Transcend, Class 10 sınıfı 8GB ve 16GB kapasiteli SD kartlarını duyurdu

Depolama çözümleri üretiminde endüstrinin lider isimlerinden biri olan Transcend, yüksek çözünürlükte kayıt yapan kamera ve fotoğraf makineleri için geliştirdiği Class 10 sınıfı yeni SD kartlarını suyurdu. Ultra-High Speed Claile uyumlu ss 1 (UHS-I) performans derecelendirmesine sahip olan ve SD Kart Spesifikasyonu 3.01 olan kartlar, 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunuluyorlar.

Transcend tarafından açıklanan bilgilere göre 85MB/saniye seviyesinde veri aktarım hızına olanak tanıyan kartlar, Hata Doğrulama Kodu (ECC) özelliğini de destekliyorlar. Veri kurtarma yazılımı RecoveRx ile gelen ve ömür boyu garanti ile sunulan kartlardan 8GB kapasiteli model 32$, 16GB kapasiteli model ise 54$ etiket fiyatına sahip.