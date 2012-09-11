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Transcend 720 256GB SSD video inceleme

7 yıl
18,3b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Transcend'in 720 serisinden Sandforce SF-2281 kontrolcüye ve SanDisk üretimi NAND yongalarına sahip 256GB kapasiteli katı halli sürücüsünü inceliyoruz.
 

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Prequel 7 yıl
sandforce ssd kullanıyorum marvell kontrolcülere hayranım. pratikte en çok faydayı sağlayacağını tahmin ediyorum. sandforce böyle yaygın ama hantal birşeye döndü. marvell'in erişim zamanları gibi özellikleri gerçekten hayranlık verici. vertex 4 bir hafta 10 gün içinde inceleyeceğiz demişsiniz ama 15 gün olmuş hala ses yok.
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TuffkiLLe 7 yıl
enderc
Rindamanneden ocz yok_? çocuğu koyduğu için mi?
Merhaba,OCZ ürünleri yeni elimize ulaştı, yayın takvimine göre yaklaşık 1 hafta 10gün sonra Vertex 4 256GB incelemesi yayınlanmış olacak.Teşekkürler

ender bey merhaba.. belki alakasız bir soru olacak ama ssd araştırırken bazı markaların 120-240 GB modeller, bazı markaların da 128-256 GB gibi kapasitelerle piyasaya girdiklerini gördüm.. bu farklılıklar nereden kaynaklanıyor? 240 gb, 256 gb kapasiteye göre daha kullanışlıdır diyebilir miyiz ?
ultrabook'a takmak için ssd almayı düşünüyorum ben, 7mm lik ssdlerden alacağım, piyasda şu an transcend ve corsair'ın modelleri mevcut bulabildiğim kadarıyla.. OCZ'nin de Vertex 3 Low Profile adında bir modeli var ancak Türkiye'de satışı yok..
diğer yandan transcend dediğimiz zaman insanlar performansına bakmaksızın "dandik" diye nitelendirip almamamı söylüyor, corsair'ın eşdeğer performanstaki ürünü de 100 küsür lira daha pahalı.. OCZ'nin yurtdışı fiyatına bakınca da Türkiye'ye gelse bile çok daha pahalı olacaktır gibi duruyor..
siz objektif bir gözle markaları değerlendirir misiniz ? Transcent almak yerine 100 lira daha verip corsair al der misiniz ? siz olsanız ne yapardınız böyle bir durumda ?
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X-FI 7 yıl
SSD alma arifesindeydim fakat erteledim ama uzun araştırmalrım sonucu... Vertex 4 can... ;)
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TheDifferance 7 yıl
Bu ender yıldız abime hayranım karizmaya falan :)
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divercats 7 yıl
Bu testin içinde OCZ Vertex4 olsaydı hepsini dağıtırdı bence. Neyse kısa bir süre sonra Vertex4 256GB testi yapılacakmış bakalım neler olacak.
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cagataykoroglu 7 yıl
enderc
Rindamanneden ocz yok_? çocuğu koyduğu için mi?
Merhaba,OCZ ürünleri yeni elimize ulaştı, yayın takvimine göre yaklaşık 1 hafta 10gün sonra Vertex 4 256GB incelemesi yayınlanmış olacak.Teşekkürler

Şu seviyesiz arkadaşa bu kadar düzgün verdiğiniz için tebrik ederim.
Ne yazık ki flash belleklerini kullandıktan sonra bu şirketin bırakın sdd sini diğerlerinin yarı fiyatına usb belleğini bile kullanmam.
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Hypnotica 7 yıl
Transcend bir flash almıstım 1 ayda bozuldu o gün bu gün uzak duruyorum.
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enderc 7 yıl
Rindaman
neden ocz yok_? çocuğu koyduğu için mi?

Merhaba,
OCZ ürünleri yeni elimize ulaştı, yayın takvimine göre yaklaşık 1 hafta 10gün sonra Vertex 4 256GB incelemesi yayınlanmış olacak.
Teşekkürler
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Rindaman 7 yıl
neden ocz yok_? çocuğu koyduğu için mi?
1 Yanıt Yanıtla
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denizaya 7 yıl Rindaman
Rindaman

neden ocz yok_? çocuğu koyduğu için mi?

"çocuğu koymak" ne demek?
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Kingstone 128 GB sata3 fiyatı 69$. amazon.com/...
OCZ vertex2 240 GB sata3 fiyatı 149$. amazon.com/...
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meposion 7 yıl
Sandforce SF-2281 kontrolcüsünü kullanan testti diğer ssd'ler birbirine yakın değerler alıyor.
Marvell kontrolcülü ssd'ler ile karşılaştırılsa daha iyi olur.
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