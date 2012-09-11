Transcend 720 256GB SSD video inceleme

enderc Rindamanneden ocz yok_? çocuğu koyduğu için mi?Merhaba,OCZ ürünleri yeni elimize ulaştı, yayın takvimine göre yaklaşık 1 hafta 10gün sonra Vertex 4 256GB incelemesi yayınlanmış olacak.Teşekkürler
Rindamanneden ocz yok_? çocuğu koyduğu için mi?
Rindaman neden ocz yok_? çocuğu koyduğu için mi?
Rindaman neden ocz yok_? çocuğu koyduğu için mi?
ender bey merhaba.. belki alakasız bir soru olacak ama ssd araştırırken bazı markaların 120-240 GB modeller, bazı markaların da 128-256 GB gibi kapasitelerle piyasaya girdiklerini gördüm.. bu farklılıklar nereden kaynaklanıyor? 240 gb, 256 gb kapasiteye göre daha kullanışlıdır diyebilir miyiz ?
ultrabook'a takmak için ssd almayı düşünüyorum ben, 7mm lik ssdlerden alacağım, piyasda şu an transcend ve corsair'ın modelleri mevcut bulabildiğim kadarıyla.. OCZ'nin de Vertex 3 Low Profile adında bir modeli var ancak Türkiye'de satışı yok..
diğer yandan transcend dediğimiz zaman insanlar performansına bakmaksızın "dandik" diye nitelendirip almamamı söylüyor, corsair'ın eşdeğer performanstaki ürünü de 100 küsür lira daha pahalı.. OCZ'nin yurtdışı fiyatına bakınca da Türkiye'ye gelse bile çok daha pahalı olacaktır gibi duruyor..
siz objektif bir gözle markaları değerlendirir misiniz ? Transcent almak yerine 100 lira daha verip corsair al der misiniz ? siz olsanız ne yapardınız böyle bir durumda ?
Şu seviyesiz arkadaşa bu kadar düzgün verdiğiniz için tebrik ederim.
Ne yazık ki flash belleklerini kullandıktan sonra bu şirketin bırakın sdd sini diğerlerinin yarı fiyatına usb belleğini bile kullanmam.
Merhaba,
OCZ ürünleri yeni elimize ulaştı, yayın takvimine göre yaklaşık 1 hafta 10gün sonra Vertex 4 256GB incelemesi yayınlanmış olacak.
Teşekkürler
"çocuğu koymak" ne demek?
OCZ vertex2 240 GB sata3 fiyatı 149$. amazon.com/...
Marvell kontrolcülü ssd'ler ile karşılaştırılsa daha iyi olur.