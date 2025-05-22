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    Microsoft Build konferansına İsrail protestosu damga vurdu

    Microsoft’un İsrail Savunma Bakanlığı ile yaptığı yapay zekâ anlaşmaları Gazze protestolarının hedefinde. Önemli konferanslarda ses getiren protestolar yaşanıyor. 

    Microsoft Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un geliştirici etkinliği Build 2025, teknoloji gündemine damgasını vurdu ama bu kez sahneye çıkanlar geliştiriciler değil, kendi çalışanları oldu. Etkinliğin açılış konuşması sırasında sahneye çıkan bir Microsoft çalışanı, şirketin İsrail hükümetiyle yaptığı anlaşmaları protesto etti.

    Microsoft’a protesto şoku

    Microsoft patronu Satya Nadella’nın açılış konuşması için kürsüye çıkışından kısa süre sonra Özgür Filistin sloganı atan bir protestocu, kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. Nadella bozuntuya vermeden konuşmasına devam ederken güvenlik görevlileri protestocuları salon dışına çıkardı. 

    Microsoft çalışanı olan protestocu, hemen ardından binlerce meslektaşına email göndererek yönetim kadrosunun İsrail ile olan ilişkilere sessiz kalması karşısında şoka uğradığını, Azure altyapısında depolanan her verinin Filistinlileri yok etmek için kullanılabileceğini savundu. 

    Microsoft’un İsrail ile ilişkilerini protesto etmek için eski ve yeni çalışanlar tarafından kurulan No Azure for Apartheid adındaki organizasyon, sık sık protesto gösterileri düzenliyor. Microsoft’un 50. yıl kutlamalarında da Bill Gates ve Steve Ballmer protesto edilmişti. 

    Microsoft ise İsrail Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşmaların standart ticari ilişkiler olduğunu, Azure ve AI teknolojilerinin Gazze aleyhine kullanıldığına dair herhangi bir delile rastlamadıklarını açıklamıştı. 

    [instagram=https://www.instagram.com/reel/DJ18fe2xCKN]

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