize gelmez, çok pahalı. Boş kasaya bile 800 lira istiyorlar, insaf...
Ama her malın da alıcısı vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
big tower daha iyi bu ne oyle :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 7 yıl
önemli olan o fiyatla video oynatma performansı, gerisinin bi önemi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Menow 7 yıl
4 cm daha kalin olsaydi da fiyati 500$ olsaydi daha alinasi bir alet olmazmiydi acaba... Firma surumden dolayi cok daha fazla kazanmazmiydi ayni zamanda...
Hatta icine low profil kartlar takilabilseydi de ekran karti ile salonumuzda pes2012 oynayabilseydik...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Uzay mekiklerinde kullanılan alüminyum malzemeden imal edilmiş, vay be ince,şık,fansız ve bence çok iyi ama bir yandanda ekstra parası olan bir insanın alacağı bir şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
necoinside 7 yıl
atom cpulu bi netbox ya da arm tabanlı android cihaz onda bir fiyatına gayet iş görür bence.. sonuç olarak oyun için yüksek performans bir cihaz söz konusu değil, sağlam bi ekran kartı olmadıkça..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
430 dolar sadece boş kasa yuhh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevyMan 7 yıl
met@lrock
LCD Ekranın altına DVD gibi konulabilir. Güzel olmuş. DVD Koyacağıma alır bunu korum.

Dvdnin fiyati 1000$ değil ama :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JackDaniels 7 yıl
dışarda 1000$ sa burda ooooo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
met@lrock 7 yıl
LCD Ekranın altına DVD gibi konulabilir. Güzel olmuş. DVD Koyacağıma alır bunu korum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 7 yıl
Şimdi sitesinden hesapladım. Kendi taşınabilir harddiskinizi depolama olarak kullanacağınız bir sistem konfigürasyon için en az 1500TL gibi bir miktar ödemeniz gerekiyor. Amerika menşei bir firma olsaydı doların pounda oranla ucuz olması sayesinde 300TL kadar daha ucuza gelebilirdi. Aslında bir kere alıp kullanacağınız bir sistem için çok büyük bir miktar değil ama şu an hemen her taşınabilir cihaz kolaylıkla TVye bağlanıp film, internet hatta oyun oynama işleri dahi gerçekleştirilebiliyor. Alternatif arayan ve salonunun ortamı bozmayacak yapıda estetik, fonksiyonel, pratik ve küçük bir cihaz arayanlara tavsiye edilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4684 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl CES 2012: Adrenalin tutkunları için GoPro HD Hero2 giyilebilir kamera 7 yıl CES 2012: Intel işlemcili akıllı telefonlar, tabletler ve daha fazlası 7 yıl HTC Sensation XL video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim