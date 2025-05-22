Microsoft Build konferansına İsrail protestosu damga vurdu

Microsoft’a protesto şoku
Microsoft patronu Satya Nadella’nın açılış konuşması için kürsüye çıkışından kısa süre sonra Özgür Filistin sloganı atan bir protestocu, kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. Nadella bozuntuya vermeden konuşmasına devam ederken güvenlik görevlileri protestocuları salon dışına çıkardı.
Microsoft çalışanı olan protestocu, hemen ardından binlerce meslektaşına email göndererek yönetim kadrosunun İsrail ile olan ilişkilere sessiz kalması karşısında şoka uğradığını, Azure altyapısında depolanan her verinin Filistinlileri yok etmek için kullanılabileceğini savundu.
Microsoft’un İsrail ile ilişkilerini protesto etmek için eski ve yeni çalışanlar tarafından kurulan No Azure for Apartheid adındaki organizasyon, sık sık protesto gösterileri düzenliyor. Microsoft’un 50. yıl kutlamalarında da Bill Gates ve Steve Ballmer protesto edilmişti.
Microsoft ise İsrail Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşmaların standart ticari ilişkiler olduğunu, Azure ve AI teknolojilerinin Gazze aleyhine kullanıldığına dair herhangi bir delile rastlamadıklarını açıklamıştı.
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