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Transcend, JetFlash 600 ve JetFlash 760 serisi belleklerine 128 GB seçeneği ekledi

6 yıl
2,3b
1
3
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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SDXC bellek kartlarında kapasite çıtasının 128 GB'a yükseldiği şu günlerde USB belleklerin de yerinde saymadığını söylemek mümkün. Başarılı veri depolama çözümleriyle bilinen Transcend, JetFlash 600 ve JetFlash 760 serisi USB belleklerine 128 GB depolama seçeneği eklediğini duyurdu.
JetFlash 600, 60.9 mm x 19.3 mm x 8.5 mm boyutlarında ve 8.5 gram ağırlığında kapaklı tasarıma sahipken; JetFlash 760, 69.6 mm x 20.9 mm x 8.9 mm boyutlarında ve 12 gram ağırlığında sürgülü tasarımla geliyor. JetFlash 760, tasarım bakımından daha avantajlı görünüyor. Zira kullanılan sürgü mekanizması sayesinde kapağın kaybolması gibi problemler ortadan kalkıyor.
JetFlash 600, USB 2.0 arabirimini destekliyor ve saniyede 32 MB'a varan veri transfer hızına olanak tanıyor. USB 3.0 teknolojili JetFlash 760'de ise veri transfer hızı saniyede maksimum 80 MB.
Peki 128 GB'lık kapasite tüketiciler için ne kadar yeterli? Transcend'in açıklamalarına göre 128 GB depolama alanı, 60.000 tane fotoğraf (JPEG sıkıştırma, ortalama 2 MB), 32.000 tane MP3 dosyası (ortalama 4 dk, 128 Kbps kalitesinde) ya da DVD kalitesinde 56 saate varan video için yeterli.
Transcend, JetFlash 600'ün fiyatını 179$ olarak, JetFlash 760'ın fiyatını 199$ olarak belirlemiş. JetFlash 760'ın 64 GB'lık versiyonunun fiyatı ise 89$.

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abdulmusavvir 6 yıl
Yurtdışı sitelerde 32 GB usb ler 13$'a bulunabiliyor, ona rağmen rağbet düşük.
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Python 6 yıl
hiachi
Halen sunu anlayamadım yeni üretilen her anakart artık usb destekler oldu ama şöyle hem göze hitab eden hemde hızlarıyla tatmin eden doğru düzgün bir usb 3 flashlar cıkmadı.E olmayınca mabud neyapsın bizimgibi kelmahmut lar.alınmayınca da rağbet görmedi oluyor.

Usb 2 bellekler nano boyuta kadar inmiş,usb 3 olupta kapasitesi yüksek bellekler hep büyük,belki kapasitesinden içinde kaçtane çip var bilmiyoruz,belki usb 3 soketten kaynaklanan başka gereksinimlerde olabilir,mesela şu resimdeki bellek 2007 de aldığım 2 gb belleğe çok benziyor,pazarlama stratejiside olabilir,şimdiden bunları satıp 6 ay 1 sene sonra nano boyuta kadar inenleride gelebilir.
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
Halen sunu anlayamadım yeni üretilen her anakart artık usb destekler oldu ama şöyle hem göze hitab eden hemde hızlarıyla tatmin eden doğru düzgün bir usb 3 flashlar cıkmadı.E olmayınca mabud neyapsın bizimgibi kelmahmut lar.alınmayınca da rağbet görmedi oluyor.
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