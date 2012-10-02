Transcend, JetFlash 600 ve JetFlash 760 serisi belleklerine 128 GB seçeneği ekledi

SDXC bellek kartlarında kapasite çıtasının 128 GB'a yükseldiği şu günlerde USB belleklerin de yerinde saymadığını söylemek mümkün. Başarılı veri depolama çözümleriyle bilinen Transcend, JetFlash 600 ve JetFlash 760 serisi USB belleklerine 128 GB depolama seçeneği eklediğini duyurdu.



JetFlash 600, 60.9 mm x 19.3 mm x 8.5 mm boyutlarında ve 8.5 gram ağırlığında kapaklı tasarıma sahipken; JetFlash 760, 69.6 mm x 20.9 mm x 8.9 mm boyutlarında ve 12 gram ağırlığında sürgülü tasarımla geliyor. JetFlash 760, tasarım bakımından daha avantajlı görünüyor. Zira kullanılan sürgü mekanizması sayesinde kapağın kaybolması gibi problemler ortadan kalkıyor.



JetFlash 600, USB 2.0 arabirimini destekliyor ve saniyede 32 MB'a varan veri transfer hızına olanak tanıyor. USB 3.0 teknolojili JetFlash 760'de ise veri transfer hızı saniyede maksimum 80 MB.

Peki 128 GB'lık kapasite tüketiciler için ne kadar yeterli? Transcend'in açıklamalarına göre 128 GB depolama alanı, 60.000 tane fotoğraf (JPEG sıkıştırma, ortalama 2 MB), 32.000 tane MP3 dosyası (ortalama 4 dk, 128 Kbps kalitesinde) ya da DVD kalitesinde 56 saate varan video için yeterli.



Transcend, JetFlash 600'ün fiyatını 179$ olarak, JetFlash 760'ın fiyatını 199$ olarak belirlemiş. JetFlash 760'ın 64 GB'lık versiyonunun fiyatı ise 89$.

